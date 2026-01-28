Mad Bubble
Απόκριες με άρωμα Bridgerton: Οι στολές που θα θες να αγοράσεις

Αέρινα φορέματα, βασιλικά κοστούμια και καθαρό Bridgerton vibe
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν φέτος οι Απόκριες σε βρίσκουν να ονειρεύεσαι βαλς, παλάτια και μυστικά βλέμματα κάτω από πολυελαίους, τότε υπάρχει μόνο μία στιλιστική κατεύθυνση: Bridgerton. Η σειρά που μας έκανε να ερωτευτούμε ξανά την εποχή της Αντιβασιλείας και επιστρέφει στις 29 Ιανουαρίου με νέο κύκλο (δες εδώ το trailer), δεν επηρέασε μόνο τη μικρή οθόνη, αλλά καθόρισε και μια ολόκληρη αισθητική πολυτέλειας, ρομαντισμού και διακριτικής υπερβολής. Και τι καλύτερο από το να τη μεταφέρεις αυτούσια στο αποκριάτικο look σου;

Φαντάσου τον εαυτό σου να περπατά σαν να βγήκε μόλις από ένα χορό της υψηλής κοινωνίας του Λονδίνου: αέρινα φορέματα, κορσέδες που αγκαλιάζουν τη σιλουέτα, παστέλ αποχρώσεις, διακριτικές λάμψεις και κοσμήματα που μοιάζουν κειμήλια οικογένειας. Για τις γυναίκες, το Bridgerton στυλ είναι καθαρός ρομαντισμός με βασιλική υπογραφή, πριγκίπισσες, δούκισσες και μαρκησίες έτοιμες να κλέψουν τις εντυπώσεις (και τις καρδιές).

Bridgerton, Netflix

Από την άλλη, οι άντρες μπορούν άνετα να μεταμορφωθούν σε πραγματικούς λόρδους της εποχής. Βελούδινα σακάκια, περίτεχνα γιλέκα, ψηλοί γιακάδες, χρυσά κουμπιά και μια αύρα αριστοκρατικής αυτοπεποίθησης αρκούν για να θυμίσουν ήρωα που μόλις κατέβηκε από άμαξα για να χαιρετήσει τη βασίλισσα. Το Bridgerton look για εκείνους δεν είναι απλώς στολή, είναι στάση σώματος, βλέμμα και παρουσία.

Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να ζεις σε παλάτι για να ντυθείς σαν να ανήκεις σε ένα. Οι αποκριάτικες επιλογές που ακολουθούν φέρνουν το Bridgerton vibe στο σήμερα, με στολές εμπνευσμένες από πριγκίπισσες και βασιλιάδες, έτοιμες να σε κάνουν τον απόλυτο πρωταγωνιστή του καρναβαλιού. Εσύ απλώς διάλεξε ρόλο… και άφησε το δράμα, τη λάμψη και τον ρομαντισμό να κάνουν τα υπόλοιπα.

Αποκριάτικη Στολή Πριγκίπισσα Γυναικεία

lianos.gr

Αποκριάτικη Στολή Πριγκίπισσα

lianos.gr

Αποκριάτικη Στολή Πριγκίπισσα

 

lianos.gr

Αποκριάτικη Στολή Μεσαιωνική Πριγκίπισσα

SofiSila.gr

Αποκριάτικη Στολή Μεσαιωνική Πριγκίπισσα

SofiSila.gr

Αποκριάτικη Στολή Πριγκίπισσα του Μεσαίωνα

 

 

 

 

myseason.gr

Αποκριάτικη Στολή Πριγκίπισσα

katsouris.gr

Αποκριάτικη Στολή Πριγκίπισσα της Βενετίας

Kokora costume

Αποκριάτικη Στολή Πριγκίπισσα του Μεσαίωνα

myseason.gr

Αποκριάτικη Στολή Πριγκίπισσα Ροζ Rony

looklike.gr

Αποκριάτικη Στολή Εποχής Μαρκήσιος

SofiSila.gr

Αποκριάτικη Στολή

katsouris.gr

