Sharon Stone: «Το Euphoria πρέπει να προβάλλεται στα σχολεία» – Η προσωπική τραγωδία πίσω από τα λόγια της

Η Sharon Stone δεν είναι από τους ανθρώπους που συνηθίζουν να κρύβουν την άποψή τους, ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα που αγγίζουν βαθιά την προσωπική τους ζωή. Αυτή τη φορά, η θρυλική πρωταγωνίστρια του «Basic Instinct» βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας όχι για κάποιο νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ, αλλά για την ξεκάθαρη θέση που πήρε υπέρ του «Euphoria», της πολυσυζητημένης σειράς του HBO που έχει διχάσει κοινό και κριτικούς. Η βραβευμένη ηθοποιός όχι μόνο υπερασπίστηκε τη σειρά απέναντι στις επικρίσεις που δέχεται για τις σκληρές εικόνες σεξ, βίας και χρήσης ουσιών, αλλά προχώρησε και σε μια δήλωση που προκάλεσε αίσθηση, υποστηρίζοντας ότι το «Euphoria» θα έπρεπε να προβάλλεται σε όλα τα λύκεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αν έχεις παρακολουθήσει έστω και λίγο τη συζήτηση γύρω από το «Euphoria», γνωρίζεις ότι η σειρά του HBO έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο. Άλλοι τη χαρακτηρίζουν τολμηρή και απαραίτητη, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι ξεπερνά τα όρια με τον τρόπο που απεικονίζει τη ζωή των νέων. Για τη Sharon Stone, όμως, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Η ίδια πιστεύει ότι η σειρά καταφέρνει να δείξει χωρίς ωραιοποιήσεις τις προκλήσεις, τους κινδύνους και τις σκοτεινές πλευρές που αντιμετωπίζουν πολλοί έφηβοι σήμερα.

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Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στη σειρά συζητήσεων «Actors on Actors» του Variety, μαζί με την Keke Palmer, η Sharon Stone μίλησε με ιδιαίτερο πάθος για την αξία του «Euphoria». Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Το Euphoria πρέπει να παιχτεί σε κάθε λύκειο». Μάλιστα, εξήγησε ότι πολλοί γονείς θεωρούν πως τα παιδιά τους δεν πρόκειται ποτέ να βρεθούν αντιμέτωπα με καταστάσεις όπως αυτές που παρουσιάζονται στη σειρά, όμως η πραγματικότητα συχνά διαψεύδει αυτές τις βεβαιότητες.

Σύμφωνα με την ηθοποιό, το μεγάλο πλεονέκτημα της παραγωγής είναι ότι παρουσιάζει τις συνέπειες των επιλογών των χαρακτήρων χωρίς να τις εξιδανικεύει. Οι πρωταγωνιστές δεν μένουν στάσιμοι. Αντίθετα, το κοινό τους βλέπει να εξελίσσονται, να κάνουν λάθη, να πληρώνουν το τίμημα των αποφάσεών τους και να έρχονται αντιμέτωποι με τις πιο δύσκολες πλευρές της ζωής.

Ωστόσο, η στήριξη της Sharon Stone στο «Euphoria» δεν είναι απλώς μια επαγγελματική ή καλλιτεχνική άποψη. Πίσω από τα λόγια της βρίσκεται μια βαθιά προσωπική εμπειρία που έχει σημαδέψει την ίδια και την οικογένειά της. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η ιστορία που παρουσιάζει η σειρά της είναι ιδιαίτερα οικεία. Όπως εξομολογήθηκε, έχει δει από κοντά πώς νέοι άνθρωποι μπορούν να ξεκινήσουν ως απλοί έφηβοι και σταδιακά να βρεθούν εγκλωβισμένοι στον κόσμο των ναρκωτικών. Πρόκειται για μια πραγματικότητα που δεν γνώρισε μέσα από ταινίες ή τηλεοπτικές παραγωγές, αλλά μέσα από τη δική της οικογένεια.

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Η Sharon Stone αναφέρθηκε στον αδελφό της, Michael Stone, ο οποίος αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της εμπλοκής του με το εμπόριο ναρκωτικών. Η πορεία του τον οδήγησε ακόμη και στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Attica στη Νέα Υόρκη, σε μια περίοδο της ζωής του που σημάδεψε ολόκληρη την οικογένεια. Ο Michael Stone έφυγε από τη ζωή τον Μάιο του 2026, σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από μακροχρόνια προβλήματα υγείας. Η είδηση του θανάτου του γνωστοποιήθηκε από την ίδια τη Sharon Stone μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας συγκίνηση στους θαυμαστές της.

Ίσως γι’ αυτό η ηθοποιός επιμένει ότι το «Euphoria» δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια απλή τηλεοπτική σειρά που επιδιώκει να σοκάρει. Για εκείνη, πρόκειται για ένα έργο που μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για συζήτηση, προβληματισμό και αφύπνιση γύρω από ζητήματα που πολλές οικογένειες προτιμούν να αγνοούν.

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