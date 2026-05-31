Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Beauty 31.05.2026

Marilyn Monroe: Τα 5 μυστικά ομορφιάς που την καθιέρωσαν ως beauty icon

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, αποκαλύπτουμε τα άγνωστα beauty μυστικά της Marilyn Monroe και καταρρίπτουμε τους μύθους
Μαρία Χατζηγιάννη

Πέρασαν 64 χρόνια από τον θάνατό της και η Marilyn Monroe εξακολουθεί να ορίζει το πρότυπο της απόλυτης θηλυκότητας. Η γυναίκα που έγινε παγκόσμιο σύμβολο ομορφιάς δεν ήταν απλώς μια πλατινέ ξανθιά με κόκκινα χείλη, αλλά μια πολύπλοκη προσωπικότητα, της οποίας η ευαλωτότητα και η δύναμη καθόρισαν μια ολόκληρη εποχή. Τα χαρακτηριστικά της, το σαγηνευτικό βλέμμα, η αέρινη κίνηση και το ιδιαίτερο στυλ της, έχουν αντιγραφεί αμέτρητες φορές, όμως καμία άλλη γυναίκα δεν κατάφερε ποτέ να εκπέμψει την ίδια μαγνητική ενέργεια.

Η Catherine Deneuve και η Marilyn Monroe στο εξώφυλλο του βιβλίου Marilyn chérie.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η διαχρονική γοητεία της Monroe πηγάζει από αυτό το περιβόητο «it factor», μια αύρα που πολλοί αναζητούν αλλά λίγοι καλλιεργούν με τόσο φυσικό τρόπο. Αν και η ρουτίνα ομορφιάς της έχει αναλυθεί εξαντλητικά από περιοδικά μέχρι σύγχρονα tutorials, η προσωπικότητά της παραμένει ένα αίνιγμα που συνεχίζει να μας συναρπάζει. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή της, ήρθε η ώρα να διαχωρίσουμε τον μύθο από την πραγματικότητα και να ανακαλύψουμε τα μικρά, αναπάντεχα μυστικά που την καθιστούν μέχρι σήμερα το πιο αξέχαστο είδωλο του Χόλιγουντ.

Πέρα από το Chanel No. 5

Αν και η ατάκα της για το άρωμα που «φοράει στο κρεβάτι» παραμένει η πιο διάσημη στην ιστορία της κοσμετολογίας, η Marilyn δεν ήταν πιστή σε ένα μόνο άρωμα. Στη συλλογή της υπήρχαν θησαυροί όπως το Arpege του Lanvin, αλλά και το Rose Geranium του οίκου Floris, το οποίο παρήγγειλε κρυφά με ψευδώνυμο κατά τη διάρκεια των ταξιδιών της. Ακόμα πιο αναπάντεχη είναι η αποκάλυψη συνεργατών της, οι οποίοι υποστήριζαν ότι στην καθημερινότητά της η Marilyn μύριζε απλώς… σαπούνι Lifebuoy, μια επιλογή που δείχνει τη νοσταλγία της για την καθαρότητα, πέρα από το glam.

Η Μέριλιν Μονρόε το 1953, η εμβληματική ξανθιά καλλονή του Χόλιγουντ σε πορτρέτο εποχής.
Η Marilyn Monroe (1953). www.wikipedia.org

Η παλέτα των χειλιών της

Όλοι έχουμε συνδέσει τη Monroe με το βαθύ κόκκινο, όμως η ίδια ήταν πολύ πιο τολμηρή. Στις αρχές της δεκαετίας του ’60, η σταρ άρχισε να απομακρύνεται από το αυστηρό red carpet look, επιλέγοντας πιο σύγχρονες, κοραλί και πορτοκαλί αποχρώσεις. Αυτές οι επιλογές της προσέδιδαν μια πιο μοντέρνα και λιγότερο «στημένη» εικόνα, αποδεικνύοντας ότι το στυλ της εξελισσόταν παράλληλα με τις τάσεις της εποχής.

Η αλήθεια για τις αισθητικές επεμβάσεις

Η Norma Jeane μπορεί να γεννήθηκε μελαχρινή, αλλά η μεταμόρφωσή της σε Marilyn ήταν προϊόν στρατηγικής. Τα αρχεία του πλαστικού χειρουργού Michael Gurdin επιβεβαίωσαν χρόνια αργότερα τις φήμες περί εμφύτευσης στο πηγούνι, ενώ η ίδια φέρεται να είχε υποβληθεί σε ηλεκτρόλυση για να αλλάξει τη γραμμή των μαλλιών της, μια τεχνική που στόχευε σε ένα πιο «ανοιχτό» και αρχοντικό πρόσωπο.

Το πρώτο εξώφυλλο του περιοδικού Playboy με την Marilyn Monroe.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα απλά μυστικά μιας «σταρ»

Σε μια εποχή που το μαύρισμα θεωρούνταν δείγμα υγείας, η Monroe επέλεγε να παραμένει χλωμή, δηλώνοντας πως προτιμά να αισθάνεται «ολόκληρη ξανθιά». Για την απαράμιλλη λάμψη της στην οθόνη, η Monroe δεν χρειαζόταν ακριβά φίλτρα, αλλά ένα απλό βαζάκι βαζελίνη. Τη χρησιμοποιούσε ως highlighter κάτω από τα φώτα του πλατό, επιτυγχάνοντας εκείνη τη διάσημη «glow» επιδερμίδα που μοιάζει να εκπέμπει φως.

Η πιο συγκινητική πτυχή της ομορφιάς της, όμως, κρυβόταν στις σχέσεις της. Ο προσωπικός της makeup artist, Allan Whitey Snyder, δεν ήταν απλώς ο άνθρωπος που επιμελούνταν την εικόνα της, αλλά ένας πιστός φίλος. Η υπόσχεση που της έδωσε να την βάψει στην τελευταία της κατοικία, επισφραγίζει τον δεσμό που είχε η σταρ με τους ανθρώπους που πραγματικά «έβλεπαν» πίσω από το λαμπερό προσωπείο.

«After Dark»: Μπογδάνος και Παπακωστοπούλου σε μια «εξομολόγηση» χωρίς φίλτρα

Ζώδια και διακοπές: Ποια ζώδια προτιμούν ήρεμες διακοπές με βιβλίο στην παραλία;

