MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Screen News 05.01.2026

Zootopia 2: Γράφει ιστορία ως η πιο εμπορική ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney

Η συνέχεια της επιτυχίας του 2016 ξεπερνά το Frozen 2 και κατακτά την κορυφή του παγκόσμιου box office με έσοδα 1.46 δισεκατομμύρια δολάρια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το «Zootopia 2» περνά οριστικά στο βιβλίο των ρεκόρ της Disney, καθώς αναδεικνύεται στην πιο εμπορική ταινία κινουμένων σχεδίων στην ιστορία της Walt Disney Animation Studios. Η ταινία έχει συγκεντρώσει έως σήμερα 1.46 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε το «Frozen 2» με έσοδα 1.45 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019.

Η εμπορική δυναμική του «Zootopia 2» αποτυπώνεται τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά τα έσοδα ανέρχονται σε 333 εκατομμύρια δολάρια, ενώ εκτός Βόρειας Αμερικής η ταινία έχει αποφέρει 1.13 δισεκατομμύρια δολάρια. Κατά το χριστουγεννιάτικο τριήμερο, στην πέμπτη εβδομάδα προβολής της, σημείωσε νέα άνοδο προσθέτοντας 87.9 εκατομμύρια δολάρια στο συνολικό της ταμείο.

Διάβασε επίσης: Μορφή ο Gary De’Snake – Άνοδος στην αγορά ερπετών στην Κίνα λόγω Zootopia 2

Το «Zootopia 2» ξεπέρασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μόλις σε 17 ημέρες προβολής, επίδοση που το καθιστά την ταχύτερη ταινία κατάλληλη για οικογενειακό κοινό που πέτυχε κάτι τέτοιο. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η πορεία της ταινίας στην Κίνα, μια αγορά όπου πολλές αμερικανικές παραγωγές αντιμετωπίζουν δυσκολίες τα τελευταία χρόνια. Μόνο από τα κινεζικά ταμεία, το «Zootopia 2» έχει ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας το υψηλότερο σύνολο που έχει πετύχει ποτέ αμερικανική ταινία στη συγκεκριμένη χώρα. Η μοναδική παραγωγή που πλησιάζει αυτά τα μεγέθη είναι το «Avatar Fire and Ash», το οποίο κινείται κοντά στα 100 εκατομμύρια δολάρια μετά την πρεμιέρα του στις 19 Δεκεμβρίου.

Με το «Zootopia 2», μόλις 3 ταινίες έχουν καταφέρει φέτος να ξεπεράσουν το όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως. Σε αυτές περιλαμβάνεται το live action «Lilo and Stitch» της Disney με έσοδα 1.03 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς και το κινεζικό animation «Ne Zha 2», το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της χρονιάς με περισσότερα από 2.2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στο καλλιτεχνικό σκέλος, το «Zootopia 2» επαναφέρει στο προσκήνιο τους αγαπημένους χαρακτήρες της πρώτης ταινίας. Η Ginnifer Goodwin δανείζει και πάλι τη φωνή της στη λαγουδίνα αστυνομικό Judy Hopps, ενώ ο Jason Bateman επιστρέφει ως ο πονηρός αλλά ευφυής αλεπού Nick Wilde. Οι 2 ήρωες συνεργάζονται ξανά ως δίδυμο αστυνομικών, αυτή τη φορά για να διαλευκάνουν ένα μυστηριώδες σχέδιο που συνδέεται με ερπετά και απειλεί να ανατρέψει τις εύθραυστες ισορροπίες της Ζωούπολης.

Η επιτυχία του «Zootopia 2» επιβεβαιώνει τη διαχρονική απήχηση του κόσμου που δημιούργησε η Disney και υπογραμμίζει τη δυναμική των προσεγμένων συνεχειών όταν συνδυάζουν εμπορική στρατηγική με αφηγηματική συνοχή. Με τα σημερινά δεδομένα, η ταινία δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη επιτυχία αλλά ένα ορόσημο για το σύγχρονο animation.

Διάβασε επίσης: Χρονιά ορόσημο για τη Disney – Ξεπερνά τα 6 δισ. δολάρια στο box office

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
box office Disney Frozen 2 Zootopia 2
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι 28 καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους για τη Eurovision 2026 – Πώς θα εμφανιστούν στους ημιτελικούς

Οι 28 καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους για τη Eurovision 2026 – Πώς θα εμφανιστούν στους ημιτελικούς

04.01.2026
Επόμενο
Όλα τα βιβλία που θα δούμε στη μεγάλη οθόνη το 2026

Όλα τα βιβλία που θα δούμε στη μεγάλη οθόνη το 2026

05.01.2026

Δες επίσης

Οι ταινίες που αναμένεται να κυριαρχήσουν στις Κάννες και τη Βενετία το 2026
Cinema

Οι ταινίες που αναμένεται να κυριαρχήσουν στις Κάννες και τη Βενετία το 2026

04.01.2026
Τα φιλμ που ανυπομονούμε να βγουν στα σινεμά το 2026
Cinema

Τα φιλμ που ανυπομονούμε να βγουν στα σινεμά το 2026

04.01.2026
Οι σειρές που θα σε κάνουν να «κολλήσεις» το 2026
Cinema

Οι σειρές που θα σε κάνουν να «κολλήσεις» το 2026

04.01.2026
Netflix – Έρωτας 9 με 5: Όταν η δουλειά και ο έρωτας γίνονται επικίνδυνο combo
Cinema

Netflix – Έρωτας 9 με 5: Όταν η δουλειά και ο έρωτας γίνονται επικίνδυνο combo

04.01.2026
Οι 10 πιο εμπορικές ελληνικές ταινίες όλων των εποχών
Cinema

Οι 10 πιο εμπορικές ελληνικές ταινίες όλων των εποχών

03.01.2026
Mary Shelley: Η αληθινή ιστορία πίσω από τη γυναίκα που «γέννησε» τον Frankenstein
Cinema

Mary Shelley: Η αληθινή ιστορία πίσω από τη γυναίκα που «γέννησε» τον Frankenstein

03.01.2026
Οι 10 σειρές που σημάδεψαν το 2025
Cinema

Οι 10 σειρές που σημάδεψαν το 2025

03.01.2026
Από το Ne Zha έως το Iyanu, τα κορυφαία animation του 2025
Cinema

Από το Ne Zha έως το Iyanu, τα κορυφαία animation του 2025

03.01.2026
Stranger Things 5: Δίχασε το οριστικό φινάλε της σειράς – Πώς το σχολίασαν κριτικοί και κοινό
Cinema

Stranger Things 5: Δίχασε το οριστικό φινάλε της σειράς – Πώς το σχολίασαν κριτικοί και κοινό

02.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών