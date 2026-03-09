Η Lisa των BLACKPINK επισκέφθηκε τον διάσημο πίθηκο Punch 

Η Lisa, μέλος του δημοφιλούς συγκροτήματος BLACKPINK, επισκέφθηκε πρόσφατα έναν από τους πιο γνωστούς «σταρ» του διαδικτύου, τον πίθηκο Punch, στον ζωολογικό κήπο Ichikawa City Zoo στην επαρχία Chiba της Ιαπωνίας, λίγο έξω από το Τόκιο. Ο μικρός μακάκος έγινε ιδιαίτερα γνωστός διεθνώς μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που τον έδειχναν να δέχεται παρενόχληση από άλλους πιθήκους στο ίδιο κλουβί. Η ιστορία του συγκίνησε πολλούς χρήστες των κοινωνικών δικτύων και ο Punch μετατράπηκε σε viral φαινόμενο. Η Lisa ταξίδεψε στον ζωολογικό κήπο θέλοντας να εκφράσει τη στήριξή της στο ζώο, το οποίο έχει γίνει επίσης γνωστό για τη συνήθειά του να κρατά συνεχώς μαζί του ένα λούτρινο παιχνίδι που μοιάζει με ουρακοτάγκο.

Κατά την επίσκεψή της, η Lisa έφερε μαζί της ένα παρόμοιο λούτρινο παιχνίδι και το σήκωσε ώστε να το δει ο μικρός μακάκος μέσα από το κλουβί του. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε μια συμβολική χειρονομία στήριξης προς τον Punch. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε επίσης στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες από την επίσκεψη. Σε ορισμένες από αυτές, ο Punch εμφανίζεται να κάθεται μόνος στον χώρο του, κρατώντας κοντά του το αγαπημένο του λούτρινο παιχνίδι. Η συνάντηση της Lisa με τον Punch συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των θαυμαστών της αλλά και των χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι είχαν ήδη παρακολουθήσει την ιστορία του μικρού πιθήκου. Οι εικόνες της επίσκεψης έγιναν γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Lisa αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της παγκόσμιας ποπ σκηνής, ενώ το συγκρότημα BLACKPINK συγκαταλέγεται στα πιο επιτυχημένα μουσικά σχήματα της K-pop διεθνώς. Η επίσκεψή της στον Punch δημιούργησε μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα δημοφιλή στιγμή συνάντησης ανάμεσα σε δύο διαφορετικά είδη διαδικτυακής δημοσιότητας.

