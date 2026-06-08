H Konnie Metaxa στο Mad Radio 106,2: «Τα Mad VMA είναι το μοναδικό stage στην Ελλάδα με αμερικανικά πρότυπα»

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε η Konnie Metaxa. Η ίδια μοιράστηκε την αγάπη που τρέφει για την τέχνη σε κάθε της μορφή, από την υποκριτική μέχρι τη μουσική, ενώ αναφέρθηκε στα νέα της projects που έχουν ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού στα social media. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο της ως Superhost στα φετινά MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, έναν ρόλο που αναμένεται να συζητηθεί. Παράλληλα, η Konnie σχολίασε θέματα της επικαιρότητας και τις viral στιγμές που ξεχώρισαν μέσα από την ειδησεογραφία του Mad.gr την τελευταία εβδομάδα.

Η Konnie Metaxa είναι μια πολυτάλαντη performer, ηθοποιός και digital content creator που έχει καταφέρει να επιβληθεί στη σύγχρονη ελληνική showbiz με το πληθωρικό της ταμπεραμέντο και την αστείρευτη ενέργειά της. Με σπουδές υποκριτικής και θεατρολογίας στο University of Miami, επέστρεψε στην Ελλάδα το 2013, κάνοντας το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στην «Μοντέρνα Οικογένεια» και ξεκινώντας τη μουσική της διαδρομή με το «Feel The Music». Η πορεία της αποτελεί ένα διαρκές «one woman show» που συνδυάζει επιτυχημένες τηλεοπτικές συμμετοχές και εμβληματικά μουσικά acts στα MAD VMA, με μια κυρίαρχη παρουσία στα social media.

«Αν έπρεπε να περιγράψω το 2026 με μία λέξη, θα έλεγα «restart»»: Ο AstroJason στο Mad Radio 106,2

Με 332K followers στο Instagram και 209,9K στο TikTok, έχει χτίσει μια ισχυρή κοινότητα που την ακολουθεί για το pop attitude, τα viral «Get Ready With Me» βίντεο και την αυθεντικότητά της. Παράλληλα, έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία στη δισκογραφία με hits όπως το «Kamikaze», το «Bye Bye» και το «Μόνο πάγο», ενώ το 2020 αναδείχθηκε νικήτρια του «Just The 2 Of Us». Πάντα δημιουργική και ανήσυχη, αυτή την περίοδο ετοιμάζει το νέο της single «Μη μου λες» σε στίχους της Βάγιας Καλαντζή, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 9 Ιουνίου.

Αναφορικά με το πώς καταφέρνει να συνδυάζει τις διαφορετικές πτυχές της καριέρας της, η Konnie εξήγησε πως αποφεύγει συνειδητά να περιορίζεται από «ταμπέλες», προτιμώντας να εκφράζεται μέσα από πολλαπλά project ταυτόχρονα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θα πω ότι έχω καταλήξει αποκλειστικά στο τραγούδι, απλά το έχω εντάξει και αυτό στη ζωή μου. Αν και η αγορά συχνά επιβάλλει μια επαγγελματική ταμπέλα ώστε το κοινό να ξέρει τι να περιμένει, εγώ επιλέγω να μην περιορίζω τον εαυτό μου. Δεν θέλω να βάζω καμία ταμπέλα σε τίποτα γύρω μου. Ιδανικά θα ήθελα να κάνω ένα show που θα μπορούσα να ξεδηπλώσω όλα μου τα ταλέντα και τις καλλιτεχνικές αγάπες».

Παράλληλα, η Konnie Metaxa διατηρεί μια πολύ δυναμική παρουσία στα social media, έχοντας χτίσει μια ουσιαστική σχέση με το κοινό της. Το περιεχόμενο που μοιράζεται είναι raw και αυθεντικό, απορρίπτοντας το αφήγημα της «τέλειας ζωής». Αντίθετα, επιλέγει να ανοίγει την κάμερα και να στέκεται απέναντί της χωρίς φίλτρα, όντας πάντα ο εαυτός της: «Δεν θέλω την ψευτιά, δεν την αντέχω. Από μικρή ήμουν έτσι, αρκετά ειλικρινής, σε βαθμό που κάποιες φορές μου έβγαινε σε κακό, χωρίς βέβαια να έχω πρόθεση να προσβάλω κάποιον. Μου αρέσει πολύ η αλήθεια. Δυστυχώς, ως κοινωνία δεν έχουμε μάθει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Έχουμε μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπου το “τι θα πει ο κόσμος” καθορίζει τα πάντα».

Οι εμφανίσεις της στη σκηνή διακατέχονται πάντα από μια αμερικανική αύρα, καθώς η ίδια δεν διστάζει ποτέ να τσαλακωθεί. Μιλώντας για το αν η ελληνική πραγματικότητα είναι έτοιμη να αγκαλιάσει τέτοιου είδους shows, η Konnie σημείωσε: «Κανένας δεν θέλει να δείξει τις ατέλειές του. Αυτό φαίνεται ακόμα και από το πιο απλό: όταν σε ρωτούν “τι κάνεις;”, όλοι απαντούν “καλά”. Είναι πολύ πιο εύκολο να προσποιείσαι ότι όλα είναι ιδανικά, από το να έχεις το θάρρος να πεις την αλήθεια σου».

Φυσικά, η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην κινηθεί γύρω από το πιο hot θέμα των ημερών, τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η Konnie αποκάλυψε πως έχει λείψει από τη διοργάνωση μόνο δύο φορές, κι αυτό λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στο εξωτερικό. «Μου αρέσει πολύ που μαζευόμαστε όλοι μαζί», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Ο καθένας κάνει το κομμάτι του και αφοσιώνεται σε αυτό που αγαπά. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός από όλους, γιατί τα Mad VMA είναι το μοναδικό stage στην Ελλάδα που λειτουργεί με πραγματικά αμερικανικά πρότυπα».

Ένα ανησυχητικό φαινόμενο εξαπάτησης βρίσκεται σε εξέλιξη στα social media, με επιτήδειους να χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να υποδυθούν την Άννα Βίσση. Μέσω ψεύτικων προφίλ και αναρτήσεων, οι απατεώνες υπόσχονται μεγάλα χρηματικά έπαθλα, ενώ στη συνέχεια επικοινωνούν με ανυποψίαστους θαυμαστές μέσω WhatsApp, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά.

Η ίδια η καλλιτέχνιδα, σχολιάζοντας την επικίνδυνη αυτή πρακτική, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτό με το AI μοιάζει να έχει βγει από επεισόδιο του Black Mirror. Πριν από δέκα χρόνια, μια τέτοια εξέλιξη μας φαινόταν πολύ μακρινή. Αυτό που με αγχώνει περισσότερο είναι το καλλιτεχνικό κομμάτι. Η αληθινή τέχνη είναι πολύ πιο όμορφη όταν δημιουργείται από έναν άνθρωπο με τις ατέλειές του, παρά από ένα ρομπότ».

Το butter cleanser αποτελεί τον ιδανικό σύμμαχο για το καλοκαίρι, καθώς προσφέρει την πιο αποτελεσματική απομάκρυνση του αντηλιακού και των ρύπων από την επιδερμίδα. Με αφορμή αυτό, η Konnie μίλησε για τη σχέση της με το μακιγιάζ και το αν προτιμά το φυσικό look: «Μου αρέσει πολύ να βάφομαι, το λατρεύω το μακιγιάζ. Στην καθημερινότητά μου, όμως, βαριέμαι, εκτός αν έχω κάποιο ραντεβού ή υποχρέωση. Αν βγω το βράδυ, όμως, τότε το “δίνω” όλο!».

Παράλληλα με την έντονη καλλιτεχνική της δραστηριότητα, η Konnie Metaxa ξεδιπλώνει και την επιχειρηματική της πλευρά μέσα από το δικό της beauty brand, την MKM. Με μια φιλοσοφία που εστιάζει σε «all-in-one» λύσεις, η σειρά της περιλαμβάνει αγαπημένα προϊόντα, όπως το «One for All» treatment spray για τα μαλλιά, το «Grow Baby Grow» για την ενδυνάμωση της τρίχας, το πολυσυζητημένο «Gloss For All» με τις παιχνιδιάρικες γεύσεις και το «Glow For All» λάδι για πρόσωπο και σώμα. Τα προϊόντα αυτά αντικατοπτρίζουν απόλυτα την αισθητική της: είναι πρακτικά, εύκολα στη χρήση και σχεδιασμένα για άμεσα αποτελέσματα, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της ρουτίνας περιποίησης που η ίδια μοιράζεται καθημερινά με το κοινό της.

«Όλα τα προϊόντα έχουν δημιουργηθεί με βάση τις δικές μου προσωπικές ανάγκες σε μαλλιά, πρόσωπο και σώμα», εξήγησε η Konnie. «Όταν βλέπω εταιρείες να κυκλοφορούν δέκα προϊόντα ταυτόχρονα, σκέφτομαι πως ίσως δεν έχει προηγηθεί η κατάλληλη έρευνα. Το πρώτο μου προϊόν, για παράδειγμα, προσφέρει δέκα διαφορετικές χρήσεις για τα μαλλιά, γιατί ήθελα κάτι πρακτικό για τα ταξίδια μου. Φέτος το καλοκαίρι, μάλιστα, λανσάρω 4 bronzer, 4 blush, mascara, eyeliner, στυλό για φακίδες και gel για τα φρύδια. Δύο χρόνια τα ετοιμάζω όλα αυτά».

Αυτή την περίοδο, το νέο της τραγούδι με τίτλο «Μη μου λες» έχει γίνει viral στο TikTok, παρά το γεγονός ότι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη επίσημα. Το κοινό το έχει ήδη αγκαλιάσει, δημιουργώντας δεκάδες βίντεο με το συγκεκριμένο ήχο, ενώ η επίσημη κυκλοφορία του αναμένεται στις 9 Ιουνίου. «Η Βάγια Καλαντζή έχει γράψει τόσο τους στίχους όσο και τη μουσική», εξήγησε η Konnie. «Ήμουν στη Θεσσαλονίκη για δουλειά όταν είδα έναν άγνωστο αριθμό στο κινητό μου. Ήταν μια κοπέλα που ήθελε να μου στείλει ένα demo. Συνήθως τα ακούω όλα. Μου έστειλε το πρώτο και μου άρεσε πολύ, οπότε τη ρώτησα αν έχει κάτι άλλο. Τότε μου έστειλε αυτό το τραγούδι. Μπήκα αμέσως στο στούντιο και τα ηχογραφήσαμε και τα δύο. Πάντα αγαπώ τα τραγούδια μου, αλλά αυτό νιώθω ότι ταιριάζει απόλυτα στη φάση που διανύω τώρα στη ζωή μου».

Η συζήτηση πήρε μια πιο προσωπική τροπή, με την κουβέντα να στρέφεται γύρω από τις σχέσεις και τα πρώτα ραντεβού. Για την Konnie, η γλώσσα του σώματος αποτελεί τον αδιάψευστο οδηγό για να καταλάβει αν υπάρχει χημεία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Ωστόσο, η ίδια παραδέχεται πως είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική: «Καταλαβαίνω όταν με θέλει ο άλλος, αλλά αποφεύγω να αφεθώ στο συναίσθημα γιατί μετά δεν ακούω το ένστικτό μου. Για να είμαι ειλικρινής, έχω να βγω σε ραντεβού οκτώ χρόνια, οπότε δεν ξέρω καν πώς θα αντιδρούσα σήμερα».