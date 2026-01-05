Ρεκόρ θεάσεων στο ERTFLIX για την νέα σειρά «Η μεγάλη χίμαιρα»

Η τηλεοπτική πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, έγινε χθες, Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00, ενώ κάθε Κυριακή, την ίδια ώρα, θα προβάλλεται και ένα νέο επεισόδιο

Πρωτοφανή αριθμό θεάσεων έχουν σημειώσει τα δύο πρώτα επεισόδια της «Μεγάλης Χίμαιρας», που προβάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX από την 1η Ιανουαρίου 2026, καθώς μέσα σε τρεις ημέρες έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 600.000 προβολές. Το ERTFLIX επιβεβαιώνεται ως η πιο δημοφιλής ψηφιακή πλατφόρμα της χώρας.

Η τηλεοπτική πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, έγινε χθες, Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00, ενώ κάθε Κυριακή, την ίδια ώρα, θα προβάλλεται και ένα νέο επεισόδιο. Τα επεισόδια της σειράς που έχουν προβληθεί στην ΕΡΤ1, θα είναι διαθέσιμα και στο ERTFLIX. Η ΕΡΤ θα συνεχίσει να επενδύει σε διεθνείς συμπαραγωγές υψηλής ποιότητας και αισθητικής.

Σκηνοθεσία: Βαρδής Μαρινάκης

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Executive Producers: Ferdinand Dohna, Johanna Dirnberger

Executive Producer: Μαριλένα Χαραλαμποπούλου

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Co-Producers: Άρης Ντάγιος, Άγγελος Βενέτης, Ηρακλής Μαυροειδής

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Βαλσαμής GSC

Μοντάζ: Γιάννης Χαλκιαδάκης G.F.E.

Production Designer: Ράνια Γερογιάννη

Costume Designer: Νατάσσα Σαρρή

Πρωτότυπη Μουσική: Ted Regklis

Casting Directors Ελλάδα: Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος Ξυδιανός

Casting Director Ιταλία: Maurilio Mangano UICD

Intimacy Coordinator: Katarina Leszkoova

Intimacy Consultant: Elle McAlpine

Make Up Designer – Key Make Up Artist: Αλεξάνδρα Μυτά

Hair Designer – Key Hair Stylist: Ιουλία Συγριμή

Ηχοληψία: Γιάννης Αντύπας

Σχεδιασμός Ήχου: Περσεφόνη Μήλιου

Μίξη Ήχου: Λέανδρος Ντούνης

Line Producer: Γιώργος Μπαμπανάρας

Διεύθυνση παραγωγής: Πέτρος Ανδριόπουλος

Α’ Βοηθός σκηνοθέτη: Αργύρης Ζάχος

Β’ Βοηθός σκηνοθέτη: Έλενα Γεωργιάδου

Post Production Producer: Γιώργος Ταμπακάκης

Παραγωγή: Foss Productions

Σε συμπαραγωγή με: ΕΡΤ, Beta Film, Mompracem, Boo Productions

Παίζουν: Fotini Peluso (Μαρίνα), Ανδρέας Κωνσταντίνου (Γιάννης), Δημήτρης Κίτσος (Μηνάς), Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (Ρείζενα), Γιάννος Περλέγκας (Νικήτας), Καίτη Μανωλιδάκη (Αννεζιώ), Αναστασία Θεοδοσοπούλου (Άννα), Βάσω Ιατροπούλου (Τασία), Χριστίνα Κυπραίου (Λιλή), Γιώργος Μιχαλάκης (Γιατρός), Δημήτρης Τάρλοου (Καστρινός), Γιάννης Νταλιάνης (Ανδρέας Ψάλτης), Αλεξάνδρα Αϊδίνη (Ασπασία Ψάλτη), Νικόλας Παπαγιάννης (Ανέστης), Γιώργος Φριντζήλας (Καπετανάκης), Yara Fares (Ζωή Καστρινού), Κονδυλία Κωνσταντελάκη (Καλλιόπη), Νικόλας Χανάκουλας (Νομάρχης), Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου (Καθηγητής Ανθεμίου), Παντελής Παπαδόπουλος (Ηλικιωμένος άντρας στην Ακρόπολη) κ.ά. Και οι Ιταλοί ηθοποιοί: Valentina Cervi (Μητέρα Μαρίνας), Corrado Invernizzi (Πατέρας Μαρίνας), Carolina Sala (Isabella), Michele Favaro (Gulielmo), Michele Guidi (Kόμης), Daniele Aldrovandi (Καθηγητής), Camilla Colombo (Υπηρέτρια), Chiara Marelli (Μαρίνα, 8-10), Silvia Kornfeind (Μαρίνα, 14), Luciano Montrone (Ιερέας), Raffaele Mariotti (Άγνωστος άντρας), Pier Giorgio Bellocchio (Συμβολαιογράφος), Stefano Poeta (Andre)

