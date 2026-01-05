MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
TV 05.01.2026

Ρεκόρ θεάσεων στο ERTFLIX για την νέα σειρά «Η μεγάλη χίμαιρα»

Ρεκόρ θεάσεων στο ERTFLIX για την νέα σειρά «Η μεγάλη χίμαιρα»
Η τηλεοπτική πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, έγινε χθες, Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00, ενώ κάθε Κυριακή, την ίδια ώρα, θα προβάλλεται και ένα νέο επεισόδιο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πρωτοφανή αριθμό θεάσεων έχουν σημειώσει τα δύο πρώτα επεισόδια της «Μεγάλης Χίμαιρας», που προβάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX από την 1η Ιανουαρίου 2026, καθώς μέσα σε τρεις ημέρες έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 600.000 προβολές. Το ERTFLIX επιβεβαιώνεται ως η πιο δημοφιλής ψηφιακή πλατφόρμα της χώρας.

Η τηλεοπτική πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, έγινε χθες, Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00, ενώ κάθε Κυριακή, την ίδια ώρα, θα προβάλλεται και ένα νέο επεισόδιο. Τα επεισόδια της σειράς που έχουν προβληθεί στην ΕΡΤ1, θα είναι διαθέσιμα και στο ERTFLIX. Η ΕΡΤ θα συνεχίσει να επενδύει σε διεθνείς συμπαραγωγές υψηλής ποιότητας και αισθητικής.

Διάβασε επίσης: Εκτός Σχεδίου: Το πρώτο trailer της νέας εκπομπής του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη στην ΕΡΤ1

  • Σκηνοθεσία: Βαρδής Μαρινάκης
  • Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης
  • Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης
  • Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος
  • Executive Producers: Ferdinand Dohna, Johanna Dirnberger
  • Executive Producer: Μαριλένα Χαραλαμποπούλου
  • Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς
  • Co-Producers: Άρης Ντάγιος, Άγγελος Βενέτης, Ηρακλής Μαυροειδής
  • Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Βαλσαμής GSC
  • Μοντάζ: Γιάννης Χαλκιαδάκης G.F.E.
  • Production Designer: Ράνια Γερογιάννη
  • Costume Designer: Νατάσσα Σαρρή
  • Πρωτότυπη Μουσική: Ted Regklis
  • Casting Directors Ελλάδα: Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος Ξυδιανός
  • Casting Director Ιταλία: Maurilio Mangano UICD
  • Intimacy Coordinator: Katarina Leszkoova
  • Intimacy Consultant: Elle McAlpine
  • Make Up Designer – Key Make Up Artist: Αλεξάνδρα Μυτά
  • Hair Designer – Key Hair Stylist: Ιουλία Συγριμή
  • Ηχοληψία: Γιάννης Αντύπας
  • Σχεδιασμός Ήχου: Περσεφόνη Μήλιου
  • Μίξη Ήχου: Λέανδρος Ντούνης
  • Line Producer: Γιώργος Μπαμπανάρας
  • Διεύθυνση παραγωγής: Πέτρος Ανδριόπουλος
  • Α’ Βοηθός σκηνοθέτη: Αργύρης Ζάχος
  • Β’ Βοηθός σκηνοθέτη: Έλενα Γεωργιάδου
  • Post Production Producer: Γιώργος Ταμπακάκης
  • Παραγωγή: Foss Productions
  • Σε συμπαραγωγή με: ΕΡΤ, Beta Film, Mompracem, Boo Productions

Η μεγάλη χίμαιρα: Στον «αέρα» το 1o trailer της συγκλονιστικής σειράς της ΕΡΤ

Παίζουν: Fotini Peluso (Μαρίνα), Ανδρέας Κωνσταντίνου (Γιάννης), Δημήτρης Κίτσος (Μηνάς), Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (Ρείζενα), Γιάννος Περλέγκας (Νικήτας), Καίτη Μανωλιδάκη (Αννεζιώ), Αναστασία Θεοδοσοπούλου (Άννα), Βάσω Ιατροπούλου (Τασία), Χριστίνα Κυπραίου (Λιλή), Γιώργος Μιχαλάκης (Γιατρός), Δημήτρης Τάρλοου (Καστρινός), Γιάννης Νταλιάνης (Ανδρέας Ψάλτης), Αλεξάνδρα Αϊδίνη (Ασπασία Ψάλτη), Νικόλας Παπαγιάννης (Ανέστης), Γιώργος Φριντζήλας (Καπετανάκης), Yara Fares (Ζωή Καστρινού), Κονδυλία Κωνσταντελάκη (Καλλιόπη), Νικόλας Χανάκουλας (Νομάρχης), Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου (Καθηγητής Ανθεμίου), Παντελής Παπαδόπουλος (Ηλικιωμένος άντρας στην Ακρόπολη) κ.ά. Και οι Ιταλοί ηθοποιοί: Valentina Cervi (Μητέρα Μαρίνας), Corrado Invernizzi (Πατέρας Μαρίνας), Carolina Sala (Isabella), Michele Favaro (Gulielmo), Michele Guidi (Kόμης), Daniele Aldrovandi (Καθηγητής), Camilla Colombo (Υπηρέτρια), Chiara Marelli (Μαρίνα, 8-10), Silvia Kornfeind (Μαρίνα, 14), Luciano Montrone (Ιερέας), Raffaele Mariotti (Άγνωστος άντρας), Pier Giorgio Bellocchio (Συμβολαιογράφος), Stefano Poeta (Andre)

Η μεγάλη χίμαιρα: Στον «αέρα» το 1o trailer της συγκλονιστικής σειράς της ΕΡΤ

Διάβασε επίσης: Οι 28 καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους για τη Eurovision 2026 – Πώς θα εμφανιστούν στους ημιτελικούς

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ertflix ΕΡΤ1 Η μεγάλη χίμαιρα νέες σειρές ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Bridgerton 4: Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer – Όσα ξέρουμε για το love story του Benedict με τη Sophie

Bridgerton 4: Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer – Όσα ξέρουμε για το love story του Benedict με τη Sophie

05.01.2026
Επόμενο
Ο Ross και ο Matt Duffer αποκαλύπτουν τι συνέβη στην Eleven στο φινάλε του Stranger Things

Ο Ross και ο Matt Duffer αποκαλύπτουν τι συνέβη στην Eleven στο φινάλε του Stranger Things

05.01.2026

Δες επίσης

Beat my Guest: Αυτοί είναι οι παρουσιαστές του νέου πρότζεκτ του ΣΚΑΪ
TV

Beat my Guest: Αυτοί είναι οι παρουσιαστές του νέου πρότζεκτ του ΣΚΑΪ

05.01.2026
Από τον κινηματογράφο στην τηλεόραση: Σε αυτό το κανάλι θα προβληθεί η ταινία «Καποδίστριας»
TV

Από τον κινηματογράφο στην τηλεόραση: Σε αυτό το κανάλι θα προβληθεί η ταινία «Καποδίστριας»

05.01.2026
Το τέλος του MTV σήμανε τη λήξη ενός ιστορικού μουσικού κύκλου
TV

Το τέλος του MTV σήμανε τη λήξη ενός ιστορικού μουσικού κύκλου

05.01.2026
Η Γυναίκα πίσω από τον Έλγιν: Το trailer της νέας σειράς ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ με τη Μιμή Ντενίση
TV

Η Γυναίκα πίσω από τον Έλγιν: Το trailer της νέας σειράς ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ με τη Μιμή Ντενίση

05.01.2026
Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του Survivor 2026 – Το πρώτο βίντεο του Γιώργου Λιανού από τον Άγιο Δομίνικο
TV

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του Survivor 2026 – Το πρώτο βίντεο του Γιώργου Λιανού από τον Άγιο Δομίνικο

05.01.2026
Tracker: Μια από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες των τελευταίων ετών κάνει πρεμιέρα στον Alpha
TV

Tracker: Μια από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες των τελευταίων ετών κάνει πρεμιέρα στον Alpha

05.01.2026
Εκτός Σχεδίου: Το πρώτο trailer της νέας εκπομπής του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη στην ΕΡΤ1
TV

Εκτός Σχεδίου: Το πρώτο trailer της νέας εκπομπής του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη στην ΕΡΤ1

05.01.2026
Eurovision 2026: Πότε θα κυκλοφορήσει το τραγούδι της Κύπρου με την Antigoni
TV

Eurovision 2026: Πότε θα κυκλοφορήσει το τραγούδι της Κύπρου με την Antigoni

05.01.2026
Eurovision 2026: Οι υποψήφιοι που «κόπηκαν» από το Sing For Greece – Πολλά φαβορί ανάμεσά τους
TV

Eurovision 2026: Οι υποψήφιοι που «κόπηκαν» από το Sing For Greece – Πολλά φαβορί ανάμεσά τους

05.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025