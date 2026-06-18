MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η μεγαλύτερη μουσική βραδιά της χρονιάς έρχεται στο MEGA την 1η Ιουλίου

Τα Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ έρχονται στο MEGA την 1η Ιουλίου στις 21:00 με όλες τις μεγάλες εμφανίσεις και στιγμές της βραδιάς

Με μια ματιά Τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το MEGA την 1η Ιουλίου στις 21:00.

Η διοργάνωση, μετά από sold out βραδιά στο Tae Kwon Do, θα φέρει στο κοινό τις στιγμές της.

Το concept της βραδιάς ήταν «Summer in Greece», με επίσημο τραγούδι από Φουρέιρα, FY και Moose.

Η τηλεοπτική μετάδοση υπόσχεται μουσική, θέαμα, βραβεύσεις και καλοκαιρινό mood. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ ετοιμάζονται να επιστρέψουν στις οθόνες μας, μεταφέροντας στο τηλεοπτικό κοινό όλη τη λάμψη, την ενέργεια και τις δυνατές στιγμές της πιο σημαντικής μουσικής διοργάνωσης της χώρας. Μετά από μία sold out βραδιά στο Tae Kwon Do, γεμάτη εντυπωσιακές εμφανίσεις, μεγάλες συνεργασίες και βραβεύσεις που συζητήθηκαν, ήρθε η ώρα όσοι δεν βρέθηκαν εκεί να ζήσουν το απόλυτο μουσικό event του καλοκαιριού.

Η αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση των Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του MEGA, για 7η συνεχόμενη χρονιά. Πρόκειται για ένα τηλεοπτικό υπερθέαμα που κάθε χρόνο συγκεντρώνει εκατομμύρια τηλεθεατές και φέρνει στο προσκήνιο τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

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Οι φετινές απονομές, οι viral στιγμές, οι εκπλήξεις και οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν αναμένεται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, σε μια βραδιά που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία και pop culture όσο καμία άλλη διοργάνωση στην Ελλάδα.

Όσα θα δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει όλες τις μεγάλες στιγμές που εκτυλίχθηκαν στη σκηνή του Tae Kwon Do, εκεί όπου χιλιάδες θεατές έδωσαν το «παρών» σε μια από τις πιο εντυπωσιακές παραγωγές των τελευταίων ετών.

Το φετινό concept «Summer in Greece» έδωσε τον τόνο της βραδιάς, μετατρέποντας τη σκηνή σε έναν καλοκαιρινό προορισμό γεμάτο μουσική, χορό και εικόνες εμπνευσμένες από το ελληνικό καλοκαίρι. Παράλληλα, το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, το «Summer in Greece», σε διασκευή από την Ελένη Φουρέιρα, τον FY και τον Moose, αποτέλεσε βασικό στοιχείο της βραδιάς και συνόδευσε το εντυπωσιακό opening.

Όσοι δεν κατάφεραν να βρεθούν στο Tae Kwon Do, αλλά και όσοι θέλουν να ξαναζήσουν τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό τηλεοπτικό show την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 21:00 αποκλειστικά στο MEGA.

Με μεγάλα ονόματα, λαμπερές εμφανίσεις, συγκινητικές βραβεύσεις και το απόλυτο καλοκαιρινό mood, τα Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ υπόσχονται μία βραδιά γεμάτη μουσική και θέαμα. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει και όλα δείχνουν πως πρόκειται για ένα από τα τηλεοπτικά γεγονότα που θα συζητηθούν περισσότερο αυτό το καλοκαίρι.