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Cinema 11.06.2026

«24 Jump Street»: Η επιστροφή-έκπληξη του Jonah Hill και του Channing Tatum που ξαναγράφει τους κανόνες της κωμωδίας

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Η τρίτη συνέχεια του θρυλικού franchise επιστρέφει με τον Jonah Hill και τον Channing Tatum να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της κωμωδίας
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το "24 Jump Street" βρίσκεται σε ανάπτυξη, με τον Rodney Rothman στη σκηνοθεσία και συν-σενάριο.
  • Οι Jonah Hill, Channing Tatum και Ice Cube είναι σε συζητήσεις για πιθανή επιστροφή.
  • Οι Phil Lord και Chris Miller επιστρέφουν στην παραγωγή, συνεχίζοντας την επιτυχία του franchise.
  • Ο τίτλος "24 Jump Street" συνεχίζει την αυτοσαρκαστική παράδοση της σειράς.
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Αν υπάρχει ένα franchise που κατάφερε να μετατρέψει το reboot σε αυτοσαρκαστικό κινηματογραφικό φαινόμενο, αυτό είναι το «Jump Street». Και τώρα, το Hollywood φαίνεται να ετοιμάζει το επόμενο απρόβλεπτο κεφάλαιο της ιστορίας με το «24 Jump Street», φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τους Jonah Hill, Channing Tatum και Ice Cube, σε συζητήσεις για πιθανή επιστροφή που ήδη προκαλεί έντονη κινηματογραφική συζήτηση.

Ο ηθοποιός Channing Tatum σε επίσημη εμφάνιση, γνωστός για τον ρόλο του Gambit στη Marvel.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το «24 Jump Street» βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης, με τον Rodney Rothman να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και να συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τον Jonah Hill και τη Meghan Malloy. Το project σηματοδοτεί μια ακόμη προσπάθεια να συνεχιστεί ένα franchise που έχει ήδη χτίσει τη φήμη του ως μία από τις πιο επιτυχημένες και αυτοαναφορικές κωμικές σειρές ταινιών των τελευταίων δεκαετιών.

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Παράλληλα, οι Phil Lord και Chris Miller επιστρέφουν στην παραγωγή, έχοντας ήδη συνδέσει το όνομά τους με τις δύο προηγούμενες ταινίες, «21 Jump Street» (2012) και «22 Jump Street» (2014). Μαζί τους βρίσκονται και οι Neal H. Moritz, Channing Tatum και Reid Carolin για την Free Association, ενώ ο Jonah Hill και ο Matt Dines συμμετέχουν μέσω της Strong Baby παραγωγής.

Το franchise του Jump Street ξεκίνησε ως κινηματογραφική διασκευή της τηλεοπτικής σειράς της δεκαετίας του ’80 και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα R-rated comedy projects του Hollywood. Στην πρώτη ταινία, οι Jonah Hill και Channing Tatum υποδύθηκαν τους Schmidt και Jenko, δύο αστυνομικούς που επιστρέφουν στα θρανία για να εξαρθρώσουν κύκλωμα ναρκωτικών σε λύκειο, ενώ η δεύτερη ταινία τους έστειλε στο κολέγιο, ξεπερνώντας μάλιστα σε εισπράξεις την πρώτη με παγκόσμιο box office που άγγιξε τα 331 εκατομμύρια δολάρια.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο γύρω από το νέο project είναι ο τίτλος του. Μετά το «21» και το «22 Jump Street», το αναμενόμενο βήμα θα ήταν το «23 Jump Street». Όμως, το franchise έχει ήδη παίξει με την αυτοαναφορικότητα, καθώς στο φινάλε του «22 Jump Street» παρουσιάζεται ένα ολόκληρο meta montage με πιθανά επόμενα sequels, από ιατρική σχολή μέχρι αποστολές στο διάστημα και ακόμη και animated εκδοχές. Έτσι, το «24 Jump Street» συνεχίζει ακριβώς αυτή την παράδοση του υπερβολικού αυτοσαρκασμού.

Πορτρέτο του Jonah Hill σε επίσημη εκδήλωση.
Ο ηθοποιός Jonah Hill

Στο νέο project, ο Channing Tatum βρίσκεται προς το παρόν σε στάδιο διαπραγματεύσεων, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές εξετάζουν την επιστροφή τους σε ένα σύμπαν που έχει ήδη αποδείξει ότι δεν παίρνει τον εαυτό του υπερβολικά σοβαρά. Αυτή ακριβώς η προσέγγιση είναι που έχει κάνει το Jump Street ένα από τα πιο ξεχωριστά comedy franchises του Hollywood. Η πιθανή επιστροφή του Ice Cube στον ρόλο του Captain Dickson προσθέτει ακόμη περισσότερη νοσταλγία και δυναμική στο project, ενώ η συμμετοχή των βασικών δημιουργών δείχνει ότι το στούντιο θέλει να διατηρήσει την ίδια δημιουργική ταυτότητα που έκανε τις προηγούμενες ταινίες επιτυχίες.

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CHANNING TATUM ice cube Jonah Hill
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