Bridgerton 4: Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer – Όσα ξέρουμε για το love story του Benedict με τη Sophie

Η πολυαναμενόμενη τέταρτη σεζόν του Bridgerton κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 29 Ιανουαρίου 2026, ακολουθώντας το νέο ρομαντικό ταξίδι του Benedict Bridgerton και της Sophie Beckett. Το δεύτερο μέρος της σεζόν θα κυκλοφορήσει στις 26 Φεβρουαρίου, ολοκληρώνοντας τη νέα αγάπη που θυμίζει παραμύθι της Σταχτοπούτας. Η σειρά εποχής, βασισμένη στα δημοφιλή μυθιστορήματα της Julia Quinn, συνεχίζει να συνδυάζει δράμα, ρομαντισμό και κοινωνικά στερεότυπα της αριστοκρατίας του Λονδίνου, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού.

Διάβασε επίσης: Critics Choice Awards: Ο Timothée Chalamet καλύτερος ηθοποιός της χρονιάς

Η ιστορία αγάπης του Benedict και της Sophie

Η τέταρτη σεζόν βασίζεται στο τρίτο βιβλίο της σειράς, «An Offer From a Gentleman», και αφηγείται την ιστορία της Sophie Beckett, κόρης ενός κόμη που έχει υποβαθμιστεί σε υπηρέτρια από τη σκληρή της μητριά. Η Sophie εισέρχεται μυστικά στον χορό μεταμφιεσμένων των Bridgerton και εκεί συναντά τον Benedict, τον δεύτερο μεγαλύτερο αδελφό της οικογένειας. Όπως συνέβη και στην τρίτη σεζόν, ο Benedict συνεχίζει να εξερευνά τη σεξουαλικότητά του, ανακαλύπτοντας έναν κόσμο ρομαντικών δυνατοτήτων που του ανοίγεται. Η σχέση του με τη Sophie αποτελεί συνδυασμό μυστηρίου, πάθους και συγκρούσεων, σε μια ιστορία που θυμίζει έντονα το παραμύθι της Σταχτοπούτας.

Νέοι χαρακτήρες και πρωτοεμφανιζόμενες ηθοποιοί

Sophie Beckett: Η Αυστραλιανή ηθοποιός Yerin Ha υποδύεται τη Sophie, με ρίζες Αυστραλίας και Κορέας, κερδίζοντας ήδη υποψηφιότητες για την ερμηνεία της.

Η Αυστραλιανή ηθοποιός Yerin Ha υποδύεται τη Sophie, με ρίζες Αυστραλίας και Κορέας, κερδίζοντας ήδη υποψηφιότητες για την ερμηνεία της. Lady Araminta Gun: Η Katie Leung εντάσσεται στο καστ ως απαιτητική μητέρα που προσπαθεί να παντρέψει τα παιδιά της.

Η Katie Leung εντάσσεται στο καστ ως απαιτητική μητέρα που προσπαθεί να παντρέψει τα παιδιά της. Rosamund Li: Η Michelle Mao παίζει τη νεοφερμένη, φιλόδοξη χαρακτήρα που βάζει στο στόχαστρό της τον Benedict.

Η Michelle Mao παίζει τη νεοφερμένη, φιλόδοξη χαρακτήρα που βάζει στο στόχαστρό της τον Benedict. Posy Li: Η μικρότερη αδελφή της Rosamund, υποδυόμενη από την Isabella Wei, φέρνει χιούμορ και φλυαρία στο σκηνικό.

Οι αγαπημένοι χαρακτήρες που επιστρέφουν

Anthony Bridgerton: Ο μεγαλύτερος αδερφός δίνει συμβουλές στον Benedict για το ειδύλλιό του.

Kate, σύζυγος του Anthony, και οι Lady Danbury, Queen Charlotte και Violet Bridgerton επιστρέφουν δυναμικά.

Τα μικρότερα παιδιά των Bridgerton, Hyacinth και Gregory, θα προσφέρουν και πάλι στιγμές γέλιου και συγκίνησης.

Η Penelope Bridgerton παραμένει αφηγήτρια, με τη φωνή της Julie Andrews να δίνει τον απαραίτητο κομψό τόνο στην αφήγηση.

Το παραμυθένιο σκηνικό της σεζόν

Η τέταρτη σεζόν συνδυάζει φαντασμαγορικά κοστούμια, χορούς μεταμφιεσμένων και κοινωνικά δρώμενα της εποχής, δημιουργώντας την κλασική ατμόσφαιρα Bridgerton που έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια θεατές. Το trailer, που κυκλοφόρησε τα Χριστούγεννα, έδωσε μια πρώτη γεύση από την ρομαντική ιστορία που υπόσχεται συγκίνηση και ανατροπές.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες που αναμένεται να κυριαρχήσουν στις Κάννες και τη Βενετία το 2026

Δες κι αυτό…