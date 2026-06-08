«Your Face Sounds Familiar»: Η Αφροδίτη Χατζημηνά κέρδισε ως Edith Piaf

Το «Your Face Sounds Familiar» απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές του τηλεοπτικού κοινού. Το βράδυ της Κυριακής, το δημοφιλές show μεταμορφώσεων κατάφερε να ξεχωρίσει στον ανταγωνισμό και να βρεθεί στην κορυφή της τηλεθέασης, παρά την παρουσία μεγάλων αθλητικών μεταδόσεων και ενημερωτικών εκπομπών.

Το 8ο live πρόσφερε δυνατές ερμηνείες, εντυπωσιακές μεταμορφώσεις και αρκετές συγκινητικές στιγμές που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Παράλληλα, η βραδιά έκρυβε μία ακόμη σημαντική νίκη για μία από τις διαγωνιζόμενες που έχει ήδη ξεχωρίσει στον φετινό κύκλο.

Η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς

Την πρώτη θέση κατέκτησε η Αφροδίτη Χατζημηνά, η οποία σημείωσε τη δεύτερη νίκη της στη φετινή σεζόν του YFSF. Η ηθοποιός εντυπωσίασε με τη μεταμόρφωσή της σε Edith Piaf, αποσπώντας θετικά σχόλια τόσο από την κριτική επιτροπή όσο και από το κοινό.

Με την ερμηνεία της κατάφερε να αποδώσει το ιδιαίτερο ύφος και τη σκηνική παρουσία της θρυλικής Γαλλίδας τραγουδίστριας, χαρίζοντας μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, η ίδια δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω συνειδητοποιήσει καθόλου. Να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Δεν έχω λόγια».

Οι μεταμορφώσεις που έβγαλε το Buzz για το επόμενο live

Η διαδικασία των αναθέσεων είχε για ακόμη μία φορά ενδιαφέρον, καθώς το Buzz επέλεξε απαιτητικούς και διαφορετικούς ρόλους για τους δέκα διαγωνιζόμενους του σόου.

https://www.instagram.com/yfsf.ant1tv

Αναλυτικά οι μεταμορφώσεις της επόμενης Κυριακής:

Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας θα μεταμορφωθεί σε Δημήτρη Μητροπάνο.

Η Μαριάντα Πιερίδη θα υποδυθεί την Christina Aguilera.

Η Idra Kayne θα εμφανιστεί ως Ματούλα Ζαμάνη.

Η Μαριλού Κατσαφάδου θα γίνει Bette Midler.

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης θα ενσαρκώσει τον Μιχάλη Ρέππα.

Ο Biased Beast θα μεταμορφωθεί σε Σταμάτη Κόκοτα.

Η Δωροθέα Μερκούρη θα υποδυθεί τη Fergie.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης θα εμφανιστεί ως Leonard Cohen.

Ο Μέμος Μπεγνής θα μεταμορφωθεί στους Europe.

Η Αφροδίτη Χατζημηνά θα κληθεί να ενσαρκώσει την Έλενα Παπαρίζου.

Το ενδιαφέρον για το επόμενο live είναι ήδη μεγάλο, καθώς οι νέες αναθέσεις υπόσχονται ξεχωριστές εμφανίσεις και αρκετές εκπλήξεις. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να ανταποκριθούν σε εντελώς διαφορετικά μουσικά είδη και προσωπικότητες, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον βαθμό δυσκολίας. Μετά την επιτυχία του 8ου live και την πρωτιά στην τηλεθέαση, οι προσδοκίες για τη συνέχεια είναι ιδιαίτερα υψηλές. Το μόνο σίγουρο είναι πως το YFSF συνεχίζει να προσφέρει έντονες συγκινήσεις, εντυπωσιακές μεταμορφώσεις και στιγμές που συζητιούνται πολύ στα social media.

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