Πριν το δούμε στη TV, ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα γυρίσματα του «Για Σένα»

Το «Για Σένα» ξεκίνησε γυρίσματα και ο Alpha αποκαλύπτει τις πρώτες εικόνες από τη νέα σειρά με δυνατό καστ και συγκινητική ιστορία.

Με μια ματιά Η νέα δραματική σειρά του Alpha, «Για Σένα», ξεκίνησε τα γυρίσματα με έμφαση στη λεπτομέρεια και τη χημεία των συντελεστών.

Η σειρά εστιάζει σε ιστορίες αγάπης, ζωτικές επιλογές και δεύτερες ευκαιρίες, με έντονα συναισθήματα και κινηματογραφική αισθητική.

Σκηνοθέτης είναι ο Γρηγόρης Καραντινάκης, σε σενάριο των Μαίρης Ζαφειροπούλου και Γιώργου Κόκουβα.

Η σειρά, με πλούσιο καστ, αναμένεται να προβληθεί στον Alpha το φθινόπωρο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Alpha, «Για Σένα», ξεκίνησε το τηλεοπτικό της ταξίδι και οι πρώτες backstage εικόνες μάς μεταφέρουν στα παρασκήνια μιας ιστορίας γεμάτης συναίσθημα, ανατροπές και δυνατές ανθρώπινες σχέσεις. Οι κάμερες άνοιξαν, τα πρώτα «πάμε» ακούστηκαν και οι πρωταγωνιστές μπήκαν στους ρόλους που αναμένεται να κερδίσουν το ενδιαφέρον του κοινού τη νέα σεζόν. Από τα πρώτα κιόλας στιγμιότυπα φαίνεται η προσοχή στη λεπτομέρεια και η δυνατή χημεία ανάμεσα στους συντελεστές.

Το «Για Σένα» μάς παρουσιάζει τον κόσμο πίσω από τις κάμερες, εκεί όπου οι χαρακτήρες αρχίζουν να παίρνουν μορφή και κάθε σκηνή χτίζεται βήμα-βήμα. Ηθοποιοί, σκηνοθέτης και τεχνικό επιτελείο συνεργάζονται καθημερινά για να δημιουργήσουν μια σειρά που θα μιλήσει για την αγάπη, τις επιλογές που αλλάζουν τη ζωή μας και τις δεύτερες ευκαιρίες που μπορεί να φέρει μια απρόσμενη στιγμή. Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα αποκαλύπτουν ένα κλίμα γεμάτο ενέργεια, χαμόγελα και δημιουργικό πάθος.

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Πριν οι ιστορίες των ηρώων φτάσουν στη μικρή οθόνη, υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που δημιουργείται πίσω από αυτή. Τα backstage στιγμιότυπα του «Για Σένα» δείχνουν τη δυνατή ομάδα που εργάζεται για να μεταφέρει στο κοινό μια σειρά με έντονα συναισθήματα και κινηματογραφική αισθητική. Με ένα πλούσιο καστ και μια ιστορία που υπόσχεται συγκινήσεις, η νέα παραγωγή του Alpha έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί προσμονή.

«Για Σένα»: Η ιστορία, το καστ και οι συντελεστές της νέας σειράς του Alpha

Στο επίκεντρο της σειράς βρίσκονται χαρακτήρες με προσωπικές διαδρομές, μυστικά, δυνατούς δεσμούς και αποφάσεις που μπορούν να αλλάξουν για πάντα τις ζωές τους. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γρηγόρης Καραντινάκης, ενώ το σενάριο ανήκει στους Μαίρη Ζαφειροπούλου και Γιώργο Κόκουβα. Την πρωτότυπη μουσική της σειράς δημιουργεί ο Νίκος Τερζής, ενώ την εκτέλεση παραγωγής έχει αναλάβει η Pedio Productions.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους Κίμωνα Κουρή, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Νίκο Πουρσανίδη, Νικόλα Παπαγιάννη, Ελευθερία Πάλλα, Τάσο Γιαννόπουλο, Μαρία Παρασύρη, Ειρήνη Τσέλλου, Νίκο Μήλια, Έλενα Μαρσίδου, Αλέξανδρο Καλπακίδη, Χρήστο Κοντογεώργη, Ιώβη Φραγκάτου και Άννα Μάγκου, ενώ στον ρόλο της Έλενας εμφανίζεται η Μαρία Τζομπανάκη. Στη σειρά συμμετέχουν επίσης οι μικρές πρωταγωνίστριες Μάντυ Κακαρούτα, Σελήνη Αλεξοπούλου και Σταυρούλα Μορέ.

Το «Για Σένα» έρχεται στον Alpha το φθινόπωρο και όλα δείχνουν πως θα αποτελέσει μία από τις νέες σειρές που θα μας κρατήσουν συντροφιά με ιστορίες γεμάτες συναίσθημα, αγάπη και ανατροπές.

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