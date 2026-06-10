Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 10.06.2026

«Μη μου λες»: Η νέα μουσική πρόταση της Konnie Metaxa για το καλοκαίρι μας

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «Μη μου λες» είναι η νέα μουσική πρόταση της Konnie Metaxa για το καλοκαίρι μας, που έχει ήδη γίνει viral
Ειρήνη Στόφυλα

Η Konnie Metaxa συνεχίζει δυναμικά τη δισκογραφική της πορεία, παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο single «Μη μου λες», το οποίο κυκλοφόρησε χθες από την Panik Records και ήδη έχει καταφέρει να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού. Πρόκειται για ένα ρυθμικό και άκρως ανεβαστικό τραγούδι, που συνδυάζει τη σύγχρονη pop αισθητική με τη χαρακτηριστική ενέργεια και το ξεχωριστό ταπεραμέντο της Konnie Metaxa.

https://www.instagram.com/kmetaxa/
https://www.instagram.com/kmetaxa/

Από τις πρώτες κιόλας ώρες της κυκλοφορίας του, το «Μη μου λες» άρχισε να ξεχωρίζει στα social media, με εκατοντάδες δημιουργίες χρηστών στο TikTok να αξιοποιούν το τραγούδι ως μουσική επένδυση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που διαθέτει.

H Konnie Metaxa στο Mad Radio 106,2: «Τα Mad VMA είναι το μοναδικό stage στην Ελλάδα με αμερικανικά πρότυπα»

Τη μουσική του νέου single υπογράφει η Miss SaxoVaya, ενώ τους στίχους έγραψε η Βάγια Καλαντζή, δημιουργώντας ένα τραγούδι που συνδυάζει έντονο ρυθμό, σύγχρονο ήχο και άμεση επικοινωνία με το κοινό.

Η Konnie Metaxa αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι γνωρίζει πώς να δημιουργεί μουσικές προτάσεις που ξεχωρίζουν και ακολουθούν τις τάσεις της εποχής, χωρίς να χάνουν την προσωπική της ταυτότητα. Το «Μη μου λες» έρχεται να προστεθεί στη σειρά των επιτυχημένων κυκλοφοριών της και όλα δείχνουν πως θα αποτελέσει ένα από τα τραγούδια που θα ακουστούν έντονα το φετινό καλοκαίρι.

Παράλληλα με τη νέα της δισκογραφική κυκλοφορία, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται να δώσει το δικό της ξεχωριστό χρώμα και στα Mad VMA 2026, όπου θα εμφανιστεί ως superhost, μεταφέροντας στη σκηνή τη γνωστή της ζωντάνια και θετική ενέργεια.

Με το «Μη μου λες», η Konnie Metaxa δείχνει έτοιμη να κερδίσει ακόμη μία θέση στις μουσικές προτιμήσεις του κοινού, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες και δραστήριες παρουσίες της ελληνικής pop σκηνής.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Konnie Metaxa ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Νέο πλήγμα για τον Brad Pitt – Και η Zahara ζητά να αλλάξει το επώνυμό της

Νέο πλήγμα για τον Brad Pitt – Και η Zahara ζητά να αλλάξει το επώνυμό της

10.06.2026
Επόμενο
Sharon Stone: «Το Euphoria πρέπει να προβάλλεται στα σχολεία» – Η προσωπική τραγωδία πίσω από τα λόγια της

Sharon Stone: «Το Euphoria πρέπει να προβάλλεται στα σχολεία» – Η προσωπική τραγωδία πίσω από τα λόγια της

10.06.2026

Δες επίσης

Θοδωρής Φέρρης: Το βίντεο από τις πρόβες «μαρτυρά» τι έρχεται – Ένα καλοκαίρι γεμάτο έρωτα και αγαπημένα τραγούδια
Μουσικά Νέα

Θοδωρής Φέρρης: Το βίντεο από τις πρόβες «μαρτυρά» τι έρχεται – Ένα καλοκαίρι γεμάτο έρωτα και αγαπημένα τραγούδια

10.06.2026
Toy Story 5: Η Taylor Swift και ο Randy Newman σε μια εμβληματική μουσική στιγμή
Μουσικά Νέα

Toy Story 5: Η Taylor Swift και ο Randy Newman σε μια εμβληματική μουσική στιγμή

10.06.2026
Η καλοκαιρινή περιοδεία του ΛΕΞ ξεκινά – Ποιες πόλεις θα ζήσουν το μεγάλο comeback
Μουσικά Νέα

Η καλοκαιρινή περιοδεία του ΛΕΞ ξεκινά – Ποιες πόλεις θα ζήσουν το μεγάλο comeback

10.06.2026
Paul McCartney: Θριαμβευτική είσοδος στο Νο1 του Billboard με το «The Boys of Dungeon Lane»
Μουσικά Νέα

Paul McCartney: Θριαμβευτική είσοδος στο Νο1 του Billboard με το «The Boys of Dungeon Lane»

10.06.2026
MAD VMA 2012: Η στιγμή που τα «Πυροτεχνήματα» του Otherview & Γιώργου Σαμπάνη φώτισαν τη σκηνή
Mad Events

MAD VMA 2012: Η στιγμή που τα «Πυροτεχνήματα» του Otherview & Γιώργου Σαμπάνη φώτισαν τη σκηνή

10.06.2026
Mad VMA 2007: Κώστας Τουρνάς – Αποστολία Ζώη: Mία απρόσμενη μουσική συνάντηση που άφησε εποχή
Mad Events

Mad VMA 2007: Κώστας Τουρνάς – Αποστολία Ζώη: Mία απρόσμενη μουσική συνάντηση που άφησε εποχή

09.06.2026
Το μεγαλύτερο hip-hop reunion της χρονιάς: Jay-Z και Eminem στο ίδιο album με θρύλους της rap
Μουσικά Νέα

Το μεγαλύτερο hip-hop reunion της χρονιάς: Jay-Z και Eminem στο ίδιο album με θρύλους της rap

09.06.2026
Javier Bardem: Η παράξενη μουσική συνήθεια που τον βοηθά να κοιμηθεί
Μουσικά Νέα

Javier Bardem: Η παράξενη μουσική συνήθεια που τον βοηθά να κοιμηθεί

09.06.2026
Όταν ο Harry Styles ξέχασε το πρώτο κουπλέ και το κοινό ανέλαβε δράση
Μουσικά Νέα

Όταν ο Harry Styles ξέχασε το πρώτο κουπλέ και το κοινό ανέλαβε δράση

09.06.2026
Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;