Life 30.05.2026

Γλώσσα του σώματος: Πώς θα καταλάβεις αν αρέσεις στον άλλον στο πρώτο ραντεβού

Ειρήνη Στόφυλα

Το πρώτο ραντεβού είναι πάντα γεμάτο άγχος, προσδοκίες και μικρές λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Πολλές φορές δεν έχει σημασία μόνο τι λέγεται, αλλά κυρίως τι «λέει» το σώμα. Η γλώσσα του σώματος μπορεί να αποκαλύψει αν υπάρχει έλξη, ενδιαφέρον ή απλή ευγένεια, ακόμα κι όταν τα λόγια παραμένουν ουδέτερα.  Από το βλέμμα μέχρι τη στάση του σώματος, κάθε κίνηση κρύβει μικρά σημάδια που αξίζει να προσέξεις.

Στο πρώτο ραντεβού, οι άνθρωποι συχνά προσπαθούν να δείξουν τον καλύτερό τους εαυτό, όμως η μη λεκτική επικοινωνία δύσκολα ελέγχεται πλήρως. Αυτό σημαίνει ότι αν ξέρεις τι να παρατηρήσεις, μπορείς να καταλάβεις πολύ περισσότερα από όσα ακούς.

Η οπτική επαφή, το χαμόγελο, ο τρόπος που γέρνει κάποιος προς εσένα ή το αν προσπαθεί να μειώσει την απόσταση είναι βασικά σημάδια ενδιαφέροντος. Όλα αυτά μαζί μπορούν να σου δείξουν αν υπάρχει πραγματική χημεία ή απλά τυπική συμπεριφορά.

Ζευγάρι απολαμβάνει ταινίες για δύο το Σαββατοκύριακο, χαλαρώνοντας στο κρεβάτι με καφέ και laptop.
Πώς θα καταλάβεις ότι του/της αρέσεις

Ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια είναι η σταθερή αλλά φυσική οπτική επαφή. Αν κάποιος σε κοιτάζει συχνά στα μάτια και δεν αποφεύγει το βλέμμα σου, αυτό δείχνει ενδιαφέρον και άνεση. Επίσης, αν χαμογελάει συχνά και το χαμόγελο φαίνεται αυθεντικό (όχι αναγκαστικό), είναι πολύ καλό σημάδι.

Ένα ακόμη στοιχείο είναι η στάση του σώματος. Αν ο άλλος γέρνει ελαφρώς προς το μέρος σου, σημαίνει ότι θέλει να είναι πιο κοντά σου και ενδιαφέρεται για τη συζήτηση. Αντίθετα, ένα «κλειστό» σώμα με σταυρωμένα χέρια μπορεί να δείχνει απόσταση ή αμηχανία.

Επίσης, πρόσεξε τις μικρές κινήσεις μίμησης. Αν αντιγράφει ασυναίσθητα τις κινήσεις σου, όπως τον τρόπο που κάθεσαι ή τις χειρονομίες σου, αυτό είναι ένδειξη σύνδεσης και χημείας.

Extra σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Αν κάποιος προσπαθεί να μειώσει την απόσταση μεταξύ σας χωρίς να φαίνεται άβολο, αυτό δείχνει έλξη. Το ίδιο ισχύει και για τα «τυχαία» αγγίγματα στο χέρι ή στον ώμο. Παράλληλα, αν δείχνει πραγματική προσοχή σε όσα λες χωρίς να κοιτάει γύρω του ή το κινητό, τότε έχεις σίγουρα το ενδιαφέρον του.

Η γλώσσα του σώματος στο πρώτο ραντεβού μπορεί να σου δώσει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς νιώθει πραγματικά ο άλλος. Αν και δεν είναι απόλυτη επιστήμη, τα σημάδια αυτά βοηθούν να καταλάβεις τη διάθεση και τη χημεία μεταξύ σας. Το πιο σημαντικό είναι να συνδυάζεις αυτά που βλέπεις με αυτά που νιώθεις, χωρίς υπερβολές και βιαστικά συμπεράσματα. Στο τέλος, η πραγματική σύνδεση φαίνεται πάντα τόσο στα λόγια όσο και… στα βλέμματα.

