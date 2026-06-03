Νέος ρόλος, νέο look: Η Κλέλια Ανδριολάτου αποχωρίζεται το ξανθό

Η Κλέλια Ανδριολάτου, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής showbiz, προχώρησε σε μία σημαντική αλλαγή στην εμφάνισή της, βάφοντας τα μαλλιά της καστανά. Η αποκάλυψη έγινε μέσω ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 2 Ιουνίου, ενθουσιάζοντας τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η αλλαγή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς το μοντέλο και ηθοποιός προχώρησε σε αυτή την μεταμόρφωση για τις ανάγκες ενός νέου ρόλου που έχει αναλάβει. Από το καστανόξανθο που είχε καθιερώσει, η Κλέλια Ανδριολάτου υιοθέτησε τώρα μια πιο σκούρα, καστανή απόχρωση, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της.

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Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση

Η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε με τους θαυμαστές της φωτογραφίες με το νέο της look, συνοδεύοντάς τες με ένα μήνυμα γεμάτο ενθουσιασμό. Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά: «Νέος ρόλος, νέα μαλλιά, νέο κεφάλαιο. Είμαι ενθουσιασμένη! Μείνετε συντονισμένοι».

Η νέα αυτή εμφάνιση αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση και να ανανεώσει την εικόνα της ηθοποιού, καθώς ετοιμάζεται να υποδυθεί έναν ρόλο που απαιτεί αυτή τη συγκεκριμένη μεταμόρφωση. Η Κλέλια Ανδριολάτου δείχνει για άλλη μια φορά την αφοσίωσή της στην τέχνη της, προσαρμόζοντας την εμφάνισή της στις απαιτήσεις των χαρακτήρων που ενσαρκώνει. Οι θαυμαστές της αναμένουν με ανυπομονησία να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για τον νέο της ρόλο και το project που την οδήγησε σε αυτή την τολμηρή αλλαγή.

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