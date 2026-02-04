Mad steilto
Celeb News 04.02.2026

Τα απούλητα προϊόντα της Meghan Markle γίνονται δώρα στους υπαλλήλους της Netflix

Η Meghan Markle αντιμετωπίζει νέα εμπόδια με την As Ever, καθώς μεγάλα αποθέματα προϊόντων της διανέμονται δωρεάν στους υπαλλήλους της Netflix
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Meghan Markle φαίνεται πως αντιμετωπίζει νέα εμπόδια στην πορεία της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, καθώς τα προϊόντα της εταιρείας «As Ever» δεν πωλούνται όπως αναμενόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλά από τα απούλητα είδη της, μαρμελάδες, κεριά, κρασιά και νιφάδες λουλουδιών, διανέμονται στους υπαλλήλους της Netflix, όπου το brand διατηρεί χώρους αποθήκευσης.

Μια πηγή αποκάλυψε στο Page Six ότι στα γραφεία της εταιρείας στο Λος Άντζελες υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι γεμάτοι προϊόντα, με τους εργαζομένους να παίρνουν δωρεάν ό,τι θέλουν. «Κάποιοι φεύγουν με δεκάδες προϊόντα», ανέφερε η πηγή, ενώ τα περισσότερα είδη χρησιμοποιούνται για δοκιμές, δώρα ή προωθητικές ενέργειες.

Διάβασε επίσης: Η Meghan Markle και ο Πρίγκιπας Harry στην πρεμιέρα του Cookie Queens

Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του αποθέματος έχει μεταφερθεί σε άλλες αποθήκες, το προσωπικό της Netflix εξακολουθεί να έχει πρόσβαση σε προϊόντα όπως βάζα μαρμελάδας, κεριά και κρασιά, που βρίσκονται σε συγκεκριμένους χώρους εντός του campus της εταιρείας. Πηγές της Meghan Markle επιβεβαίωσαν πρόσφατα ότι η επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, μετά από ένα τεχνικό λάθος στον ιστότοπο που είχε εμφανίσει μεγάλα αποθέματα προς πώληση, περίπου 650.000 τεμάχια συνολικά, ανάμεσα σε μαρμελάδες, μέλι, κεριά, νιφάδες λουλουδιών και κρασιά.

Η «As Ever» διαθέτει προϊόντα σε διαφορετικές τιμές: βάζα μαρμελάδας και τσάι στα $14, μέλι στα $32, κεριά στα $64 και κρασιά που ξεκινούν από $35 για ροζέ και φτάνουν στα $89 για brut sparkling. Αυτήν την περίοδο προσφέρεται και ένα ειδικό πακέτο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με σοκολάτες, spreads φράουλας και βατόμουρου, κερί με άρωμα water lotus, τσάι ιβίσκου και νιφάδες λουλουδιών, σε τιμή $185.

Η προσπάθεια της Meghan Markle να συνδυάσει πολυτέλεια και καθημερινή χρήση φαίνεται να αντιμετωπίζει προκλήσεις, αλλά τα προϊόντα της συνεχίζουν να προσελκύουν ενδιαφέρον μέσα από διαφορετικές προωθητικές κινήσεις.

Διάβασε επίσης: With Love, Meghan: Το Netflix κόβει τη σειρά της Meghan Markle μετά από 2 σεζόν

