«Το σόι σου»: Οι «Ζουζουνέλ» μπαίνουν στον στίβο της πολιτικής – Η ρήξη είναι αναπόφευκτη!

Όταν η πολιτική φιλοδοξία συναντά την οικογενειακή τρέλα, «Το Σόι Σου» χωρίζεται στα δύο και το debate που ακολουθεί υπόσχεται άφθονο γέλιο

Με μια ματιά Ο Διονύσης και η Αλίνα ψάχνουν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο για να σώσουν το χωράφι του.

Η Αλεξάνδρα πείθει τον Κωνσταντίνο να κατέβει υποψήφιος για δικό της όφελος.

Η Αντωνία και ο Κωνσταντίνος γίνονται πολιτικοί αντίπαλοι μέσα στην οικογένεια.

Το επεισόδιο κορυφώνεται με debate και αναμένεται να δοκιμαστεί η σχέση των πρωταγωνιστών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει «κόκκινο» στη σειρά «Το σόι σου»! Όλα ξεκινούν όταν ο Διονύσης μαθαίνει τα δυσάρεστα νέα: ένα νέο έργο του δήμου απειλεί άμεσα το χωράφι του. Με τις δημοτικές εκλογές να βρίσκονται προ των πυλών, ο χρόνος πιέζει και η ανάγκη για άμεση δράση είναι επιτακτική. Ο Διονύσης και η Αλίνα ξεκινούν έναν αγώνα δρόμου για να βρουν τον κατάλληλο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος θα έχει τη δύναμη να ανατρέψει τη δυσάρεστη αυτή απόφαση. Και το ιδανικό πρόσωπο βρίσκεται μπροστά τους: ποια άλλη από την Αντωνία;

Όμως, το σόι δεν θα ήταν το ίδιο αν τα πράγματα ήταν απλά. Παράλληλα, η Αλεξάνδρα, με τη γνωστή της επιρροή, πείθει τον Κωνσταντίνο να κατέβει και εκείνος υποψήφιος, αλλά σε αντίπαλη παράταξη. Ο λόγος; Το έργο του δήμου θα δώσει τεράστια αξία σε ένα οικόπεδο που κατέχει η ίδια.

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Η κατάσταση κλιμακώνεται και οι «Ζουζουνέλ» μετατρέπονται σε πολιτικούς αντιπάλους. Οι συμμαχίες διαλύονται και τα στρατόπεδα αρχίζουν να σχηματίζονται μέσα στην οικογένεια. Ποιοι από το σόι θα επιλέξουν να στηρίξουν τον Κωνσταντίνο και ποιοι θα ταχθούν στο πλευρό της Αντωνίας;

Η αγωνία κορυφώνεται καθώς οι δύο υποψήφιοι δεν αργούν να οργανώσουν το δικό τους, ιδιαίτερο debate. Θα εμφανιστεί η αναμενόμενη «λαοθάλασσα» ψηφοφόρων για να ακούσει τις προεκλογικές τους υποσχέσεις; Και το σημαντικότερο: θα αντέξει η σχέση λατρείας ανάμεσα στους πρωταγωνιστές ή οι πολιτικές τους φιλοδοξίες θα φέρουν την οριστική ρήξη;

Το debate ξεκινά και οι κωμικές στιγμές που ακολουθούν αναμένεται να είναι επικές. Μην χάσετε το αποψινό επεισόδιο, όπου η πολιτική συναντά την οικογενειακή τρέλα με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο!