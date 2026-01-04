Οι 28 καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους για τη Eurovision 2026 – Πώς θα εμφανιστούν στους ημιτελικούς

Η ΕΡΤ ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή 4/1 τους 28 καλλιτέχνες που θα διεκδικήσουν τη θέση τους στον εθνικό τελικό της Ελλάδας για τη Eurovision 2026, Sing for Greece 2026, παρουσιάζοντας παράλληλα και σύντομα αποσπάσματα από τα τραγούδια τους.
Οι φιναλίστ προέκυψαν μέσα από μια διαδικασία ακροάσεων όλων των υποβληθέντων συμμετοχών, που αξιολογήθηκαν από επταμελή επιτροπή. Η ομάδα αυτή απαρτιζόταν από δύο στελέχη της ΕΡΤ και πέντε επαγγελματίες από τον χώρο της μουσικής και της ευρύτερης βιομηχανίας του θεάματος. Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές τους παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Sing for Greece 2026 – Ο δρόμος για τον τελικό», με παρουσιάστρια τη Μπέττυ Μαγγίρα και τη συμμετοχή της Κέλλυς Βρανάκη και του Θάνου Παπαχάμου.
Οι 28 καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους
1. Victoria Anastasia – Watcha doin to me
2. Koza Mostra – Bulletproof
3. Μαρίκα – Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)
4. Ακύλας – Ferto
5. good job Nicky – Dark Side of the Moon
6. Mikay – Labyrinth
7. Revery – The Songwriter
8. KIANNA – No More Drama
9. D3lta – Mad About It
10. Dinamiss – Chaos
11. Niya – Slipping Away
12. Garvin – Back in the Game
13. ZAF – Αστείο
14. TIANORA – Anatello
15. Desi G – Aphrodite
16. Spheyiaa – Χίλια Κομμάτια
17. Marseaux – Χάνομαι
18. Evangelia – Parea
19. Παναγιώτης Τσακαλάκος – 2nd Chance
20. STEFI – Europa
21. leroybroughtflowers – Sabotage!
22. STYLIANOS – You & I
23. Stella Kay – You Are The Fire
24. RIKKI – AGAPI
25. THE Astrolabe – Drop It
26. BASILICA – Set Everything on Fire
27. Rosanna Mailan – Άλμα
28. Alexandra Sieti – The Other Side
Αμέσως μετά την παρουσίαση των 28 διαγωνιζόμενων και των τραγουδιών τους, η περσινή μας εκπρόσωπος Κλαυδία, πραγματοποίησε την κλήρωση για την κατανομή των συμμετεχόντων στους δύο ημιτελικούς.
Οι δύο ημιτελικοί
Η κατανομή των 28 καλλιτεχνών στους δύο ημιτελικούς έχει ως εξής:
1ος Ημιτελικός:
1. Αλεξάνδρα Σιεττή
2. THE Astrolabe
3. Desi G
4. Ακύλας
5. Evangelia
6. Παναγιώτης Τσακαλάκος
7. Νiya
8. Marseaux
9. Rosanna Milain
10. Stefi
11. Revery
12. Dinamiss
13. Stylianos
14. Spheyiaa
2ος Ημιτελικός:
1. Rikki
2.Garvin
3. Mikay
4. Μαρίκα
5. D3lta
6. Zaf
7. Kianna
8. Stella Kay
9. Tianora
10. Victoria Anastasia
11. Basilica
12. good job Nicky
13. Koza Mostra
14. leroybroughtflowers
Οι 28 καλλιτέχνες θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τη Βιέννη και τη Eurovision 2026. Σε κάθε ημιτελικό συμμετέχουν 14 υποψήφιοι, από τους οποίους μόνο οι 7 με τη μεγαλύτερη υποστήριξη του τηλεοπτικού κοινού προκρίνονται στον τελικό. Η ψηφοφορία στους ημιτελικούς καθορίζεται αποκλειστικά από το κοινό. Στον μεγάλο τελικό, το αποτέλεσμα καθορίζεται κατά 50% από την ψήφο των τηλεθεατών και κατά 50% από δύο επιτροπές — μία διεθνή και μία ελληνική, η κάθε μία με 25% συμμετοχή στο τελικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερισχύει η ψήφος του κοινού.
Το Sing for Greece 2026 θα διεξαχθεί στις 3, 5 και 7 Φεβρουαρίου στο Christmas Theater.
