Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 23.05.2026

Μήπως είσαι τοξικός; Αυτοί είναι 5 τρόποι να το καταλάβεις

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι μικρές συμπεριφορές που κουράζουν τους ανθρώπους γύρω σου και τα σημάδια που δείχνουν ότι ίσως λειτουργείς πιο τοξικά απ’ όσο νομίζεις
Πόπη Βασιλείου

Υπάρχουν στιγμές που οι σχέσεις σου αρχίζουν να δυσκολεύουν χωρίς να καταλαβαίνεις ακριβώς γιατί. Συζητήσεις που καταλήγουν σε ένταση, άνθρωποι που απομακρύνονται σταδιακά, παρεξηγήσεις που επαναλαμβάνονται και μια αίσθηση ότι «οι άλλοι δεν σε καταλαβαίνουν». Είναι εύκολο να θεωρείς ότι το πρόβλημα βρίσκεται πάντα απέναντί σου, όμως πολλές φορές η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Η τοξική συμπεριφορά δεν εμφανίζεται μόνο μέσα από ακραίες καταστάσεις ή έντονους χαρακτήρες. Συχνά κρύβεται σε μικρές καθημερινές συνήθειες, στον τρόπο που μιλάς, αντιδράς ή διαχειρίζεσαι τους ανθρώπους γύρω σου.

Δύο χαρούμενες γυναίκες κάθονται σε ένα λιβάδι με λουλούδια, απολαμβάνοντας τη φύση και την παρέα τους, όπως αρμόζει στα κοινωνικά ζώδια.
Πηγή: Unsplash

1. Δυσκολεύεσαι να παραδεχτείς λάθη

Ένα από τα πιο συχνά χαρακτηριστικά μιας τοξικής συμπεριφοράς είναι η αδυναμία ανάληψης ευθύνης. Αν σχεδόν πάντα πιστεύεις ότι φταίνε οι άλλοι, αν αποφεύγεις να ζητήσεις συγγνώμη ή αν προσπαθείς συνεχώς να δικαιολογήσεις τις αντιδράσεις σου, τότε ίσως δυσκολεύεσαι να δεις τη δική σου πλευρά των πραγμάτων. Οι υγιείς σχέσεις χρειάζονται αυτογνωσία και διάθεση να αναγνωρίζεις πότε έχεις πληγώσει κάποιον.

Πώς να μην τσακώνεστε με τα αδέρφια σας – 5 μυστικά για να είστε αγαπημένοι

2. Θέλεις να έχεις πάντα τον έλεγχο

Η ανάγκη να ελέγχεις καταστάσεις, αποφάσεις ή ανθρώπους μπορεί να δημιουργήσει πίεση και ασφυκτικό κλίμα στις σχέσεις σου. Αυτό δεν εμφανίζεται πάντα με έντονο τρόπο. Μπορεί να εκφράζεται μέσα από συνεχείς υποδείξεις, παθητική πίεση ή την ανάγκη να γίνονται όλα σύμφωνα με τη δική σου άποψη. Όταν δυσκολεύεσαι να αποδεχτείς ότι οι άλλοι έχουν διαφορετικές ανάγκες και επιλογές, οι σχέσεις αρχίζουν σταδιακά να φθείρονται.

Δύο γυναίκες με διαφορετικά φορέματα στέκονται πλάτη με πλάτη κάτω από τον ουρανό, πιθανώς αντιπροσωπεύοντας χαρακτήρες που "γερνάνε".
Πηγή: Unsplash

3. Χρησιμοποιείς ειρωνεία ή υποτιμητικά σχόλια

Πολλοί άνθρωποι κρύβουν την επιθετικότητα πίσω από το χιούμορ. Αν συχνά κάνεις «αστεία» που μειώνουν τους άλλους ή χρησιμοποιείς ειρωνεία στις συζητήσεις σου, μπορεί να δημιουργείς συναισθηματική φθορά χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Οι συνεχείς μικρές υποτιμήσεις επηρεάζουν βαθιά μια σχέση, ακόμη κι αν παρουσιάζονται σαν αθώα πειράγματα.

Ένα ζευγάρι σε έντονη συζήτηση κατά τη διάρκεια καβγά, αναδεικνύοντας τη σημασία της σωστής επικοινωνίας στη σχέση.
pexels.com

4. Δυσκολεύεσαι να χαρείς πραγματικά για τους άλλους

Η ζήλια, ο ανταγωνισμός ή η ανάγκη να συγκρίνεις συνεχώς τη ζωή σου με των άλλων μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο που σχετίζεσαι. Αν νιώθεις ενοχλημένος όταν κάποιος πετυχαίνει ή αν προσπαθείς να μειώσεις τη χαρά ή την επιτυχία του άλλου, ίσως υπάρχει μια βαθύτερη ανασφάλεια που βγαίνει προς τα έξω μέσα από τοξικές συμπεριφορές.

Γυναίκα με μακριά μαλλιά κάθεται μόνη στην παραλία κοιτάζοντας τον ορίζοντα με σακίδιο δίπλα της.
Πηγή: Unsplash

5. Οι άνθρωποι γύρω σου απομακρύνονται συχνά

Ένα από τα πιο ισχυρά σημάδια είναι όταν βλέπεις σχέσεις να τελειώνουν με παρόμοιο τρόπο ξανά και ξανά. Αν φίλοι, σύντροφοι ή συνεργάτες απομακρύνονται συστηματικά και οι ίδιες συγκρούσεις επαναλαμβάνονται, ίσως αξίζει να κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά τη δική σου στάση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι «κακός άνθρωπος», αλλά ότι πιθανόν υπάρχουν μοτίβα συμπεριφοράς που χρειάζονται δουλειά και επίγνωση.

Τρεις φίλοι με καπέλα και γυαλιά χαμογελούν και συνεργάζονται σε φορητούς υπολογιστές μπροστά από ράφια με βιβλία.
Πηγή: Unsplash

Η αυτοπαρατήρηση δεν είναι εύκολη διαδικασία, όμως είναι απαραίτητη για να χτίζεις πιο υγιείς σχέσεις και πιο ουσιαστική επικοινωνία. Κανείς δεν είναι τέλειος και όλοι κάποια στιγμή μπορεί να λειτουργήσουμε με λάθος τρόπο. Η διαφορά βρίσκεται στο αν είσαι διατεθειμένος να δεις τον εαυτό σου με ειλικρίνεια και να αλλάξεις όσα πληγώνουν εσένα και τους ανθρώπους γύρω σου.

Πώς να μη σβήσει ο έρωτας στη σχέση σου – 6 κινήσεις που αλλάζουν τα πάντα

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

σχέσεις τοξικότητα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έχασες το κινητό σου; Δες πώς θα το βρεις μέσα σε 2 λεπτά

Έχασες το κινητό σου; Δες πώς θα το βρεις μέσα σε 2 λεπτά

23.05.2026

Δες επίσης

Μετακομίζεις; Μην υπογράψεις το νέο συμβόλαιο αν δεν κάνεις πρώτα αυτά τα 3 πράγματα
Life

Μετακομίζεις; Μην υπογράψεις το νέο συμβόλαιο αν δεν κάνεις πρώτα αυτά τα 3 πράγματα

23.05.2026
5 λάθη που κάνεις με τον σκύλο σου και πώς να τα διορθώσεις
Life

5 λάθη που κάνεις με τον σκύλο σου και πώς να τα διορθώσεις

23.05.2026
Οι 8 ερωτήσεις που δεν πρέπει να κάνεις ποτέ στο πρώτο ραντεβού
Life

Οι 8 ερωτήσεις που δεν πρέπει να κάνεις ποτέ στο πρώτο ραντεβού

23.05.2026
Τα 3 πιο εγωκεντρικά ζώδια: Θέλουν πάντα να είναι στο επίκεντρο
Life

Τα 3 πιο εγωκεντρικά ζώδια: Θέλουν πάντα να είναι στο επίκεντρο

23.05.2026
Το πιο εύκολο cheesecake με 3 υλικά
Life

Το πιο εύκολο cheesecake με 3 υλικά

23.05.2026
Αυτό είναι το βήμα πριν το foundation που θα κάνει το δέρμα σου να φαίνεται πιο λαμπερό σε δευτερόλεπτα
Beauty

Αυτό είναι το βήμα πριν το foundation που θα κάνει το δέρμα σου να φαίνεται πιο λαμπερό σε δευτερόλεπτα

23.05.2026
Γιατί οι πιο hot άνδρες εγκαταλείπουν τα μεγάλα ρολόγια
Fashion

Γιατί οι πιο hot άνδρες εγκαταλείπουν τα μεγάλα ρολόγια

23.05.2026
Πρωί ή βράδυ; Ποια είναι η πιο σωστή ώρα να πας για προπόνηση
Fitness

Πρωί ή βράδυ; Ποια είναι η πιο σωστή ώρα να πας για προπόνηση

22.05.2026
Η πιο δροσιστική σπιτική λεμονάδα του καλοκαιριού – Πώς να τη φτιάξεις
Life

Η πιο δροσιστική σπιτική λεμονάδα του καλοκαιριού – Πώς να τη φτιάξεις

22.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Προκαλεί, απειλεί και αμφισβητεί η Άγκυρα

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Προκαλεί, απειλεί και αμφισβητεί η Άγκυρα

Στόχος του ΠΑΣΟΚ να ξεπεράσει το κόμμα Τσίπρα

Στόχος του ΠΑΣΟΚ να ξεπεράσει το κόμμα Τσίπρα

Δεν κρατιέται ο Ολυμπιακός! Πέρασε «αέρας» από τη Φενέρ και πάει για την κούπα!

Δεν κρατιέται ο Ολυμπιακός! Πέρασε «αέρας» από τη Φενέρ και πάει για την κούπα!