Μουσικά Νέα 04.01.2026

Οι 28 καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους για τη Eurovision 2026 – Πώς θα εμφανιστούν στους ημιτελικούς

Η ΕΡΤ ανακοίνωσε τους καλλιτέχνες και τα πρώτα αποσπάσματα των τραγουδιών για τον εθνικό τελικό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η ΕΡΤ ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή 4/1 τους 28 καλλιτέχνες που θα διεκδικήσουν τη θέση τους στον εθνικό τελικό της Ελλάδας για τη Eurovision 2026, Sing for Greece 2026, παρουσιάζοντας παράλληλα και σύντομα αποσπάσματα από τα τραγούδια τους.

Οι φιναλίστ προέκυψαν μέσα από μια διαδικασία ακροάσεων όλων των υποβληθέντων συμμετοχών, που αξιολογήθηκαν από επταμελή επιτροπή. Η ομάδα αυτή απαρτιζόταν από δύο στελέχη της ΕΡΤ και πέντε επαγγελματίες από τον χώρο της μουσικής και της ευρύτερης βιομηχανίας του θεάματος. Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές τους παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Sing for Greece 2026 – Ο δρόμος για τον τελικό», με παρουσιάστρια τη Μπέττυ Μαγγίρα και τη συμμετοχή της Κέλλυς Βρανάκη και του Θάνου Παπαχάμου. 

eurovision 2026

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η απόφαση της Αυστρίας για σημαίες, αποδοκιμασίες και τεχνητά χειροκροτήματα

Οι 28 καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους

1. Victoria Anastasia – Watcha doin to me

2. Koza Mostra – Bulletproof

3. Μαρίκα – Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)

4. Ακύλας – Ferto

5. good job Nicky – Dark Side of the Moon

6. Mikay – Labyrinth

7. Revery – The Songwriter

 

8. KIANNA – No More Drama

9. D3lta – Mad About It

 

10. Dinamiss – Chaos

11. Niya – Slipping Away

12. Garvin – Back in the Game

13. ZAF – Αστείο

14. TIANORA – Anatello

15. Desi G – Aphrodite

16. Spheyiaa – Χίλια Κομμάτια

17. Marseaux – Χάνομαι

18. Evangelia – Parea

19. Παναγιώτης Τσακαλάκος – 2nd Chance

20. STEFI – Europa

21. leroybroughtflowers – Sabotage!

22. STYLIANOS – You & I

23. Stella Kay – You Are The Fire

24. RIKKI – AGAPI

25. THE Astrolabe – Drop It

26. BASILICA – Set Everything on Fire

27. Rosanna Mailan – Άλμα

28. Alexandra Sieti – The Other Side

Αμέσως μετά την παρουσίαση των 28 διαγωνιζόμενων και των τραγουδιών τους, η περσινή μας εκπρόσωπος Κλαυδία, πραγματοποίησε την κλήρωση για την κατανομή των συμμετεχόντων στους δύο ημιτελικούς.

Οι δύο ημιτελικοί

Η κατανομή των 28 καλλιτεχνών στους δύο ημιτελικούς έχει ως εξής:

1ος Ημιτελικός:

1. Αλεξάνδρα Σιεττή

2. THE Astrolabe

3. Desi G

4. Ακύλας

5. Evangelia

6. Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. Νiya

8. Marseaux

9. Rosanna Milain

10. Stefi

11. Revery

12. Dinamiss

13. Stylianos

14. Spheyiaa

2ος Ημιτελικός:

1. Rikki

2.Garvin

3. Mikay

4. Μαρίκα

5. D3lta

6. Zaf

7. Kianna

8. Stella Kay

9. Tianora

10. Victoria Anastasia

11. Basilica

12. good job Nicky

13. Koza Mostra

14. leroybroughtflowers

Οι 28 καλλιτέχνες θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τη Βιέννη και τη Eurovision 2026. Σε κάθε ημιτελικό συμμετέχουν 14 υποψήφιοι, από τους οποίους μόνο οι 7 με τη μεγαλύτερη υποστήριξη του τηλεοπτικού κοινού προκρίνονται στον τελικό. Η ψηφοφορία στους ημιτελικούς καθορίζεται αποκλειστικά από το κοινό. Στον μεγάλο τελικό, το αποτέλεσμα καθορίζεται κατά 50% από την ψήφο των τηλεθεατών και κατά 50% από δύο επιτροπές — μία διεθνή και μία ελληνική, η κάθε μία με 25% συμμετοχή στο τελικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερισχύει η ψήφος του κοινού.

Το Sing for Greece 2026 θα διεξαχθεί στις 3, 5 και 7 Φεβρουαρίου στο Christmas Theater.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Πότε θα ακούσουμε ολόκληρα τα 28 τραγούδια του εθνικού τελικού

Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece 2026 ΕΡΤ
