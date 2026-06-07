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TV & Media 07.06.2026

Γιάννης Σαββιδάκης ως «Ψαραντώνης» στο YFSF – Η εμφάνιση του 2014 που εξακολουθεί να συγκινεί

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Η επιλογή του Γιάννη Σαββιδάκη να ενσαρκώσει τον Ψαραντώνη δεν ήταν απλώς μια μίμηση, αλλά μια ερμηνεία που άγγιξε κοινό και κριτική επιτροπή
Πόπη Βασιλείου

Υπάρχουν στιγμές στην ελληνική τηλεόραση που ξεπερνούν τα όρια ενός απλού τηλεοπτικού σόου και μετατρέπονται σε αυθεντικές καλλιτεχνικές εμπειρίες. Μία από αυτές καταγράφηκε το 2014 στη σκηνή του «Your Face Sounds Familiar», όταν ο Γιάννης Σαββιδάκης κλήθηκε να υποδυθεί έναν από τους πιο εμβληματικούς εκπροσώπους της ελληνικής μουσικής παράδοσης, τον Αντώνη Ξυλούρη, γνωστό σε όλους ως «Ψαραντώνη».

https://www.instagram.com/giannis_savvidakis/
https://www.instagram.com/giannis_savvidakis/

Η πρόκληση ήταν μεγάλη, καθώς επρόκειτο για μια προσωπικότητα με μοναδική σκηνική παρουσία, ιδιαίτερο ηχόχρωμα και βαθιά σύνδεση με την κρητική μουσική κληρονομιά. Ωστόσο, ο γνωστός καλλιτέχνης κατάφερε όχι μόνο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου, αλλά και να προσφέρει μία από τις πιο συγκινητικές εμφανίσεις που έχουν παρουσιαστεί στο δημοφιλές show μεταμφιέσεων.

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Η ενσάρκωση του Ψαραντώνη δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση για κανέναν καλλιτέχνη. Η χαρακτηριστική φωνή, η ιδιαίτερη εκφραστικότητα και η σχεδόν μυσταγωγική παρουσία του Κρητικού μουσικού απαιτούν κάτι περισσότερο από μια καλή μίμηση. Ο Γιάννης Σαββιδάκης προσέγγισε τον ρόλο με σεβασμό και αφοσίωση, επιχειρώντας να αποδώσει όχι μόνο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του καλλιτέχνη, αλλά και την ψυχή της ερμηνείας του. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα της εμφάνισής του, έγινε σαφές ότι το κοινό παρακολουθούσε κάτι ξεχωριστό. Η σκηνική του παρουσία, η ένταση της ερμηνείας και η προσοχή στη λεπτομέρεια δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που θύμιζε περισσότερο συναυλία παρά διαγωνιστικό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Το θερμό χειροκρότημα που ακολούθησε επιβεβαίωσε ότι η προσπάθειά του είχε αγγίξει τους θεατές.

Η συγκίνηση που προκάλεσε η εμφάνιση δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τα μέλη της κριτικής επιτροπής. Όλοι στάθηκαν στην ποιότητα της ερμηνείας και στην αυθεντικότητα με την οποία ο Σαββιδάκης προσέγγισε τον ρόλο. Τα θετικά σχόλια επικεντρώθηκαν κυρίως στη συναισθηματική φόρτιση που κατάφερε να μεταφέρει στη σκηνή, αλλά και στον σεβασμό που έδειξε απέναντι σε μια τόσο σημαντική μορφή της ελληνικής μουσικής.

Η συγκλονιστική ερμηνεία του Γιάννη Σαββιδάκη ως «Ψαραντώνη» δεν απέσπασε μόνο διθυραμβικά σχόλια από την κριτική επιτροπή και το θερμό χειροκρότημα του κοινού, αλλά του χάρισε και τη νίκη στο συγκεκριμένο live του YFSF. Η αυθεντικότητα με την οποία προσέγγισε τον εμβληματικό Κρητικό καλλιτέχνη, σε συνδυασμό με τη συναισθηματική ένταση που μετέφερε στη σκηνή, τον ανέδειξαν ως τον μεγάλο νικητή της βραδιάς. Η νίκη του επιβεβαίωσε ότι είχε καταφέρει να αποδώσει με σεβασμό και αλήθεια όχι μόνο την εικόνα, αλλά και το πνεύμα του Ψαραντώνη, χαρίζοντας στο κοινό μια τηλεοπτική στιγμή που εξακολουθεί να συζητιέται μέχρι σήμερα.

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Your Face Sounds Familiar Αντώνης Ξυλούρης ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΑΚΗΣ
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