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Beauty 13.06.2026

Ξέχνα το «λιωμένο» μακιγιάζ – 4 tips για να είσαι πάντα φρέσκια

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4 έξυπνα tips για να παραμείνει το μακιγιάζ σου φρέσκο όλη μέρα, από τη σωστή βάση μέχρι το ιδανικό setting spray
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Χρησιμοποίησε primer με ματ αποτέλεσμα για να "κλειδώσεις" το μακιγιάζ και να εμποδίσεις τη λιπαρότητα.
  • Προτίμησε κρεμώδεις υφές για ρουζ, bronzer και σκιές, που ενσωματώνονται καλύτερα στην επιδερμίδα.
  • Εφάρμοσε διάφανη πούδρα μόνο στο T-zone για να ελέγξεις τη λιπαρότητα, αποφεύγοντας το βαρύ αποτέλεσμα.
  • Ολοκλήρωσε με setting spray για σταθερότητα, ενυδάτωση και φυσική, δροσερή όψη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πρόκληση του καλοκαιρινού μακιγιάζ είναι μία και μοναδική: πώς θα διατηρήσουμε μια φρέσκια και λαμπερή εμφάνιση, όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει και η υγρασία κάνει την επιδερμίδα μας να «παραδίδεται»; Η απάντηση δεν βρίσκεται σε μια παχιά στρώση προϊόντων, αλλά στην έξυπνη προετοιμασία και την επιλογή των κατάλληλων υφών που επιτρέπουν στο πρόσωπο να αναπνέει, παραμένοντας σταθερά στη θέση τους από το πρωί μέχρι το βράδυ.

makigiaz_matia
https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Το κλειδί για ένα make-up look που αντέχει στη ζέστη ξεκινά πάντα από τη βάση, όπου ο κανόνας του «less is more» γίνεται ο απόλυτος σύμμαχός μας. Αντικαθιστώντας τα βαριά foundations με ανάλαφρες κρέμες με χρώμα και δίνοντας έμφαση στον σωστό καθαρισμό, δημιουργούμε τον κατάλληλο «καμβά». Όταν η επιδερμίδα είναι σωστά προετοιμασμένη και τα προϊόντα εφαρμόζονται με μέτρο, αποφεύγουμε το εφέ της «μάσκας» και τη λιπαρότητα που συχνά προκαλεί η υψηλή θερμοκρασία.

1. Primer

Η χρήση ενός primer με ματ αποτέλεσμα είναι το πιο σημαντικό βήμα, καθώς λειτουργεί ως ασπίδα ανάμεσα στο δέρμα και το μακιγιάζ. «Κλειδώνει» το αποτέλεσμα για ώρες και εμποδίζει τη λιπαρότητα από το να αλλοιώσει τα προϊόντα που θα ακολουθήσουν, προσφέροντας έναν ομοιόμορφο καμβά που αντέχει στις δύσκολες συνθήκες.

https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el
https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el

2. Κρεμώδεις υφές

Προτίμησε ρουζ, bronzer και σκιές σε μορφή κρέμας ή stick αντί για πούδρες. Τα κρεμώδη προϊόντα «λιώνουν» φυσικά πάνω στην επιδερμίδα, ενώ η σύστασή τους είναι λιγότερο πιθανό να «σπάσει» ή να δημιουργήσει γραμμές στο πρόσωπο όταν η ζέστη γίνεται έντονη και το δέρμα ιδρώνει.

makigiaz_matiwn
https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el

3. Στοχευμένο σετάρισμα με πούδρα

Απέφυγε την υπερβολική εφαρμογή πούδρας σε όλο το πρόσωπο, που μπορεί να δείξει «βαρύ» και αφύσικο. Χρησιμοποίησε μια διάφανη πούδρα σε σκόνη μόνο στα σημεία που εμφανίζουν έντονη λιπαρότητα, όπως το T-zone (μέτωπο, μύτη, πηγούνι), για να διατηρήσετε ένα φυσικό και δροσερό τελείωμα.

makigiaz_pasxa
https://www.instagram.com/nikki_makeup/

4. Setting spray για το τελικό «κλείδωμα»

Μην παραλείπετε ποτέ το setting spray, το οποίο λειτουργεί ως το τελικό «κλειδί» για να διατηρηθεί το look ανέπαφο. Πέρα από τη σταθερότητα που προσφέρει, ένα καλό spray ενυδατώνει ελαφρώς την επιδερμίδα, απομακρύνοντας την όψη της «πουδραρισμένης» επιδερμίδας και προσφέροντας μια ευχάριστη αίσθηση δροσιάς.

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Καλοκαίρι 2026 μακιγιάζ
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