Ζώδια και διακοπές: Ποια ζώδια προτιμούν ήρεμες διακοπές με βιβλίο στην παραλία;

Οι καλοκαιρινές διακοπές δεν είναι ίδιοι για όλους και αυτό είναι που τις κάνει τόσο ξεχωριστές. Για κάποιους, η τέλεια καλοκαιρινή μέρα περιλαμβάνει ξενύχτι, beach parties και ατελείωτη δράση. Για άλλους όμως, η πραγματική ευτυχία βρίσκεται στην ηρεμία, στο απαλό κύμα που σκάει στην ακτή και σε ένα καλό βιβλίο που σε ταξιδεύει ακόμα πιο μακριά από τον προορισμό σου. Αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, τότε μάλλον θα αναγνωρίσεις τον εαυτό σου στα ζώδια που ακολουθούν.

Ποια είναι λοιπόν τα ζώδια που επιλέγουν χαλαρές διακοπές, ένα ήσυχο beach spot, μια άνετη ξαπλώστρα και έναν μικρό θησαυρό από βιβλία; Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να φορτίσουν μπαταρίες μακριά από φασαρία και δυνατή μουσική, με το κύμα για soundtrack;

Παρακάτω αναλύουμε τα ζώδια που νιώθουν στον παράδεισο όταν έχουν ήλιο, θάλασσα και λίγη… λογοτεχνία.

1. Καρκίνος

Ο Καρκίνος λατρεύει την ηρεμία και την αίσθηση ασφάλειας που δίνουν οι ήπιες διακοπές. Θα επιλέξει πάντα ένα ήσυχο παραθαλάσσιο χωριό αντί για πολυσύχναστα νησιά. Για εκείνον, η ιδανική μέρα είναι να απλώσει πετσέτα κάτω από μια ομπρέλα και να χαθεί στις σελίδες ενός μυθιστορήματος που τον συγκινεί. Λατρεύει ιστορίες που ξυπνούν συναισθήματα και του θυμίζουν όμορφες καλοκαιρινές στιγμές.

2. Παρθένος

Ο Παρθένος θα πακετάρει βιβλία για κάθε ενδεχόμενο, από αυτοβελτίωση μέχρι αστυνομικό. Για εκείνον, η ηρεμία δεν είναι απλά επιλογή: είναι ανάγκη. Χρειάζεται χώρο για να ηρεμήσει το μυαλό, να συγκεντρωθεί και να απολαύσει μια ιστορία χωρίς να τον διακόπτει κανείς. Θα τον βρεις σε απομονωμένες παραλίες, συνήθως με ένα bookmark και ένα τετράδιο για σημειώσεις.

3.Αιγόκερως

Μπορεί να μην το παραδέχεται εύκολα, αλλά ο Αιγόκερως απολαμβάνει τρομερά τις χαλαρές διακοπές. Θέλει να αποσυνδεθεί από το άγχος και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Προτιμά ένα ήσυχο beach bar με χαμηλή μουσική, έναν καφέ και ένα σοβαρό βιβλίο που αξίζει τον χρόνο του. Με αυτό το ζώδιο, οι διακοπές είναι πάντα ποιοτικές και ήρεμες.

4. Ιχθύες

Αν υπάρχει ένα ζώδιο που μπορεί να περάσει ώρες χαμένο σε μια ιστορία, αυτό είναι οι Ιχθύες. Το νερό τους ταιριάζει, η ηρεμία τους ηρεμεί και ένα βιβλίο είναι πάντα το καλύτερο εισιτήριο για το ταξίδι της φαντασίας τους. Θα τους δεις να διαβάζουν υπό σκιά, με τα κύματα να λειτουργούν σαν τη δική τους προσωπική ASMR playlist.

Οι καλοκαιρινές διακοπές δεν χρειάζεται να είναι γεμάτες φασαρία για να είναι αξέχαστες. Για πολλά ζώδια, η πραγματική απόδραση βρίσκεται σε μια ήρεμη παραλία, σε ένα βιβλίο που τους αλλάζει διάθεση και σε στιγμές γαλήνης που δεν συναντάς εύκολα μέσα στη χρονιά. Είτε ανήκεις σε αυτά τα ζώδια είτε απλώς αγαπάς την ηρεμία, θυμήσου ότι το καλοκαίρι είναι η τέλεια ευκαιρία να χαλαρώσεις όπως πραγματικά θες. Βρες το ιδανικό σου spot, πάρε το αγαπημένο σου βιβλίο και άφησε την παραλία… να γίνει το καταφύγιό σου.

