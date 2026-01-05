Zootopia 2: Γράφει ιστορία ως η πιο εμπορική ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney

Το «Zootopia 2» περνά οριστικά στο βιβλίο των ρεκόρ της Disney, καθώς αναδεικνύεται στην πιο εμπορική ταινία κινουμένων σχεδίων στην ιστορία της Walt Disney Animation Studios. Η ταινία έχει συγκεντρώσει έως σήμερα 1.46 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε το «Frozen 2» με έσοδα 1.45 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019.

Η εμπορική δυναμική του «Zootopia 2» αποτυπώνεται τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά τα έσοδα ανέρχονται σε 333 εκατομμύρια δολάρια, ενώ εκτός Βόρειας Αμερικής η ταινία έχει αποφέρει 1.13 δισεκατομμύρια δολάρια. Κατά το χριστουγεννιάτικο τριήμερο, στην πέμπτη εβδομάδα προβολής της, σημείωσε νέα άνοδο προσθέτοντας 87.9 εκατομμύρια δολάρια στο συνολικό της ταμείο.

Το «Zootopia 2» ξεπέρασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μόλις σε 17 ημέρες προβολής, επίδοση που το καθιστά την ταχύτερη ταινία κατάλληλη για οικογενειακό κοινό που πέτυχε κάτι τέτοιο. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η πορεία της ταινίας στην Κίνα, μια αγορά όπου πολλές αμερικανικές παραγωγές αντιμετωπίζουν δυσκολίες τα τελευταία χρόνια. Μόνο από τα κινεζικά ταμεία, το «Zootopia 2» έχει ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας το υψηλότερο σύνολο που έχει πετύχει ποτέ αμερικανική ταινία στη συγκεκριμένη χώρα. Η μοναδική παραγωγή που πλησιάζει αυτά τα μεγέθη είναι το «Avatar Fire and Ash», το οποίο κινείται κοντά στα 100 εκατομμύρια δολάρια μετά την πρεμιέρα του στις 19 Δεκεμβρίου.

Με το «Zootopia 2», μόλις 3 ταινίες έχουν καταφέρει φέτος να ξεπεράσουν το όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως. Σε αυτές περιλαμβάνεται το live action «Lilo and Stitch» της Disney με έσοδα 1.03 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς και το κινεζικό animation «Ne Zha 2», το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της χρονιάς με περισσότερα από 2.2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στο καλλιτεχνικό σκέλος, το «Zootopia 2» επαναφέρει στο προσκήνιο τους αγαπημένους χαρακτήρες της πρώτης ταινίας. Η Ginnifer Goodwin δανείζει και πάλι τη φωνή της στη λαγουδίνα αστυνομικό Judy Hopps, ενώ ο Jason Bateman επιστρέφει ως ο πονηρός αλλά ευφυής αλεπού Nick Wilde. Οι 2 ήρωες συνεργάζονται ξανά ως δίδυμο αστυνομικών, αυτή τη φορά για να διαλευκάνουν ένα μυστηριώδες σχέδιο που συνδέεται με ερπετά και απειλεί να ανατρέψει τις εύθραυστες ισορροπίες της Ζωούπολης.

Η επιτυχία του «Zootopia 2» επιβεβαιώνει τη διαχρονική απήχηση του κόσμου που δημιούργησε η Disney και υπογραμμίζει τη δυναμική των προσεγμένων συνεχειών όταν συνδυάζουν εμπορική στρατηγική με αφηγηματική συνοχή. Με τα σημερινά δεδομένα, η ταινία δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη επιτυχία αλλά ένα ορόσημο για το σύγχρονο animation.

