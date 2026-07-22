Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
TV & Media 22.07.2026

«Για σένα»: Η νέα σειρά του Alpha που αξίζει μια θέση στη watchlist σου

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Alpha παρουσιάζει τη νέα σειρά «Για σένα», ένα σύγχρονο ρομαντικό δράμα γεμάτο μυστήριο, οικογενειακά μυστικά και δυνατές ανατροπές
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Νέα σειρά του Alpha, «Για σένα», συνδυάζει ρομαντισμό, μυστήριο και ανατροπές.
  • Ο Φίλιππος (Κίμων Κουρής) ανακαλύπτει μυστικό της συζύγου του και συνεργάζεται με τη Μελίνα (Ειρήνη Αγγελοπούλου).
  • Η αναζήτηση της αλήθειας αποκαλύπτει οικογενειακά μυστικά και δοκιμάζει τις αντοχές τους.
  • Η σειρά εξερευνά θέματα εμπιστοσύνης, συγχώρεσης και δεύτερων ευκαιριών με έντονο συναίσθημα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Alpha ετοιμάζεται να προσθέσει στο πρόγραμμά του μια νέα σειρά που συνδυάζει ρομαντισμό, μυστήριο και δυνατές ανατροπές. Το «Για σένα» υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό με μια ιστορία όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και κάθε αποκάλυψη αλλάζει τα δεδομένα. Ένας άντρας που έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στον έρωτα και μια γυναίκα που συνεχίζει να πιστεύει στην αγάπη βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ιστορίας γεμάτης έντονα συναισθήματα. Αν αγαπάς τις δραματικές σειρές με κινηματογραφική αισθητική και συνεχείς εξελίξεις, αυτή η πρεμιέρα αξίζει ήδη μια θέση στη watchlist σου.

giasena_alpha__

Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ο Φίλιππος Ηλιάδης, τον οποίο υποδύεται ο Κίμων Κουρής. Ένας επιτυχημένος άντρας που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην οικογένεια και στις αξίες του, βλέπει τον κόσμο του να ανατρέπεται όταν έρχεται αντιμέτωπος με ένα καλά κρυμμένο μυστικό της συζύγου του. Στην προσπάθειά του να ανακαλύψει την αλήθεια, γνωρίζει τη Μελίνα Ελευθερίου, την οποία ενσαρκώνει η Ειρήνη Αγγελοπούλου. Οι δυο τους ξεκινούν μια κοινή αναζήτηση, χωρίς να φαντάζονται ότι η διαδρομή αυτή θα αλλάξει για πάντα και τις δικές τους ζωές.

Διάβασε επίσης: «Οι κόρες της Αρετής»: Η νέα σκοτεινή σειρά του Alpha που θα σε κάνει να χάσεις τον ύπνο σου

Όσο ο Φίλιππος και η Μελίνα πλησιάζουν στην αλήθεια, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με οικογενειακά μυστικά, δύσκολες αποφάσεις και καταστάσεις που δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη, ενώ η σχέση τους εξελίσσεται με τρόπο που κανείς από τους δύο δεν περίμενε.

Το «Για σένα» δεν είναι μόνο μια ιστορία αγάπης. Είναι ένα σύγχρονο ρομαντικό δράμα που συνδυάζει αγωνία, έντονο συναίσθημα και μυστήριο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία στιγμή.

Τι θα δούμε στη νέα σειρά του Alpha

Η νέα παραγωγή υπόσχεται δυνατές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική και χαρακτήρες που θα δοκιμαστούν όσο ποτέ. Μέσα από συνεχείς ανατροπές, η σειρά εξερευνά θέματα όπως η εμπιστοσύνη, η συγχώρεση, η οικογένεια και οι δεύτερες ευκαιρίες.

Κάποιες φορές, η αλήθεια δεν φέρνει μόνο απαντήσεις. Φέρνει και τον άνθρωπο που μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

Η νέα σειρά που θέλει να γίνει η μεγάλη τηλεοπτική συζήτηση

Με πρωταγωνιστές τον Κίμωνα Κουρή και την Ειρήνη Αγγελοπούλου, το «Για Σένα» φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες ελληνικές σειρές της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Ο συνδυασμός του ρομαντισμού με το μυστήριο, αλλά και οι έντονες συναισθηματικές συγκρούσεις, δημιουργούν μια ιστορία που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Αν οι μεγάλες ανατροπές και οι δυνατοί έρωτες είναι το είδος σου, τότε αυτή η σειρά αξίζει να μπει από τώρα στη λίστα σου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το «Για σένα» έρχεται για να μας θυμίσει πως ο έρωτας εμφανίζεται συνήθως τη στιγμή που τον περιμένουμε λιγότερο.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ALPHA Για Σένα ΣΕΙΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο ξέφρενος χορός του Javier Bardem μετά τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ

Ο ξέφρενος χορός του Javier Bardem μετά τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ

22.07.2026
Επόμενο
«Κρίνο και αγκάθι»: Η πρώτη ανάγνωση του σεναρίου αποκάλυψε το κλίμα της νέας σειράς του ΑΝΤ1

«Κρίνο και αγκάθι»: Η πρώτη ανάγνωση του σεναρίου αποκάλυψε το κλίμα της νέας σειράς του ΑΝΤ1

22.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Κρίνο και αγκάθι»: Η πρώτη ανάγνωση του σεναρίου αποκάλυψε το κλίμα της νέας σειράς του ΑΝΤ1
TV

«Κρίνο και αγκάθι»: Η πρώτη ανάγνωση του σεναρίου αποκάλυψε το κλίμα της νέας σειράς του ΑΝΤ1

22.07.2026
«Οι κόρες της Αρετής»: Η νέα σκοτεινή σειρά του Alpha που θα σε κάνει να χάσεις τον ύπνο σου
TV

«Οι κόρες της Αρετής»: Η νέα σκοτεινή σειρά του Alpha που θα σε κάνει να χάσεις τον ύπνο σου

22.07.2026
Το απίστευτο backstage υλικό από το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» που θα σε κάνει να κλάψεις από τα γέλια
TV

Το απίστευτο backstage υλικό από το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» που θα σε κάνει να κλάψεις από τα γέλια

22.07.2026
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για το «1% Club» – Νέα σεζόν με τον Πέτρο Πολυχρονίδη
TV

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για το «1% Club» – Νέα σεζόν με τον Πέτρο Πολυχρονίδη

22.07.2026
Η Σμαράγδα Καρύδη δίνει μια πρώτη γεύση από τη νέα σεζόν του «IQ 160»
Celeb News

Η Σμαράγδα Καρύδη δίνει μια πρώτη γεύση από τη νέα σεζόν του «IQ 160»

22.07.2026
«Το Καφέ της Χαράς»: Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης αποκάλυψε γιατί φοβήθηκε τον ρόλο του Φατσέα
Celeb News

«Το Καφέ της Χαράς»: Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης αποκάλυψε γιατί φοβήθηκε τον ρόλο του Φατσέα

22.07.2026
«Το Σόι σου»: Η καλοκαιρινή καμπάνια που σάρωσε με 4 εκατομμύρια προβολές
TV

«Το Σόι σου»: Η καλοκαιρινή καμπάνια που σάρωσε με 4 εκατομμύρια προβολές

21.07.2026
Τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες του «Κάμπινγκ»; Μπες στα παρασκήνια της νέας σειράς του MEGA
TV

Τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες του «Κάμπινγκ»; Μπες στα παρασκήνια της νέας σειράς του MEGA

21.07.2026
To LINGO έρχεται για 2η χρονιά με τον Νίκο Μουτσινά και φέρνει ξανά τη μάχη των λέξεων στο Star
TV

To LINGO έρχεται για 2η χρονιά με τον Νίκο Μουτσινά και φέρνει ξανά τη μάχη των λέξεων στο Star

21.07.2026
Δεν αντέχεις με τον καύσωνα; 3 έξυπνα beauty hacks που θα λατρέψεις

Δεν αντέχεις με τον καύσωνα; 3 έξυπνα beauty hacks που θα λατρέψεις

Σίσσυ Χρηστίδου: Αυτό είναι το καλοκαιρινό trend στα μαγιό που δεν αποχωρίζεται

Σίσσυ Χρηστίδου: Αυτό είναι το καλοκαιρινό trend στα μαγιό που δεν αποχωρίζεται

Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος πριν μπεις σε καυτό αυτοκίνητο το καλοκαίρι

Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος πριν μπεις σε καυτό αυτοκίνητο το καλοκαίρι

Γιατί ξυπνάμε πιο κουρασμένοι όταν κοιμόμαστε με air condition;

Γιατί ξυπνάμε πιο κουρασμένοι όταν κοιμόμαστε με air condition;

Πώς να κρατήσεις το καρπούζι φρέσκο για μέρες χωρίς να χάσει τη γεύση του

Πώς να κρατήσεις το καρπούζι φρέσκο για μέρες χωρίς να χάσει τη γεύση του

Beach ready: Οι 7 τροφές που θα σου «χαρίσουν» γρήγορο μαύρισμα

Beach ready: Οι 7 τροφές που θα σου «χαρίσουν» γρήγορο μαύρισμα

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Σαπουνόπερα με τις κάλπες

Σαπουνόπερα με τις κάλπες

Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο θα οδηγήσουν σε νέες εκλογές την άνοιξη

Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο θα οδηγήσουν σε νέες εκλογές την άνοιξη

Οδηγός προστασίας από τον καύσωνα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε – Έκτακτη εγκύκλιος

Οδηγός προστασίας από τον καύσωνα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε – Έκτακτη εγκύκλιος