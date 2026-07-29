TV & Media 29.07.2026

Το «Το Σόι σου» επιστρέφει … και οι πρώτες bakcstage εικόνες έχει όλα όσα περιμέναμε

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Το «Σόι σου» επιστρέφει το φθινόπωρο με νέα επεισόδια, πολλές ανατροπές και ακόμη περισσότερες ξεκαρδιστικές στιγμές
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η σειρά «Το Σόι σου» επιστρέφει για νέα τηλεοπτική σεζόν με τους Χαμπέους και Τριαντάφυλλου.
  • Οι πρώτες backstage φωτογραφίες δείχνουν ότι οι αγαπημένοι χαρακτήρες επιστρέφουν αμετάβλητοι.
  • Νέες ιστορίες, παρεξηγήσεις και απρόοπτα αναμένονται από τις δύο οικογένειες.
  • Το βασικό καστ της σειράς επιστρέφει στους ρόλους του για το φθινόπωρο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του «Το Σόι Σου» έχει ξεκινήσει και οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα δίνουν μια γεύση από όσα θα δούμε στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλου επιστρέφουν πιο κεφάτοι από ποτέ, έτοιμοι να χαρίσουν νέες δόσεις γέλιου, οικογενειακών καβγάδων και αξέχαστων στιγμών. Το τηλεοπτικό «σόι» που αγαπήθηκε όσο λίγα από το κοινό ετοιμάζεται να ξαναμπεί στα σπίτια μας με ολοκαίνουργιες ιστορίες.

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Οι πρώτες backstage φωτογραφίες αποκαλύπτουν ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει… και αυτό είναι το καλύτερο νέο για τους φανατικούς της σειράς. Οι αγαπημένοι ήρωες συναντιούνται ξανά γύρω από το οικογενειακό τραπέζι, μπλέκουν σε νέες παρεξηγήσεις και αποδεικνύουν ότι όταν δύο οικογένειες γίνονται μία, η καθημερινότητα δεν μπορεί παρά να είναι γεμάτη απρόοπτα.

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Από τις νέες εικόνες ξεχωρίζουν οι απολαυστικές στιγμές του παππού και του μικρού Βαγγέλη, που συνεχίζουν τις δικές τους… μυστικές αποστολές, ενώ η Αλεξάνδρα επιστρέφει με το γνώριμο χιούμορ της.

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Η Αφρούλα και η Φωτούλα φαίνεται πως θα προκαλέσουν ακόμη περισσότερες αναστάτωσεις, η Μπέλα θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο απίθανων καταστάσεων και οι Ζουζουνέλς ετοιμάζουν τις δικές τους εκπλήξεις. Φυσικά, δεν λείπουν ούτε τα χαρακτηριστικά οικογενειακά τραπέζια που έχουν γίνει σήμα κατατεθέν της σειράς.

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Οι αγαπημένοι χαρακτήρες επιστρέφουν… σαν να μην πέρασε μια μέρα

Το καστ που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό δίνει ξανά ραντεβού με τους τηλεθεατές, με τους Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλο Ορκόπουλο, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργο Γιαννόπουλο, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτη Ηλία, Αλέξανδρο Μπουρδούμη, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννη Δρακόπουλο, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλωνα Τσούνη και Γωγώ Καρτσάνα να επιστρέφουν στους γνώριμους ρόλους τους. Το σενάριο υπογράφει ο Νικόλας Στραβοπόδης, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Σταμάτης Πατρώνης.

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Το μόνο σίγουρο είναι πως το φθινόπωρο θα γεμίσει ξανά με οικογενειακές γκάφες, επικές ατάκες και στιγμές που θα θυμίσουν γιατί το «Το Σόι σου» παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες ελληνικές σειρές.

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