MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Streaming News 05.01.2026

Bridgerton 4: Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer – Όσα ξέρουμε για το love story του Benedict με τη Sophie

Νέοι χαρακτήρες και πρωτοεμφανιζόμενες ηθοποιοί φέρνουν φρεσκάδα στη σειρά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η πολυαναμενόμενη τέταρτη σεζόν του Bridgerton κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 29 Ιανουαρίου 2026, ακολουθώντας το νέο ρομαντικό ταξίδι του Benedict Bridgerton και της Sophie Beckett. Το δεύτερο μέρος της σεζόν θα κυκλοφορήσει στις 26 Φεβρουαρίου, ολοκληρώνοντας τη νέα αγάπη που θυμίζει παραμύθι της Σταχτοπούτας. Η σειρά εποχής, βασισμένη στα δημοφιλή μυθιστορήματα της Julia Quinn, συνεχίζει να συνδυάζει δράμα, ρομαντισμό και κοινωνικά στερεότυπα της αριστοκρατίας του Λονδίνου, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού.

Bridgerton

Διάβασε επίσης: Critics Choice Awards: Ο Timothée Chalamet καλύτερος ηθοποιός της χρονιάς

Η ιστορία αγάπης του Benedict και της Sophie

Η τέταρτη σεζόν βασίζεται στο τρίτο βιβλίο της σειράς, «An Offer From a Gentleman», και αφηγείται την ιστορία της Sophie Beckett, κόρης ενός κόμη που έχει υποβαθμιστεί σε υπηρέτρια από τη σκληρή της μητριά. Η Sophie εισέρχεται μυστικά στον χορό μεταμφιεσμένων των Bridgerton και εκεί συναντά τον Benedict, τον δεύτερο μεγαλύτερο αδελφό της οικογένειας. Όπως συνέβη και στην τρίτη σεζόν, ο Benedict συνεχίζει να εξερευνά τη σεξουαλικότητά του, ανακαλύπτοντας έναν κόσμο ρομαντικών δυνατοτήτων που του ανοίγεται. Η σχέση του με τη Sophie αποτελεί συνδυασμό μυστηρίου, πάθους και συγκρούσεων, σε μια ιστορία που θυμίζει έντονα το παραμύθι της Σταχτοπούτας.

Νέοι χαρακτήρες και πρωτοεμφανιζόμενες ηθοποιοί

  • Sophie Beckett: Η Αυστραλιανή ηθοποιός Yerin Ha υποδύεται τη Sophie, με ρίζες Αυστραλίας και Κορέας, κερδίζοντας ήδη υποψηφιότητες για την ερμηνεία της.
  • Lady Araminta Gun: Η Katie Leung εντάσσεται στο καστ ως απαιτητική μητέρα που προσπαθεί να παντρέψει τα παιδιά της.
  • Rosamund Li: Η Michelle Mao παίζει τη νεοφερμένη, φιλόδοξη χαρακτήρα που βάζει στο στόχαστρό της τον Benedict.
  • Posy Li: Η μικρότερη αδελφή της Rosamund, υποδυόμενη από την Isabella Wei, φέρνει χιούμορ και φλυαρία στο σκηνικό.

Οι αγαπημένοι χαρακτήρες που επιστρέφουν

  • Anthony Bridgerton: Ο μεγαλύτερος αδερφός δίνει συμβουλές στον Benedict για το ειδύλλιό του.
  • Kate, σύζυγος του Anthony, και οι Lady Danbury, Queen Charlotte και Violet Bridgerton επιστρέφουν δυναμικά.
  • Τα μικρότερα παιδιά των Bridgerton, Hyacinth και Gregory, θα προσφέρουν και πάλι στιγμές γέλιου και συγκίνησης.
  • Η Penelope Bridgerton παραμένει αφηγήτρια, με τη φωνή της Julie Andrews να δίνει τον απαραίτητο κομψό τόνο στην αφήγηση.

Το παραμυθένιο σκηνικό της σεζόν

Η τέταρτη σεζόν συνδυάζει φαντασμαγορικά κοστούμια, χορούς μεταμφιεσμένων και κοινωνικά δρώμενα της εποχής, δημιουργώντας την κλασική ατμόσφαιρα Bridgerton που έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια θεατές. Το trailer, που κυκλοφόρησε τα Χριστούγεννα, έδωσε μια πρώτη γεύση από την ρομαντική ιστορία που υπόσχεται συγκίνηση και ανατροπές.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες που αναμένεται να κυριαρχήσουν στις Κάννες και τη Βενετία το 2026

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Bridgerton netflix TRAILER σειρές
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Beat my Guest: Αυτοί είναι οι παρουσιαστές του νέου πρότζεκτ του ΣΚΑΪ

Beat my Guest: Αυτοί είναι οι παρουσιαστές του νέου πρότζεκτ του ΣΚΑΪ

05.01.2026
Επόμενο
Ρεκόρ θεάσεων στο ERTFLIX για την νέα σειρά «Η μεγάλη χίμαιρα»

Ρεκόρ θεάσεων στο ERTFLIX για την νέα σειρά «Η μεγάλη χίμαιρα»

05.01.2026

Δες επίσης

Ο Ross και ο Matt Duffer αποκαλύπτουν τι συνέβη στην Eleven στο φινάλε του Stranger Things
Cinema

Ο Ross και ο Matt Duffer αποκαλύπτουν τι συνέβη στην Eleven στο φινάλε του Stranger Things

05.01.2026
Stranger Things: Τι ετοιμάζουν οι πρωταγωνιστές μετά το φινάλε
Cinema

Stranger Things: Τι ετοιμάζουν οι πρωταγωνιστές μετά το φινάλε

05.01.2026
Critics Choice Awards: Ο Timothée Chalamet καλύτερος ηθοποιός της χρονιάς
Cinema

Critics Choice Awards: Ο Timothée Chalamet καλύτερος ηθοποιός της χρονιάς

05.01.2026
Critics Choice Awards 2026: Θρίαμβος για το One Battle After Another
Cinema

Critics Choice Awards 2026: Θρίαμβος για το One Battle After Another

05.01.2026
Χειμώνιασε; Τα καλύτερα επεισόδια των «Friends» για να δεις από τη ζεστασιά του σπιτιού σου
Cinema

Χειμώνιασε; Τα καλύτερα επεισόδια των «Friends» για να δεις από τη ζεστασιά του σπιτιού σου

05.01.2026
Zootopia 2: Γράφει ιστορία ως η πιο εμπορική ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney
Cinema

Zootopia 2: Γράφει ιστορία ως η πιο εμπορική ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney

05.01.2026
Οι ταινίες που αναμένεται να κυριαρχήσουν στις Κάννες και τη Βενετία το 2026
Cinema

Οι ταινίες που αναμένεται να κυριαρχήσουν στις Κάννες και τη Βενετία το 2026

04.01.2026
Τα φιλμ που ανυπομονούμε να βγουν στα σινεμά το 2026
Cinema

Τα φιλμ που ανυπομονούμε να βγουν στα σινεμά το 2026

04.01.2026
Οι σειρές που θα σε κάνουν να «κολλήσεις» το 2026
Cinema

Οι σειρές που θα σε κάνουν να «κολλήσεις» το 2026

04.01.2026
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος