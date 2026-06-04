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Beauty 04.06.2026

Γιατί το «Sunrise Blonde» είναι το χρώμα που θα ζητήσουν όλες στο κομμωτήριο φέτος

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Η τάση που κάνει τα ξανθά μαλλιά να δείχνουν πιο φυσικά και λαμπερά από ποτέ, ακριβώς όπως το πρώτο φως του ήλιου
Μαρία Χατζηγιάννη

Το ξανθό χρώμα αποτελεί διαχρονικά την πιο δημοφιλή επιλογή στον κόσμο της ομορφιάς, ωστόσο το καλοκαίρι του 2026 η τάση αλλάζει κατεύθυνση αφήνοντας πίσω της τα ψυχρά, «παγωμένα» πλατινέ που ταλαιπωρούν την τρίχα. Η νέα σεζόν προτάσσει το «Sunrise Blonde», μια απόχρωση που δανείζεται τη ζεστασιά της ανατολής και υπόσχεται υγιή, λαμπερά μαλλιά με φυσική κίνηση, αποφεύγοντας την υπερβολική επεξεργασία που φθείρει την ποιότητα της τρίχας.

https://www.instagram.com/bellahadid/?hl=en
https://www.instagram.com/bellahadid/?hl=en

Πρόκειται για μια σύνθεση από μελί, βουτυρένιες και σαμπανιζέ αποχρώσεις που δημιουργούν ένα «πλούσιο» και ακριβό αποτέλεσμα, με στρατηγικά τοποθετημένα highlights που δίνουν την αίσθηση ότι τα μαλλιά έχουν ανοίξει φυσικά από τον ήλιο. Η αισθητική αυτή, γνωστή και ως lived-in blonde, επιτρέπει στη ρίζα να μακραίνει φυσικά, κάνοντας το look ιδανικό για τις πολυάσχουλες ημέρες του καλοκαιριού και μειώνοντας την ανάγκη για συνεχείς επισκέψεις στο κομμωτήριο.

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Η επιστήμη του ηλιόλουστου ξανθού

Το Sunrise Blonde βασίζεται σε μια τεχνική πολυδιάστατου χρώματος, όπου συνδυάζονται αποχρώσεις που αντανακλούν το φως διαφορετικά σε κάθε τούφα. Οι ειδικοί τονίζουν ότι το κλειδί βρίσκεται στην επιλογή θερμών τόνων που κολακεύουν την επιδερμίδα, προσφέροντας παράλληλα μια αίσθηση βάθους. Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου το πλατινέ κυριαρχούσε, η φετινή τάση δίνει προτεραιότητα στη λάμψη και την υγεία των μαλλιών, καθιστώντας το χρώμα πιο ζωντανό και εντυπωσιακό υπό το φως της ημέρας.

sunchild
https://www.instagram.com/meganadelaide/?hl=en

Προστασία και φροντίδα για ξανθές αποχρώσεις

Το καλοκαίρι οι προκλήσεις για τα ξανθά μαλλιά αυξάνονται λόγω του ήλιου, του χλωρίου και της θάλασσας, στοιχεία που μπορούν να αλλοιώσουν το χρώμα και να θαμπώσουν την τρίχα. Η χρήση ενός leave-in conditioner με αντηλιακά φίλτρα είναι απαραίτητη πριν από κάθε έκθεση στον ήλιο, καθώς δημιουργεί μια ασπίδα προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία και αποτρέπει τον αποχρωματισμό. Παράλληλα, η επένδυση σε μια εξειδικευμένη σειρά περιποίησης, όπως η Blond Absolu, εξασφαλίζει τη διατήρηση των ψυχρών τόνων χωρίς να θυσιάζεται η ενυδάτωση, χαρίζοντας το επιθυμητό glossy αποτέλεσμα που αναδεικνύει κάθε ξανθό look.

beyonce
https://www.instagram.com/beyonce/?hl=en

Η έμπνευση από το διεθνές jet set

Δεν είναι τυχαίο ότι προσωπικότητες όπως η Beyoncé, η Bella Hadid και η Ciara έχουν ήδη υιοθετήσει αυτή τη φιλοσοφία, επιλέγοντας πιο γήινες και αβίαστα κομψές αποχρώσεις. Οι εμφανίσεις τους επιβεβαιώνουν ότι το Sunrise Blonde δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά ένας τρόπος να αναδειχθεί η φυσική ομορφιά με έναν πιο εκλεπτυσμένο τρόπο. Όταν δύο γυναίκες με τόσο επιδραστικό στυλ συμφωνούν σε ένα χρώμα, είναι βέβαιο ότι μιλάμε για το must-have του καλοκαιριού, το οποίο συνδυάζει την πολυτέλεια με την ευκολία που απαιτεί η εποχή.

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