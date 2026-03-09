Τέλος η συνεργασία της Meghan Markle με το Netflix

Το Netflix ολοκληρώνει τη συμφωνία που είχε υπογράψει το 2020 με τη Meghan Markle και τον πρίγκιπα Harry, ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων

Η συνεργασία ανάμεσα στη Meghan Markle και την πλατφόρμα streaming Netflix φαίνεται να ολοκληρώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν από το TMZ. Εκπρόσωπος του Netflix δήλωσε στο TMZ ότι η εταιρεία δεν θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τη Meghan Markle, υπογραμμίζοντας ωστόσο τη θετική συνεισφορά της στην ανάπτυξη ενός νέου δημιουργικού εγχειρήματος. Στη σχετική δήλωση αναφέρεται «Το πάθος της Meghan Markle να αναδεικνύει τις καθημερινές στιγμές με όμορφο αλλά ταυτόχρονα απλό τρόπο ενέπνευσε τη δημιουργία του brand “As Ever” και είμαστε χαρούμενοι που συμβάλαμε στην υλοποίηση αυτού του οράματος».

Η ανακοίνωση συνεχίζει επισημαίνοντας ότι η Meghan Markle θα συνεχίσει να αναπτύσσει το brand της ανεξάρτητα. Όπως σημειώνεται «Όπως ήταν εξαρχής σχεδιασμένο, η Meghan Markle θα συνεχίσει να αναπτύσσει το brand και να το οδηγήσει στο επόμενο κεφάλαιο ανεξάρτητα. Ανυπομονούμε να γιορτάσουμε τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζει να φέρνει χαρά σε νοικοκυριά σε ολόκληρο τον κόσμο». Η συμφωνία ανάμεσα στη Meghan Markle και τον πρίγκιπα Harry με το Netflix είχε υπογραφεί το 2020, λίγο μετά την απόφαση του ζευγαριού να αποχωρήσει από τα καθήκοντα της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας. Η συμφωνία φέρεται να είχε αξία περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συνεργασία ξεκίνησε ιδιαίτερα δυναμικά με τη σειρά ντοκιμαντέρ «Harry & Meghan», η οποία σημείωσε εντυπωσιακή επιτυχία στην πλατφόρμα και κατέγραψε πολύ υψηλή τηλεθέαση. Ωστόσο, οι επόμενες παραγωγές του ζευγαριού δεν είχαν την ίδια απήχηση. Η σειρά ντοκιμαντέρ «Polo» δεν κατάφερε να συγκεντρώσει το αναμενόμενο ενδιαφέρον του κοινού, ενώ η σειρά «With Love, Meghan» ολοκληρώθηκε μετά από 2 κύκλους προβολής χωρίς να συνεχιστεί περαιτέρω.

Παρά τη λήξη της συνεργασίας, η Meghan Markle αναμένεται να συνεχίσει τις επιχειρηματικές και δημιουργικές της δραστηριότητες μέσω του brand «As Ever», ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία.

