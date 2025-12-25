Χρονιά ορόσημο για τη Disney – Ξεπερνά τα 6 δισ. δολάρια στο box office

Με αιχμή το «Avatar: Fire and Ash» του James Cameron και δύο ταινίες πάνω από το 1 δισεκατομμύριο, η Disney επιστρέφει σε επίπεδα εσόδων που είχε να δει από το 2019

Παρότι το συνολικό παγκόσμιο box office δεν σημείωσε ουσιαστική άνοδο το 2025, η Disney αποτέλεσε τη μεγάλη εξαίρεση. Το στούντιο ξεπέρασε το όριο των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγκόσμια έσοδα, φτάνοντας τα 5,967 δισεκατομμύρια έως την Τρίτη, με 2,310 δισεκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και 3,656 δισεκατομμύρια από τις διεθνείς αγορές. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Disney αγγίζει αυτό το ορόσημο από το 2019, λίγο πριν η πανδημία αλλάξει ριζικά το κινηματογραφικό τοπίο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και πριν την πανδημία, η επίδοση αυτή θεωρούνταν εξαιρετικά σπάνια, καθώς κανένα άλλο στούντιο δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα 6 δισεκατομμύρια από το 2015. Η Disney το έχει πετύχει συνολικά 5 φορές, από το 2016 έως το 2019 και ξανά το 2025.

Διάβασε επίσης: Άνοιγμα με 345 εκατ. το Avatar – Σαρώνει το Zootopia με 1.27 δισ.

Η επιτυχία της φετινής χρονιάς στηρίχθηκε σε 16 ταινίες ευρείας κυκλοφορίας, με κορυφαίες τις δύο που ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως. Το «Zootopia 2» έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 1,311 δισεκατομμύρια, ενώ το «Lilo and Stitch» έκλεισε τον κύκλο του με 1,038 δισεκατομμύρια νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Παράλληλα, η Disney ανακοίνωσε ότι 3 ταινίες της Marvel Studios, τα «The Fantastic Four: First Steps», «Thunderbolts» και «Captain America: Brave New World», απέφεραν συνολικά περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια παγκοσμίως. Σημαντική συμβολή είχαν και άλλοι τίτλοι, όπως τα «Predator Badlands», «Freakier Friday» και «Elio», οι οποίοι κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα εσόδων, αλλά ενίσχυσαν το συνολικό αποτέλεσμα.

Η μεγάλη ώθηση ήρθε τις τελευταίες ημέρες από το «Avatar: Fire and Ash» του James Cameron, το οποίο μέσα σε μόλις 7 ημέρες προβολής έχει αποφέρει 450,1 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Την Τρίτη κατέγραψε έσοδα 51 εκατομμυρίων διεθνώς, ενώ στη Βόρεια Αμερική βρέθηκε στην κορυφή του ημερήσιου πίνακα με 16,5 εκατομμύρια, ανεβάζοντας το εγχώριο σύνολο στα 119 εκατομμύρια. Στις αγορές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών τα έσοδα ανήλθαν στα 331,1 εκατομμύρια. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Zoe Saldaña και Sam Worthington ως Neytiri και Jake Sully.

Το «Avatar: Fire and Ash», που αποτελεί την τρίτη ταινία της σειράς «Avatar», αναμένεται να κυριαρχήσει στο τετραήμερο των Χριστουγέννων, με εκτιμώμενα έσοδα από 70 έως 75 εκατομμύρια δολάρια, με πιθανότητα να κινηθεί ακόμη υψηλότερα.

Την ίδια ημέρα των Χριστουγέννων θα κάνουν πρεμιέρα και άλλες μεγάλες παραγωγές. Η Sony κυκλοφορεί την περιπέτεια «Anaconda» με πρωταγωνιστές τους Jack Black και Paul Rudd, ενώ το «Marty Supreme» με τον Timothée Chalamet επεκτείνεται σε πανεθνική διανομή μετά το εντυπωσιακό άνοιγμα σε Νέα Υόρκη και Λος Αντζελες. Παράλληλα, η Focus Features παρουσιάζει το μουσικό δράμα «Song Sing Blue» με πρωταγωνιστές τον Hugh Jackman και την Kate Hudson.

Στον εορταστικό ανταγωνισμό συμμετέχουν επίσης τίτλοι που ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα, όπως το «The Housemaid» της Lionsgate με τις Sydney Sweeney και Amanda Seyfried, το «David» της Angel Studios και το «The SpongeBob Movie Search for SquarePants» της Paramount, που συνεχίζει να στοχεύει το οικογενειακό κοινό.

Μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η κινηματογραφική αγορά αναζητά σταθερότητα μετά την πανδημία, η Disney κατάφερε να επιβεβαιώσει ξανά την κυριαρχία της, επιστρέφοντας σε επίπεδα εσόδων που την καθιστούν τον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή του παγκόσμιου box office το 2025.

Διάβασε επίσης: «Έσπασε» τα ταμεία το Zootopia 2 – Ιστορικό ρεκόρ με 556 εκατ. δολάρια στο box office

Δες κι αυτό…