Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Radio & Podcast 08.06.2026

H Konnie Metaxa στο Mad Radio 106,2: «Τα Mad VMA είναι το μοναδικό stage στην Ελλάδα με αμερικανικά πρότυπα»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Konnie Metaxa μιλά στο Mad Weekend Morning για τον ρόλο της ως Superhost στα Mad VMA 2026, το viral hit «Μη μου λες» και το beauty brand της
Μαρία Χατζηγιάννη

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε η Konnie Metaxa. Η ίδια μοιράστηκε την αγάπη που τρέφει για την τέχνη σε κάθε της μορφή, από την υποκριτική μέχρι τη μουσική, ενώ αναφέρθηκε στα νέα της projects που έχουν ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού στα social media. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο της ως Superhost στα φετινά MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, έναν ρόλο που αναμένεται να συζητηθεί. Παράλληλα, η Konnie σχολίασε θέματα της επικαιρότητας και τις viral στιγμές που ξεχώρισαν μέσα από την ειδησεογραφία του Mad.gr την τελευταία εβδομάδα.

konnie (2)

Η Konnie Metaxa είναι μια πολυτάλαντη performer, ηθοποιός και digital content creator που έχει καταφέρει να επιβληθεί στη σύγχρονη ελληνική showbiz με το πληθωρικό της ταμπεραμέντο και την αστείρευτη ενέργειά της. Με σπουδές υποκριτικής και θεατρολογίας στο University of Miami, επέστρεψε στην Ελλάδα το 2013, κάνοντας το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στην «Μοντέρνα Οικογένεια» και ξεκινώντας τη μουσική της διαδρομή με το «Feel The Music». Η πορεία της αποτελεί ένα διαρκές «one woman show» που συνδυάζει επιτυχημένες τηλεοπτικές συμμετοχές και εμβληματικά μουσικά acts στα MAD VMA, με μια κυρίαρχη παρουσία στα social media.

«Αν έπρεπε να περιγράψω το 2026 με μία λέξη, θα έλεγα «restart»»: Ο AstroJason στο Mad Radio 106,2

Με 332K followers στο Instagram και 209,9K στο TikTok, έχει χτίσει μια ισχυρή κοινότητα που την ακολουθεί για το pop attitude, τα viral «Get Ready With Me» βίντεο και την αυθεντικότητά της. Παράλληλα, έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία στη δισκογραφία με hits όπως το «Kamikaze», το «Bye Bye» και το «Μόνο πάγο», ενώ το 2020 αναδείχθηκε νικήτρια του «Just The 2 Of Us». Πάντα δημιουργική και ανήσυχη, αυτή την περίοδο ετοιμάζει το νέο της single «Μη μου λες» σε στίχους της Βάγιας Καλαντζή, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 9 Ιουνίου.

Αναφορικά με το πώς καταφέρνει να συνδυάζει τις διαφορετικές πτυχές της καριέρας της, η Konnie εξήγησε πως αποφεύγει συνειδητά να περιορίζεται από «ταμπέλες», προτιμώντας να εκφράζεται μέσα από πολλαπλά project ταυτόχρονα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θα πω ότι έχω καταλήξει αποκλειστικά στο τραγούδι, απλά το έχω εντάξει και αυτό στη ζωή μου. Αν και η αγορά συχνά επιβάλλει μια επαγγελματική ταμπέλα ώστε το κοινό να ξέρει τι να περιμένει, εγώ επιλέγω να μην περιορίζω τον εαυτό μου. Δεν θέλω να βάζω καμία ταμπέλα σε τίποτα γύρω μου. Ιδανικά θα ήθελα να κάνω ένα show που θα μπορούσα να ξεδηπλώσω όλα μου τα ταλέντα και τις καλλιτεχνικές αγάπες».

Παράλληλα, η Konnie Metaxa διατηρεί μια πολύ δυναμική παρουσία στα social media, έχοντας χτίσει μια ουσιαστική σχέση με το κοινό της. Το περιεχόμενο που μοιράζεται είναι raw και αυθεντικό, απορρίπτοντας το αφήγημα της «τέλειας ζωής». Αντίθετα, επιλέγει να ανοίγει την κάμερα και να στέκεται απέναντί της χωρίς φίλτρα, όντας πάντα ο εαυτός της: «Δεν θέλω την ψευτιά, δεν την αντέχω. Από μικρή ήμουν έτσι, αρκετά ειλικρινής, σε βαθμό που κάποιες φορές μου έβγαινε σε κακό, χωρίς βέβαια να έχω πρόθεση να προσβάλω κάποιον. Μου αρέσει πολύ η αλήθεια. Δυστυχώς, ως κοινωνία δεν έχουμε μάθει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Έχουμε μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπου το “τι θα πει ο κόσμος” καθορίζει τα πάντα».

konnie

Οι εμφανίσεις της στη σκηνή διακατέχονται πάντα από μια αμερικανική αύρα, καθώς η ίδια δεν διστάζει ποτέ να τσαλακωθεί. Μιλώντας για το αν η ελληνική πραγματικότητα είναι έτοιμη να αγκαλιάσει τέτοιου είδους shows, η Konnie σημείωσε: «Κανένας δεν θέλει να δείξει τις ατέλειές του. Αυτό φαίνεται ακόμα και από το πιο απλό: όταν σε ρωτούν “τι κάνεις;”, όλοι απαντούν “καλά”. Είναι πολύ πιο εύκολο να προσποιείσαι ότι όλα είναι ιδανικά, από το να έχεις το θάρρος να πεις την αλήθεια σου».

Φυσικά, η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην κινηθεί γύρω από το πιο hot θέμα των ημερών, τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η Konnie αποκάλυψε πως έχει λείψει από τη διοργάνωση μόνο δύο φορές, κι αυτό λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στο εξωτερικό. «Μου αρέσει πολύ που μαζευόμαστε όλοι μαζί», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Ο καθένας κάνει το κομμάτι του και αφοσιώνεται σε αυτό που αγαπά. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός από όλους, γιατί τα Mad VMA είναι το μοναδικό stage στην Ελλάδα που λειτουργεί με πραγματικά αμερικανικά πρότυπα».

Ένα ανησυχητικό φαινόμενο εξαπάτησης βρίσκεται σε εξέλιξη στα social media, με επιτήδειους να χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να υποδυθούν την Άννα Βίσση. Μέσω ψεύτικων προφίλ και αναρτήσεων, οι απατεώνες υπόσχονται μεγάλα χρηματικά έπαθλα, ενώ στη συνέχεια επικοινωνούν με ανυποψίαστους θαυμαστές μέσω WhatsApp, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά.

Η ίδια η καλλιτέχνιδα, σχολιάζοντας την επικίνδυνη αυτή πρακτική, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτό με το AI μοιάζει να έχει βγει από επεισόδιο του Black Mirror. Πριν από δέκα χρόνια, μια τέτοια εξέλιξη μας φαινόταν πολύ μακρινή. Αυτό που με αγχώνει περισσότερο είναι το καλλιτεχνικό κομμάτι. Η αληθινή τέχνη είναι πολύ πιο όμορφη όταν δημιουργείται από έναν άνθρωπο με τις ατέλειές του, παρά από ένα ρομπότ».

Το butter cleanser αποτελεί τον ιδανικό σύμμαχο για το καλοκαίρι, καθώς προσφέρει την πιο αποτελεσματική απομάκρυνση του αντηλιακού και των ρύπων από την επιδερμίδα. Με αφορμή αυτό, η Konnie μίλησε για τη σχέση της με το μακιγιάζ και το αν προτιμά το φυσικό look: «Μου αρέσει πολύ να βάφομαι, το λατρεύω το μακιγιάζ. Στην καθημερινότητά μου, όμως, βαριέμαι, εκτός αν έχω κάποιο ραντεβού ή υποχρέωση. Αν βγω το βράδυ, όμως, τότε το “δίνω” όλο!».

konnie_metaxa
https://www.instagram.com/kmetaxa/

Παράλληλα με την έντονη καλλιτεχνική της δραστηριότητα, η Konnie Metaxa ξεδιπλώνει και την επιχειρηματική της πλευρά μέσα από το δικό της beauty brand, την MKM. Με μια φιλοσοφία που εστιάζει σε «all-in-one» λύσεις, η σειρά της περιλαμβάνει αγαπημένα προϊόντα, όπως το «One for All» treatment spray για τα μαλλιά, το «Grow Baby Grow» για την ενδυνάμωση της τρίχας, το πολυσυζητημένο «Gloss For All» με τις παιχνιδιάρικες γεύσεις και το «Glow For All» λάδι για πρόσωπο και σώμα. Τα προϊόντα αυτά αντικατοπτρίζουν απόλυτα την αισθητική της: είναι πρακτικά, εύκολα στη χρήση και σχεδιασμένα για άμεσα αποτελέσματα, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της ρουτίνας περιποίησης που η ίδια μοιράζεται καθημερινά με το κοινό της.

«Όλα τα προϊόντα έχουν δημιουργηθεί με βάση τις δικές μου προσωπικές ανάγκες σε μαλλιά, πρόσωπο και σώμα», εξήγησε η Konnie. «Όταν βλέπω εταιρείες να κυκλοφορούν δέκα προϊόντα ταυτόχρονα, σκέφτομαι πως ίσως δεν έχει προηγηθεί η κατάλληλη έρευνα. Το πρώτο μου προϊόν, για παράδειγμα, προσφέρει δέκα διαφορετικές χρήσεις για τα μαλλιά, γιατί ήθελα κάτι πρακτικό για τα ταξίδια μου. Φέτος το καλοκαίρι, μάλιστα, λανσάρω 4 bronzer, 4 blush, mascara, eyeliner, στυλό για φακίδες και gel για τα φρύδια. Δύο χρόνια τα ετοιμάζω όλα αυτά».

Αυτή την περίοδο, το νέο της τραγούδι με τίτλο «Μη μου λες» έχει γίνει viral στο TikTok, παρά το γεγονός ότι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη επίσημα. Το κοινό το έχει ήδη αγκαλιάσει, δημιουργώντας δεκάδες βίντεο με το συγκεκριμένο ήχο, ενώ η επίσημη κυκλοφορία του αναμένεται στις 9 Ιουνίου. «Η Βάγια Καλαντζή έχει γράψει τόσο τους στίχους όσο και τη μουσική», εξήγησε η Konnie. «Ήμουν στη Θεσσαλονίκη για δουλειά όταν είδα έναν άγνωστο αριθμό στο κινητό μου. Ήταν μια κοπέλα που ήθελε να μου στείλει ένα demo. Συνήθως τα ακούω όλα. Μου έστειλε το πρώτο και μου άρεσε πολύ, οπότε τη ρώτησα αν έχει κάτι άλλο. Τότε μου έστειλε αυτό το τραγούδι. Μπήκα αμέσως στο στούντιο και τα ηχογραφήσαμε και τα δύο. Πάντα αγαπώ τα τραγούδια μου, αλλά αυτό νιώθω ότι ταιριάζει απόλυτα στη φάση που διανύω τώρα στη ζωή μου».

Η συζήτηση πήρε μια πιο προσωπική τροπή, με την κουβέντα να στρέφεται γύρω από τις σχέσεις και τα πρώτα ραντεβού. Για την Konnie, η γλώσσα του σώματος αποτελεί τον αδιάψευστο οδηγό για να καταλάβει αν υπάρχει χημεία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Ωστόσο, η ίδια παραδέχεται πως είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική: «Καταλαβαίνω όταν με θέλει ο άλλος, αλλά αποφεύγω να αφεθώ στο συναίσθημα γιατί μετά δεν ακούω το ένστικτό μου. Για να είμαι ειλικρινής, έχω να βγω σε ραντεβού οκτώ χρόνια, οπότε δεν ξέρω καν πώς θα αντιδρούσα σήμερα».

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Konnie Metaxa mad radio 106.2 ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης έφεραν τα «πάνω κάτω» στο After Dark με τις αποκαλύψεις τους

Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης έφεραν τα «πάνω κάτω» στο After Dark με τις αποκαλύψεις τους

08.06.2026
Επόμενο
Από τον «Λογαριασμό» στα μπλόκα των αγροτών: 5 viral moments της Κατερίνας Λιόλιου

Από τον «Λογαριασμό» στα μπλόκα των αγροτών: 5 viral moments της Κατερίνας Λιόλιου

08.06.2026

Δες επίσης

«Μαμά vs Μπαμπάς»: Το viral τεστ που δείχνει ποιον αγαπά περισσότερο ο σκύλος σου
Social & Tech

«Μαμά vs Μπαμπάς»: Το viral τεστ που δείχνει ποιον αγαπά περισσότερο ο σκύλος σου

07.06.2026
Πώς να εξοικονομήσεις μπαταρία στο κινητό: Η κρυφή ρύθμιση που πρέπει να κλείσεις
Social & Tech

Πώς να εξοικονομήσεις μπαταρία στο κινητό: Η κρυφή ρύθμιση που πρέπει να κλείσεις

07.06.2026
Η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη στο Mad Radio 106,2: «Θα ήθελα πολύ να δημιουργήσω ένα κερί αποκλειστικά για τα Mad VMA 2026»
MAD RADIO 106.2

Η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη στο Mad Radio 106,2: «Θα ήθελα πολύ να δημιουργήσω ένα κερί αποκλειστικά για τα Mad VMA 2026»

07.06.2026
Mini απόδραση: 2 must-have gadgets που θα απογειώσουν την εμπειρία σου
Social & Tech

Mini απόδραση: 2 must-have gadgets που θα απογειώσουν την εμπειρία σου

06.06.2026
Deepfakes στα social media: Πώς θα ξεχωρίσεις το AI βίντεο από το πραγματικό
Social & Tech

Deepfakes στα social media: Πώς θα ξεχωρίσεις το AI βίντεο από το πραγματικό

06.06.2026
Το viral TikTok trend με τις αυθόρμητες φωτογραφίες που όλοι δοκιμάζουν
Social & Tech

Το viral TikTok trend με τις αυθόρμητες φωτογραφίες που όλοι δοκιμάζουν

05.06.2026
Η Lila στο MAD VMA Vidcast 2026: «Το act μου στο Mad VMA 2026 βασίζεται σε μια νέα περσόνα»
Mad Video Music Awards

Η Lila στο MAD VMA Vidcast 2026: «Το act μου στο Mad VMA 2026 βασίζεται σε μια νέα περσόνα»

04.06.2026
Mad Dance Auditions by Mad Radio 106,2: Ο παλμός της σκηνής ξεκινά από εδώ για τα Mad VMA και το act με τον Mano
MAD RADIO 106.2

Mad Dance Auditions by Mad Radio 106,2: Ο παλμός της σκηνής ξεκινά από εδώ για τα Mad VMA και το act με τον Mano

03.06.2026
Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 «προβλέπουν» το φετινό stage
MAD RADIO 106.2

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 «προβλέπουν» το φετινό stage

03.06.2026
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ «Π»: Στον αέρα το πολιτικό σκηνικό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ «Π»: Στον αέρα το πολιτικό σκηνικό

Αντώνης Σαμαράς: Μετωπική επίθεση σε Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα και σαφές μήνυμα για νέο κόμμα

Αντώνης Σαμαράς: Μετωπική επίθεση σε Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα και σαφές μήνυμα για νέο κόμμα

Χαλαρή και τιμωρητική ψήφος οι… εφιάλτες του Μητσοτάκη

Χαλαρή και τιμωρητική ψήφος οι… εφιάλτες του Μητσοτάκη