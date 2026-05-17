Celeb World 17.05.2026

YFSF: Ο viral χορός της Μαρίας Μπεκατώρου που έγινε σήμα-κατατεθέν στη βαθμολογία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Μαρία Μπεκατώρου με τον αυθόρμητο τρόπο της και τη θετική της ενέργεια έδινε τον δικό της ρυθμό στην εκπομπή, ειδικά τη στιγμή της βαθμολογίας
Πόπη Βασιλείου

Το «Your Face Sounds Familiar» αποτέλεσε ένα από τα πιο αγαπημένα μουσικά shows μεταμφιέσεων της ελληνικής τηλεόρασης, συγκεντρώνοντας κάθε Κυριακή το ενδιαφέρον του κοινού με εντυπωσιακές εμφανίσεις, χιούμορ και δυνατές ερμηνείες. Πέρα από τους διαγωνιζόμενους και τις μεταμορφώσεις τους, ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε και η Μαρία Μπεκατώρου, η οποία με τον αυθόρμητο και χαμογελαστό της τρόπο έδινε τον δικό της ρυθμό στη βραδιά.

Η παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/mariampekatwrou/

 

Κάθε φορά που ερχόταν η στιγμή της βαθμολογίας, η παρουσιάστρια συνήθιζε να λικνίζεται σε έναν χαρακτηριστικό ρυθμό που έγινε σήμα κατατεθέν του show. Το κοινό, αλλά και οι τηλεθεατές, είχαν συνδέσει αυτή τη στιγμή με ένα συγκεκριμένο μουσικό theme, που έδινε ακόμη περισσότερη ενέργεια στο ήδη ανεβασμένο κλίμα της εκπομπής.

«Your Face Sounds Familiar»: 10 αξέχαστες εμφανίσεις που έγραψαν ιστορία

Το τραγούδι αυτό δεν ήταν άλλο από την ορχηστρική version του «Show Stopper» των Danity Kane, το οποίο κυκλοφόρησε το 2006. Η συγκεκριμένη instrumental εκδοχή χρησιμοποιούνταν στο «Your Face Sounds Familiar» κάθε φορά που ανακοινωνόταν η βαθμολογία, δημιουργώντας μια σταθερή μουσική ταυτότητα για τη συγκεκριμένη στιγμή του show.

Με τον καιρό, το κομμάτι αυτό έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας του YFSF, καθώς η ενέργεια της Μαρίας Μπεκατώρου σε συνδυασμό με τον ρυθμό του τραγουδιού δημιούργησαν μια από τις πιο χαρακτηριστικές τηλεοπτικές στιγμές της εκπομπής. Έτσι, το «Show Stopper» έμεινε στη μνήμη του κοινού όχι μόνο ως ένα pop κομμάτι, αλλά ως το απόλυτο soundtrack μιας από τις πιο αγαπημένες στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης.

Πριν το Your Face Sounds Familiar: Οι εκπομπές που ένωσαν την τηλεόραση με τη φιλανθρωπία

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Your Face Sounds Familiar Μαρία Μπεκατώρου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Akylas: Επέστρεψε στην Ελλάδα – «Η ουσία είναι ότι το απόλαυσα»

Akylas: Επέστρεψε στην Ελλάδα – «Η ουσία είναι ότι το απόλαυσα»

17.05.2026

Δες επίσης

Η Άννα Βίσση στην Ίμπιζα: Δίπλα σε ARGY και Anyma σε ένα DJ set που έγινε viral
Celeb News

Η Άννα Βίσση στην Ίμπιζα: Δίπλα σε ARGY και Anyma σε ένα DJ set που έγινε viral

15.05.2026
Throwback στη Eurovision 2006: Ένα συγκινητικό στιγμιότυπο της Άννας Βίσση πριν το «Everything»
Celeb News

Throwback στη Eurovision 2006: Ένα συγκινητικό στιγμιότυπο της Άννας Βίσση πριν το «Everything»

15.05.2026
Ποια γνωστή τραγουδίστρια είναι το κορίτσι της φωτογραφίας; Το post που έγινε viral
Celeb News

Ποια γνωστή τραγουδίστρια είναι το κορίτσι της φωτογραφίας; Το post που έγινε viral

15.05.2026
«The Late Show with Stephen Colbert»: Το αποχαιρετιστήριο φιλί του Pedro Pascal στον Stephen Colbert
Celeb News

«The Late Show with Stephen Colbert»: Το αποχαιρετιστήριο φιλί του Pedro Pascal στον Stephen Colbert

15.05.2026
Η Kylie Jenner μιλά για τη 2η εγκυμοσύνη της – «Ήμουν στο κρεβάτι για μήνες»
Celeb News

Η Kylie Jenner μιλά για τη 2η εγκυμοσύνη της – «Ήμουν στο κρεβάτι για μήνες»

15.05.2026
25 χρόνια «Fast & Furious»: «Λύγισε» ο Vin Diesel μετά την προβολή της πρώτης ταινίας του 2001
Celeb News

25 χρόνια «Fast & Furious»: «Λύγισε» ο Vin Diesel μετά την προβολή της πρώτης ταινίας του 2001

15.05.2026
Flashback στα MAD VMA: Πότε γνώρισαν οι κόρες της Σταματίνας Τσιμτσιλή την Αναστασία
Celeb News

Flashback στα MAD VMA: Πότε γνώρισαν οι κόρες της Σταματίνας Τσιμτσιλή την Αναστασία

15.05.2026
Barbara Palvin – Dylan Sprouse: Η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της στις Κάννες
Celeb News

Barbara Palvin – Dylan Sprouse: Η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της στις Κάννες

15.05.2026
Νέα εποχή για τον Marc Jacobs: Η LVMH πουλά τον οίκο στη WHP Global
Celeb News

Νέα εποχή για τον Marc Jacobs: Η LVMH πουλά τον οίκο στη WHP Global

15.05.2026
Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία