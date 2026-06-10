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Celeb News 10.06.2026

Jennifer Lopez: Η hot σκηνή στο «Office Romance» που έγινε talk of the town

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Η Jennifer Lopez καθηλώνει στο νέο απόσπασμα του Office Romance στο Netflix, με την εμφάνισή της με ένα μπικίνι που «άναψε» φωτιές
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Jennifer Lopez αποδεικνύει για ακόμα μία φορά γιατί παραμένει μια από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες του Χόλιγουντ. Στα 57 της χρόνια, η σιλουέτα της καθηλώνει, όπως φάνηκε στο πρόσφατο απόσπασμα από τη νέα ταινία του Netflix, «Office Romance», που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της πλατφόρμας στο Instagram.

jennifer_lopez
https://www.instagram.com/jlo/?hl=el

Στη συγκεκριμένη σκηνή, η Lopez, στον ρόλο της Jackie Cruz, διευθύνουσας συμβούλου αεροπορικής εταιρείας, εμφανίζεται φορώντας ένα κεραμιδί μπικίνι. Ενώ προσπαθεί να προσαρμόσει το μαγιό της με τη βοήθεια του συμπρωταγωνιστή της, Brett Goldstein, η ατάκα της «Θεέ μου, έχω τόση άμμο… αν με γυρίσεις, θα μπορούσες να καταλάβεις την ώρα», έγινε αμέσως viral, δίνοντας μια γεύση από το χιούμορ και τον αισθησιασμό της παραγωγής.

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Το Office Romance παρακολουθεί τον έρωτα της Cruz με τον δικηγόρο Daniel Bluntschli, τον οποίο υποδύεται ο Brett Goldstein. Πέρα από το σενάριο, η πραγματική ένταση φαίνεται να μεταφέρθηκε και πίσω από τις κάμερες. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της παραγωγής, το πρωταγωνιστικό δίδυμο επέδειξε μια «αδιαμφισβήτητη χημεία», την οποία επέλεξαν να διαχειριστούν με απόλυτο επαγγελματισμό.

«Προσπάθησαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά φλέρταραν πού και πού στο πλατό, και σίγουρα είχαν μια ισχυρή σύνδεση», αναφέρει χαρακτηριστικά πηγή στο Page Six.

Τι δήλωσε η ίδια η Jennifer Lopez

Η Jennifer Lopez δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για τη συνεργασία της με τον Goldstein κατά τη διάρκεια του Netflix Upfront 2026 τον περασμένο Μάιο. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός παραδέχτηκε πως η πρώτη εντύπωση που είχε για τον συμπρωταγωνιστή της ήταν τελείως διαφορετική από την πραγματικότητα: «Περίμενα κάτι σαν έναν τραχύ τύπο, αλλά βλέπεις αυτό το ευγενικό, αλλά και πολύ έξυπνο άτομο που είναι τόσο γοητευτικό. Αυτό ήταν μια ευχάριστη έκπληξη».

jennifer_lopez
https://www.instagram.com/jlo/?hl=el

Η ταινία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα highlights της φετινής χρονιάς στο Netflix, με το κοινό να ανυπομονεί να δει αν αυτή η «δυνατή σύνδεση» που περιγράφουν οι συντελεστές μεταφράζεται σε μια από τις πιο επιτυχημένες rom-com στιγμές της πλατφόρμας.

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Jennifer Lopez netflix Office Romance
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