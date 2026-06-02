Ένας αιώνας από τη γέννηση της Marilyn Monroe – Η γυναίκα που έγινε μύθος και άλλαξε για πάντα το Hollywood glamour

Από τη δόξα και τη λατρεία μέχρι την αμφισβήτηση και τη μεταγενέστερη μυθοποίηση, η Monroe παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά πολιτισμικά σύμβολα του 20ού αιώνα

Έναν αιώνα μετά τη γέννησή της, η Marilyn Monroe εξακολουθεί να στέκεται ως το απόλυτο σύμβολο του Hollywood glamour, μια φιγούρα που δεν περιορίζεται στο παρελθόν αλλά συνεχίζει να επηρεάζει το παρόν και να διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τη λάμψη στη μεγάλη οθόνη. Η επιρροή της παραμένει τόσο έντονη, ώστε κάθε νέα γενιά ηθοποιών να συγκρίνεται, άμεσα ή έμμεσα, με την εικόνα που εκείνη καθιέρωσε.

Η Monroe έφυγε από τη ζωή το 1962, σε ηλικία μόλις 36 ετών, πολύ πριν από τη σεξουαλική επανάσταση που ακολούθησε, όμως την εποχή της κατάφερε να ανοίξει τον δρόμο για μια πιο έντονη και απελευθερωμένη κινηματογραφική θηλυκότητα. Η παρουσία της στην οθόνη δεν βασιζόταν μόνο στην εικόνα, αλλά και σε μια ιδιότυπη ισορροπία ανάμεσα στη γοητεία, την ευαλωτότητα και την αυτοέκφραση, στοιχεία που για την εποχή της θεωρούνταν πρωτοποριακά.

Η εποχή που καθιέρωσε η Marilyn Monroe δεν έσβησε ποτέ πραγματικά. Αντίθετα, συνεχίζει να ζει μέσα από τον τρόπο που το Hollywood αντιμετωπίζει τη γυναικεία παρουσία στον κινηματογράφο. Αμέτρητες ηθοποιοί έχουν συγκριθεί με εκείνη, συχνά λόγω της φυσικής τους παρουσίας, γεγονός που αποδεικνύει πόσο βαθιά έχει ριζώσει το πρότυπό της στην pop κουλτούρα.

Παράλληλα, η Monroe υπήρξε αντικείμενο έντονης κριτικής στην εποχή της, αλλά και μιας μεταγενέστερης μυθοποίησης που την τοποθέτησε σχεδόν σε συμβολικό επίπεδο. Από τις ειρωνείες μέχρι τη λατρεία, η εικόνα της διαμορφώθηκε ξανά και ξανά μέσα από τον χρόνο, μετατρέποντάς την σε μια μορφή που ξεπερνά την ίδια την καριέρα της.

Παρότι συχνά περιορίστηκε σε στερεότυπα, η Marilyn Monroe είχε τη δυνατότητα, μέσα από το Hollywood της εποχής της, να εξερευνήσει ρόλους που άγγιζαν την προσωπικότητα και τη σωματικότητά της με τρόπο που πολλές ηθοποιοί δεκαετίες αργότερα θα δυσκολεύονταν να επαναλάβουν. Αυτό και μόνο αρκεί για να εξηγήσει γιατί, 100 χρόνια μετά, παραμένει σημείο αναφοράς για το τι σημαίνει σταρ.

