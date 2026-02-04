Η αμήχανη στιγμή του Bad Bunny με τη Lady Gaga στα Grammy (Video)

Ο Bad Bunny έμεινε άφωνος όταν η Lady Gaga τον πλησίασε και του είπε κάτι στο αυτί, μετά ο τραγουδιστής κάνει μια κίνηση σαν να λιποθυμά...

Μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα σχολιασμένη αλληλεπίδραση ανάμεσα στη Lady Gaga και τον Bad Bunny στα Βραβεία Grammy 2026 προκάλεσε έντονη κινητικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πυροδότησε αναλύσεις γύρω από τη γλώσσα του σώματος των δύο καλλιτεχνών. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες, όπου ο Bad Bunny αναδείχθηκε ένας από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς, κερδίζοντας το βραβείο Album of the Year.

Ενώ ο Bad Bunny εμφανίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς με αυτοπεποίθηση, φορώντας ένα καλοραμμένο σμόκιν Schiaparelli, ένα σύντομο περιστατικό με τη Lady Gaga ήταν αρκετό για να κλέψει την προσοχή του κοινού. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο X και συγκέντρωσε σχεδόν 2 εκατομμύρια προβολές, η Lady Gaga πλησιάζει αθόρυβα τον Bad Bunny από πίσω ενώ εκείνος κάθεται αμέριμνος. Αγγίζοντάς τον στον ώμο, τον αιφνιδιάζει εμφανώς, με τον καλλιτέχνη να τινάζεται πριν γυρίσει για να δει ποιος βρίσκεται πίσω του.

Αμέσως μετά την αρχική έκπληξη, η Lady Gaga σκύβει προς το μέρος του, του ψιθυρίζει κάτι στο αυτί και τον φιλά στο μάγουλο, προτού απομακρυνθεί γρήγορα. Ο Bad Bunny παρακολουθεί τη στιγμή σιωπηλός, φανερά αποσβολωμένος, ενώ η τελετή συνεχίζεται κανονικά γύρω τους. Μετά την απρόσμενη χειρονομία της σταρ ο τραγουδιστής κάνει μια κίνηση σαν να λιποθυμά… Σύμφωνα με αναλύσεις ειδικών στη γλώσσα του σώματος που επικαλούνται διεθνή μέσα, η αντίδρασή του ερμηνεύτηκε ως γνήσια έκπληξη και «fan moment», με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την αμηχανία αλλά και τη σεμνότητά του.

Η στιγμή αυτή, αν και διήρκεσε ελάχιστα δευτερόλεπτα, επιβεβαίωσε ότι ακόμη και σε τελετές υψηλού κύρους όπως τα Grammy, οι αυθόρμητες ανθρώπινες αντιδράσεις είναι εκείνες που τελικά μένουν χαραγμένες στη μνήμη του κοινού.

