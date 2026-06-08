Crispy Chicken με γλυκόξινη σάλτσα: H εύκολη συνταγή που αξίζει να δοκιμάσεις σπίτι

Δες πως να φτιάξεις εύκολα στο σπίτι σου το viral crispy chicken με γλυκόξινη σάλτσα από μέλι χωρίς κόπο και με λίγα υλικά

Το τραγανό κοτόπουλο είναι από εκείνες τις συνταγές που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη αφορμή για να τις φτιάξεις. Είναι απλό, γρήγορο και βασίζεται σε υλικά που μπορείς να βρεις εύκολα, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες ή τεχνικές. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιάτο με τραγανή υφή και γλυκοπικάντικη γεύση που ταιριάζει τόσο σε καθημερινό φαγητό όσο και σε πιο χαλαρές στιγμές με φίλους.

Η ιδέα πίσω από τη συνταγή είναι να συνδυάσεις κάτι κλασικό, όπως το τηγανητό κοτόπουλο, με μια πιο ιδιαίτερη σάλτσα με μέλι και chili. Έτσι, δημιουργείται ένα πιάτο που δεν είναι ούτε δύσκολο ούτε απαιτητικό, αλλά έχει έντονη γεύση και ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Είναι από αυτές τις συνταγές που μπορείς να προσαρμόσεις εύκολα στα δικά σου γούστα και να τις κάνεις ξανά και ξανά.

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Υλικά

Για το κοτόπουλο:

2 φιλέτα κοτόπουλο ή μπουκιές

1 αυγό

½ φλ. αλεύρι

1 φλ. τριμμένη φρυγανιά ή panko

αλάτι, πιπέρι

πάπρικα

λάδι για τηγάνισμα ή air fryer

Για τη hot honey σάλτσα:

3 κ.σ. μέλι

1 κ.γ. μπούκοβο ή chili flakes

1 κ.γ. καυτερή σάλτσα (προαιρετικά)

1 κ.γ. βούτυρο

Εκτέλεση

Κόβεις το κοτόπουλο σε μικρές μπουκιές και το αλατοπιπερώνεις καλά. Το περνάς διαδοχικά από αλεύρι, αυγό και φρυγανιά ή panko για να αποκτήσει τραγανή κρούστα. Το τηγανίζεις ή το ψήνεις στο air fryer μέχρι να ροδίσει και να γίνει τραγανό. Σε μικρό τηγάνι λιώνεις το βούτυρο και προσθέτεις το μέλι μαζί με το chili. Ανακατεύεις μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη γυαλιστερή σάλτσα. Περιχύνεις το κοτόπουλο ή το σερβίρεις δίπλα για βούτηγμα.

Extra tips

Αν θέλεις πιο έντονη γεύση, αύξησε λίγο το chili.

Το διπλό πανάρισμα κάνει το κοτόπουλο ακόμα πιο τραγανό.

Σερβίρεται τέλεια με ρύζι, πατάτες ή μέσα σε burger bun.

Μπορείς να προσθέσεις λίγο σουσάμι για extra υφή και εμφάνιση.

Η σάλτσα γίνεται πιο απαλή αν βάλεις λίγο παραπάνω μέλι.

Το crispy chicken με hot honey είναι μια απλή συνταγή που δεν απαιτεί εμπειρία στην κουζίνα, αλλά δίνει αποτέλεσμα που μοιάζει πιο ψαγμένο από όσο είναι στην πραγματικότητα. Είναι ιδανικό για ένα γρήγορο γεύμα μέσα στην εβδομάδα ή για όταν θέλεις κάτι λίγο πιο ξεχωριστό χωρίς κόπο. Με λίγα βασικά βήματα, μπορεί να γίνει ένα από τα σταθερά πιάτα που θα επαναλαμβάνεις συχνά.

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