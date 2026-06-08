Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
TV & Media 08.06.2026

«Your Face Sounds Familiar»: Η Αφροδίτη Χατζημηνά κέρδισε ως Edith Piaf

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το YFSF κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης στο 8ο live της Κυριακής, με νικήτρια την Αφροδίτη Χατζημηνά ως Edith Piaf
Ειρήνη Στόφυλα

Το «Your Face Sounds Familiar» απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές του τηλεοπτικού κοινού. Το βράδυ της Κυριακής, το δημοφιλές show μεταμορφώσεων κατάφερε να ξεχωρίσει στον ανταγωνισμό και να βρεθεί στην κορυφή της τηλεθέασης, παρά την παρουσία μεγάλων αθλητικών μεταδόσεων και ενημερωτικών εκπομπών.

Το 8ο live πρόσφερε δυνατές ερμηνείες, εντυπωσιακές μεταμορφώσεις και αρκετές συγκινητικές στιγμές που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Παράλληλα, η βραδιά έκρυβε μία ακόμη σημαντική νίκη για μία από τις διαγωνιζόμενες που έχει ήδη ξεχωρίσει στον φετινό κύκλο.

Η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς

Την πρώτη θέση κατέκτησε η Αφροδίτη Χατζημηνά, η οποία σημείωσε τη δεύτερη νίκη της στη φετινή σεζόν του YFSF. Η ηθοποιός εντυπωσίασε με τη μεταμόρφωσή της σε Edith Piaf, αποσπώντας θετικά σχόλια τόσο από την κριτική επιτροπή όσο και από το κοινό.

Με την ερμηνεία της κατάφερε να αποδώσει το ιδιαίτερο ύφος και τη σκηνική παρουσία της θρυλικής Γαλλίδας τραγουδίστριας, χαρίζοντας μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, η ίδια δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω συνειδητοποιήσει καθόλου. Να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Δεν έχω λόγια».

https://www.instagram.com/yfsf.ant1tv
https://www.instagram.com/yfsf.ant1tv

Οι μεταμορφώσεις που έβγαλε το Buzz για το επόμενο live

Η διαδικασία των αναθέσεων είχε για ακόμη μία φορά ενδιαφέρον, καθώς το Buzz επέλεξε απαιτητικούς και διαφορετικούς ρόλους για τους δέκα διαγωνιζόμενους του σόου.

https://www.instagram.com/yfsf.ant1tv

Αναλυτικά οι μεταμορφώσεις της επόμενης Κυριακής:

  • Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας θα μεταμορφωθεί σε Δημήτρη Μητροπάνο.
  • Η Μαριάντα Πιερίδη θα υποδυθεί την Christina Aguilera.
  • Η Idra Kayne θα εμφανιστεί ως Ματούλα Ζαμάνη.
  • Η Μαριλού Κατσαφάδου θα γίνει Bette Midler.
  • Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης θα ενσαρκώσει τον Μιχάλη Ρέππα.
  • Ο Biased Beast θα μεταμορφωθεί σε Σταμάτη Κόκοτα.
  • Η Δωροθέα Μερκούρη θα υποδυθεί τη Fergie.
  • Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης θα εμφανιστεί ως Leonard Cohen.
  • Ο Μέμος Μπεγνής θα μεταμορφωθεί στους Europe.
  • Η Αφροδίτη Χατζημηνά θα κληθεί να ενσαρκώσει την Έλενα Παπαρίζου.

Το ενδιαφέρον για το επόμενο live είναι ήδη μεγάλο, καθώς οι νέες αναθέσεις υπόσχονται ξεχωριστές εμφανίσεις και αρκετές εκπλήξεις. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να ανταποκριθούν σε εντελώς διαφορετικά μουσικά είδη και προσωπικότητες, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον βαθμό δυσκολίας. Μετά την επιτυχία του 8ου live και την πρωτιά στην τηλεθέαση, οι προσδοκίες για τη συνέχεια είναι ιδιαίτερα υψηλές. Το μόνο σίγουρο είναι πως το YFSF συνεχίζει να προσφέρει έντονες συγκινήσεις, εντυπωσιακές μεταμορφώσεις και στιγμές που συζητιούνται πολύ στα social media.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Your Face Sounds Familiar νικήτρια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Crispy Chicken με γλυκόξινη σάλτσα: H εύκολη συνταγή που αξίζει να δοκιμάσεις σπίτι

Crispy Chicken με γλυκόξινη σάλτσα: H εύκολη συνταγή που αξίζει να δοκιμάσεις σπίτι

08.06.2026
Επόμενο
Dua Lipa – Callum Turner: O γάμος τους έχει μετατραπεί σε κοσμικό γεγονός του καλοκαιριού

Dua Lipa – Callum Turner: O γάμος τους έχει μετατραπεί σε κοσμικό γεγονός του καλοκαιριού

08.06.2026

Δες επίσης

YFSF highlights: Η αποθέωση του Biased Beast, το μήνυμα Μαζωνάκη και οι αντιδράσεις για Μπουρδούμη
TV

YFSF highlights: Η αποθέωση του Biased Beast, το μήνυμα Μαζωνάκη και οι αντιδράσεις για Μπουρδούμη

08.06.2026
YFSF: Η Μαριλού Κατσαφάδου εντυπωσίασε ως Ιουλία Καραπατάκη
TV

YFSF: Η Μαριλού Κατσαφάδου εντυπωσίασε ως Ιουλία Καραπατάκη

08.06.2026
Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης έφεραν τα «πάνω κάτω» στο After Dark με τις αποκαλύψεις τους
TV

Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης έφεραν τα «πάνω κάτω» στο After Dark με τις αποκαλύψεις τους

08.06.2026
Γιάννης Σαββιδάκης ως «Ψαραντώνης» στο YFSF – Η εμφάνιση του 2014 που εξακολουθεί να συγκινεί
TV

Γιάννης Σαββιδάκης ως «Ψαραντώνης» στο YFSF – Η εμφάνιση του 2014 που εξακολουθεί να συγκινεί

07.06.2026
«Με στεναχωρούν τα αρνητικά σχόλια στα social media»: Η αποκάλυψη της Ιουλίας Καλλιμάνη στο After Dark
TV

«Με στεναχωρούν τα αρνητικά σχόλια στα social media»: Η αποκάλυψη της Ιουλίας Καλλιμάνη στο After Dark

07.06.2026
«Το Σόι σου»: Από το Παρίσι… στο Κουκάκι στο επεισόδιο της Παρασκευής 5/6
TV

«Το Σόι σου»: Από το Παρίσι… στο Κουκάκι στο επεισόδιο της Παρασκευής 5/6

05.06.2026
Από την Edith Piaf έως τον Freddie Mercury το Your Face Sounds Familiar υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις
TV

Από την Edith Piaf έως τον Freddie Mercury το Your Face Sounds Familiar υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις

05.06.2026
Grand Hotel: Διπλή δολοφονία και αποκαλύψεις στα νέα επεισόδια 125-127
TV

Grand Hotel: Διπλή δολοφονία και αποκαλύψεις στα νέα επεισόδια 125-127

05.06.2026
«Πέρασα φάση με τη θρησκεία»: Η αποκάλυψη της Ιουλίας Καλλιμάνη στον Θέμη Γεωργαντά
Celeb News

«Πέρασα φάση με τη θρησκεία»: Η αποκάλυψη της Ιουλίας Καλλιμάνη στον Θέμη Γεωργαντά

05.06.2026
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

Η επέκταση των χωρικών υδάτων μέχρι 12 μίλια και η ανακήρυξη ΑΟΖ, μονόδρομος για την Ελληνική πολιτική

Η επέκταση των χωρικών υδάτων μέχρι 12 μίλια και η ανακήρυξη ΑΟΖ, μονόδρομος για την Ελληνική πολιτική

Αστάθεια και ζέστη όλη την εβδομάδα: Πού θα σημειωθούν βροχές

Αστάθεια και ζέστη όλη την εβδομάδα: Πού θα σημειωθούν βροχές