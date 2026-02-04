Mad steilto
Mad steilto
Μουσική 04.02.2026

Η αμήχανη στιγμή του Bad Bunny με τη Lady Gaga στα Grammy (Video)

Ο Bad Bunny έμεινε άφωνος όταν η Lady Gaga τον πλησίασε και του είπε κάτι στο αυτί, μετά ο τραγουδιστής κάνει μια κίνηση σαν να λιποθυμά...
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα σχολιασμένη αλληλεπίδραση ανάμεσα στη Lady Gaga και τον Bad Bunny στα Βραβεία Grammy 2026 προκάλεσε έντονη κινητικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πυροδότησε αναλύσεις γύρω από τη γλώσσα του σώματος των δύο καλλιτεχνών. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες, όπου ο Bad Bunny αναδείχθηκε ένας από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς, κερδίζοντας το βραβείο Album of the Year.

https://www.instagram.com/grammys/

Διάβασε επίσης: Η Lady Gaga ποζάρει με τα Grammy και εκφράζει δημόσια την ευγνωμοσύνη της

Ενώ ο Bad Bunny εμφανίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς με αυτοπεποίθηση, φορώντας ένα καλοραμμένο σμόκιν Schiaparelli, ένα σύντομο περιστατικό με τη Lady Gaga ήταν αρκετό για να κλέψει την προσοχή του κοινού. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο X και συγκέντρωσε σχεδόν 2 εκατομμύρια προβολές, η Lady Gaga πλησιάζει αθόρυβα τον Bad Bunny από πίσω ενώ εκείνος κάθεται αμέριμνος. Αγγίζοντάς τον στον ώμο, τον αιφνιδιάζει εμφανώς, με τον καλλιτέχνη να τινάζεται πριν γυρίσει για να δει ποιος βρίσκεται πίσω του.

https://www.instagram.com/grammys/

Αμέσως μετά την αρχική έκπληξη, η Lady Gaga σκύβει προς το μέρος του, του ψιθυρίζει κάτι στο αυτί και τον φιλά στο μάγουλο, προτού απομακρυνθεί γρήγορα. Ο Bad Bunny παρακολουθεί τη στιγμή σιωπηλός, φανερά αποσβολωμένος, ενώ η τελετή συνεχίζεται κανονικά γύρω τους. Μετά την απρόσμενη χειρονομία της σταρ ο τραγουδιστής κάνει μια κίνηση σαν να λιποθυμά… Σύμφωνα με αναλύσεις ειδικών στη γλώσσα του σώματος που επικαλούνται διεθνή μέσα, η αντίδρασή του ερμηνεύτηκε ως γνήσια έκπληξη και «fan moment», με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την αμηχανία αλλά και τη σεμνότητά του.

Η στιγμή αυτή, αν και διήρκεσε ελάχιστα δευτερόλεπτα, επιβεβαίωσε ότι ακόμη και σε τελετές υψηλού κύρους όπως τα Grammy, οι αυθόρμητες ανθρώπινες αντιδράσεις είναι εκείνες που τελικά μένουν χαραγμένες στη μνήμη του κοινού.

Διάβασε επίσης: Μαγική εμφάνιση της Lady Gaga στα Grammy με το Abracadabra

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Bad Bunny Grammy Grammy 2026 Lady Gaga
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα απούλητα προϊόντα της Meghan Markle γίνονται δώρα στους υπαλλήλους της Netflix

Τα απούλητα προϊόντα της Meghan Markle γίνονται δώρα στους υπαλλήλους της Netflix

04.02.2026
Επόμενο
5+1 πρωτότυπες και DIY αποκριάτικες στολές για ζευγάρια που θα κλέψουν την παράσταση

5+1 πρωτότυπες και DIY αποκριάτικες στολές για ζευγάρια που θα κλέψουν την παράσταση

04.02.2026

Δες επίσης

Κατερίνα Λιόλιου: Παρουσιάζει το video clip του viral hit «Λογαριασμός»
Μουσικά Νέα

Κατερίνα Λιόλιου: Παρουσιάζει το video clip του viral hit «Λογαριασμός»

04.02.2026
Κέρδισε ένα διπλό ALL DAYS PASS για όλα τα shows του Release Athens 2026!
EVENTS

Κέρδισε ένα διπλό ALL DAYS PASS για όλα τα shows του Release Athens 2026!

04.02.2026
Γιώργος Παπαδόπουλος: Η εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Νόμιζα ότι παθαίνω εγκεφαλικό»
Μουσικά Νέα

Γιώργος Παπαδόπουλος: Η εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Νόμιζα ότι παθαίνω εγκεφαλικό»

04.02.2026
Χρήστος Μάστορας: Απών από τη φιλανθρωπική συναυλία – Το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί
Μουσικά Νέα

Χρήστος Μάστορας: Απών από τη φιλανθρωπική συναυλία – Το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί

04.02.2026
Στο Netflix ζωντανά η πρώτη συναυλία και το ντοκιμαντέρ των BTS
Μουσικά Νέα

Στο Netflix ζωντανά η πρώτη συναυλία και το ντοκιμαντέρ των BTS

04.02.2026
Eurovision 2026: Νέα σκάνδαλα και εντάσεις – Βουλγαρία και Λουξεμβούργο στο επίκεντρο
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Νέα σκάνδαλα και εντάσεις – Βουλγαρία και Λουξεμβούργο στο επίκεντρο

03.02.2026
Κατερίνα – Ακούστε τι μου λέει: Σαρώνει στο YouTube με το νέο της music video
Μουσικά Νέα

Κατερίνα – Ακούστε τι μου λέει: Σαρώνει στο YouTube με το νέο της music video

03.02.2026
Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες μετά την εγκυμοσύνη – «Δεν ήμουν καθόλου έτοιμη»
Μουσικά Νέα

Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες μετά την εγκυμοσύνη – «Δεν ήμουν καθόλου έτοιμη»

03.02.2026
Γιώργος Σαμπάνης: Video-έκπληξη για το «Δε Μ’ Αγαπούσες» με τον Κώστα Σπυρόπουλο
Μουσικά Νέα

Γιώργος Σαμπάνης: Video-έκπληξη για το «Δε Μ’ Αγαπούσες» με τον Κώστα Σπυρόπουλο

03.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλείδωσε» η μεγάλη μεταρρύθμιση στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλείδωσε» η μεγάλη μεταρρύθμιση στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Στις Συμπληγάδες της αντιπαράθεσης Τραμπ – Ευρώπης η Αθήνα

Στις Συμπληγάδες της αντιπαράθεσης Τραμπ – Ευρώπης η Αθήνα