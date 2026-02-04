5+1 πρωτότυπες και DIY αποκριάτικες στολές για ζευγάρια που θα κλέψουν την παράσταση

Μπορείτε να φτιάξετε DIY ζευγαριών με εύκολα υλικά, αστεία props και αναγνωρίσιμη εμφάνιση που θα κλέψει την παράσταση

Αν φέτος θέλετε να ξεχωρίσετε στις Απόκριες, δεν χρειάζεται να ξοδέψετε μια περιουσία σε έτοιμα κοστούμια. Με λίγη φαντασία και DIY κατασκευή, μπορείτε να φτιάξετε πρωτότυπες και αστείες στολές για ζευγάρια που θα εντυπωσιάσουν. Ακολουθούν 5+1 ιδέες μαζί με αναλυτικές οδηγίες για να τις φτιάξετε μόνοι σας:

1. Netflix και Spoiler Alert

Τι θα χρειαστείτε:

Μαύρο T-shirt ή μαύρη μπλούζα για Netflix

Κόκκινο χαρτόνι ή φελιζόλ για το Spoiler Alert

Κόλλα ή ταινία διπλής όψης

Λευκή μαρκαδόρο για γράμματα

Πώς να το φτιάξετε:

Κόψτε ένα μεγάλο κόκκινο πλαίσιο από χαρτόνι με την ένδειξη Spoiler Alert.

Κολλήστε ή στερεώστε το πλαίσιο με κορδόνια έτσι ώστε να το φοράτε σαν ταμπέλα μπροστά.

Για το Netflix, γράψτε το λογότυπο με μαρκαδόρο ή φτιάξτε αυτοκόλλητα γράμματα από χαρτόνι και κολλήστε τα στο μαύρο T-shirt.

Προσθέστε χρωματιστά emoji stickers για πιο αστείο αποτέλεσμα.

2. Καφές και Donut

Τι θα χρειαστείτε:

Καφέ χαρτόνι ή μπλουζάκι καφέ για το καφέ

Κόκκινο/ροζ φελιζόλ για donut

Τούλι ή χαρτί για ζάχαρη

Λευκό χαρτόνι για παγωμένη κρέμα

Πώς να το φτιάξετε:

Κόψτε ένα μεγάλο κύκλο από φελιζόλ για το donut. Χρωματίστε ή κολλήστε ροζ χαρτί πάνω του για το γλάσο.

Προσθέστε χρωματιστά κομμάτια χαρτιού ή glitter σαν toppings.

Κρεμάστε το donut με κορδόνια στους ώμους σας σαν καρδιά ή σαν ενιαίο κοστούμι γύρω από τον κορμό.

Για τον καφέ, φορέστε καφέ μπλούζα και κόψτε ένα κύκλο από λευκό χαρτί για το καπάκι του καφέ. Μπορείτε να φτιάξετε και ένα ψεύτικο καλαμάκι από καλαμάκι πλαστικό ή χαρτόνι.





3. Wi-Fi και Router

Τι θα χρειαστείτε:

Γκρι ή μαύρο T-shirt για τον router

Χάρτινο ή foam σήμα Wi-Fi

Κόλλα, ψαλίδι, κορδόνια

Πώς να το φτιάξετε:

Φτιάξτε από χαρτόνι ή foam τρία τόξα που μοιάζουν με τα γραφικά του Wi-Fi.

Κολλήστε τα σε ένα μπαστουνάκι ή κορδόνι και φορέστε τα σαν headpiece ή πάνω από το σώμα σας.

Ο ένας ντύνεται router με μαύρο T-shirt και σχεδιάζει κουμπιά ή led με χαρτόνι ή μαρκαδόρους.

Μπορείτε να προσθέσετε την ένδειξη Connecting… στο μπλουζάκι σας για πιο χιουμοριστικό αποτέλεσμα.

4. Πιτσαρία και Delivery

Υλικά:

Ένα κόκκινο ή πορτοκαλί T-shirt για την πίτσα

Χάρτινα toppings (χαρτόνι ή felt)

Delivery: μπλούζα ή T-shirt με logo, καπέλο και ψεύτικο κουτί παραγγελίας

Οδηγίες:

Κόψτε ένα μεγάλο κύκλο από χαρτόνι για την πίτσα και κολλήστε χαρτονένια toppings.

Κρεμάστε το γύρω από τον κορμό ή φτιάξτε το σαν γίγας πίτσα με λουρί ώμου.

Ο delivery φοράει T-shirt με λογότυπο και κρατάει ένα ψεύτικο κουτί από χαρτόνι.

5. Eleven & Mike (Stranger Things)

Υλικά:

Eleven: ροζ φόρεμα, λευκή ζακέτα, χαρτόνι για Eggo Waffles

Mike: πράσινη ή καφέ μπλούζα, τζιν

Οδηγίες:

Φορέστε το ροζ φόρεμα και λευκή ζακέτα για Eleven. Κρατήστε ένα πλαστικό ή χαρτονένιο Eggo.

Ο Mike φοράει απλό outfit: πράσινη ή καφέ μπλούζα με τζιν.

Προσθέστε αξεσουάρ όπως ποδήλατα ή walkie-talkie για πιο αναγνωρίσιμο αποτέλεσμα.

5. Gomez και Morticia Addams

Υλικά:

Gomez: μαύρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο, ψεύτικο μουστάκι

Morticia: μαύρο μακρύ φόρεμα, περούκα μακριά μαύρη ή μακιγιάζ goth

Οδηγίες:

Ο Gomez φοράει μαύρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και ψεύτικο μουστάκι.

Η Morticia φοράει μαύρο μακρύ φόρεμα και περούκα.

Προσθέστε props όπως ψεύτικο κερί, γαλάζιο κρασί ή άλλα αξεσουάρ Addams Family.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

