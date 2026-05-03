TV & Media 03.05.2026

Πριν το Your Face Sounds Familiar: Οι εκπομπές που ένωσαν την τηλεόραση με τη φιλανθρωπία

Το λογότυπο του Your Face Sounds Familiar, του αγαπημένου show μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1, με έντονα πορτοκαλί γράμματα.
Δεν ήταν απλώς τηλεοπτικά σόου, αλλά στιγμές που συγκίνησαν ένα ολόκληρο κοινό και απέδειξαν πως η ψυχαγωγία μπορεί να γίνει πραγματική προσφορά
Mad.gr

Είναι αλήθεια πως το Your Face Sounds Familiar (YFSF) έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, όχι μόνο για τις εντυπωσιακές μεταμφιέσεις, αλλά και για τον σταθερό φιλανθρωπικό του χαρακτήρα, αφού τα έσοδα από τις ψηφοφορίες και τα έπαθλα των νικητών διατίθεντο πάντα σε κοινωφελείς οργανισμούς.

Ωστόσο, το YFSF δεν ήταν το πρώτο – ούτε το μοναδικό – show που συνδύασε το υπερθέαμα με την προσφορά. Ας δούμε τις σημαντικότερες εκπομπές που βασίστηκαν στο ίδιο «φιλανθρωπικό DNA», μαζί με το Your Face Sounds Familiar (YFSF).

Οι νικητές του Your Face Sounds Familiar – Οι εμφανίσεις που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ

1. Your Face Sounds Familiar (YFSF)

Ο Σάκης Ρουβάς παρουσιάζει το Your Face Sounds Familiar με χρυσά γράμματα και αστραφτερό φόντο.

Το YFSF ξεκίνησε το 2013 και συνεχίζεται έως σήμερα με μία μικρή παύση, 2022-2025, και κατάφερε να ξεχωρίσει γιατί κατάργησε την έννοια της «αποχώρησης», διατηρώντας όλους τους παίκτες μέχρι το τέλος και εστιάζοντας καθαρά στη δημιουργία και την προσφορά. Ήταν το μοναδικό show όπου ο ανταγωνισμός έμπαινε σε δεύτερη μοίρα, αφού ο νικητής κάθε επεισοδίου δεν κέρδιζε κάποιο χρηματικό ποσό για τον εαυτό του, αλλά είχε την τιμή να προσφέρει το έπαθλο της παραγωγής σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα της επιλογής του. Με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τις εμβληματικές μεταμορφώσεις των καλλιτεχνών, προβλήθηκε το έργο δεκάδων οργανισμών (όπως το «Make-A-Wish», το «Χαμόγελο του Παιδιού» και η «Πίστη»), αποδεικνύοντας ότι η λάμψη της showbiz μπορεί να φωτίσει ουσιαστικές κοινωνικές ανάγκες.

2. Dancing with the Stars (DWTS)

Αν το YFSF ήταν ο βασιλιάς της μεταμφίεσης, το Dancing with the Stars ήταν ο προκάτοχός του στον τομέα της λάμψης και της προσφοράς και προβλήθηκε το 2010. Το μεγαλύτερο talent show χορού στην ελληνική τηλεόραση, είχε ως concept έναν απλό αλλά ιδιαίτερα τηλεοπτικό συνδυασμό: διάσημα πρόσωπα που δεν ήταν επαγγελματίες χορευτές συνεργάζονταν με επαγγελματίες χορευτές και διαγωνίζονταν κάθε εβδομάδα σε χορογραφίες διαφορετικών στυλ. Κάθε ζευγάρι παρουσίαζε μια χορογραφία μπροστά σε κριτική επιτροπή και τηλεοπτικό κοινό, με βαθμολογία που προέκυπτε από συνδυασμό κριτών και ψηφοφορίας του κοινού. Οι επιδόσεις καθόριζαν ποιοι θα συνέχιζαν και ποιοι θα αποχωρούσαν, μέχρι να αναδειχθεί ο τελικός νικητής. Από την πρώτη κιόλας σεζόν στον ΑΝΤ1, το show είχε ταυτιστεί με την ενίσχυση του συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ» και άλλων ιδρυμάτων. Κάθε live επεισόδιο λειτουργούσε ως ένας τηλεοπτικός μαραθώνιος αγάπης, όπου τα έσοδα από την επικοινωνία του κοινού στήριζαν παιδιά σε ανάγκη.

3. Just the 2 of Us (J2US)

Το concept του Just the 2 of Us βασίζεται στη μουσική συνεργασία δύο διαφορετικών κόσμων: γνωστών προσώπων (κυρίως celebrities που δεν είναι επαγγελματίες τραγουδιστές) και επαγγελματιών καλλιτεχνών, οι οποίοι σχηματίζουν ντουέτα και διαγωνίζονται σε ζωντανές μουσικές εμφανίσεις. Ξεκίνησε το 2010 και συνεχίζεται έως σήμερα. Κάθε εβδομάδα τα ζευγάρια παρουσιάζουν τραγούδια διαφορετικού ύφους, με στόχο να δείξουν χημεία, σκηνική παρουσία και φωνητικές δυνατότητες.

Ο Νίκος Κοκλώνης παρουσιάζει το 7ο live του J2US, το απόλυτο Σαββατιάτικο πάρτι, σε «full extra» έκδοση.

Η απόδοσή τους αξιολογείται από κριτική επιτροπή αλλά και από το τηλεοπτικό κοινό, το οποίο έχει καθοριστικό ρόλο στην παραμονή ή αποχώρηση των συμμετεχόντων. Όπως και στο YFSF, οι νικητές κάθε κύκλου αλλά και η παραγωγή προσφέρουν σημαντικά χρηματικά ποσά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Στις πιο πρόσφατες σεζόν του, το J2US είχε ενισχύσει φορείς όπως η Κιβωτός του Κόσμου και διάφορα σωματεία για την προστασία των παιδιών και των αστέγων.

4. Dancing on Ice

Πρόκειται για το show που έφερε τον πάγο στα τηλεοπτικά πλατό του ΑΝΤ1 το 2011. Το concept του Dancing on Ice βασιζόταν σε έναν τηλεοπτικό διαγωνισμό όπου διάσημα πρόσωπα (celebrity contestants) μάθαιναν καλλιτεχνικό πατινάζ και διαγωνίζονταν κάθε εβδομάδα σε χορογραφίες πάνω στον πάγο, μαζί με επαγγελματίες αθλητές του πατινάζ. Κάθε ζευγάρι αποτελούνταν από έναν celebrity και έναν επαγγελματία skater, οι οποίοι συνεργάζονταν για να παρουσιάσουν απαιτητικές ρουτίνες που συνδύαζαν χορό, τεχνική και ακροβατικά στοιχεία στον πάγο. Οι εμφανίσεις τους βαθμολογούνταν από κριτική επιτροπή, ενώ παράλληλα το τηλεοπτικό κοινό ψήφιζε, επηρεάζοντας ποιοι θα συνέχιζαν και ποιοι θα αποχωρούσαν από τον διαγωνισμό. Όπως και το «αδερφάκι» του (DWTS), το Dancing on Ice είχε δημιουργηθεί με κύριο μέλημα την ενίσχυση κοινωφελών σκοπών. Τα έσοδα από τις κλήσεις και τα SMS των τηλεθεατών διατίθεντο για τη στήριξη των σκοπών του συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ» (Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο).

Το λογότυπο του Your Face Sounds Familiar με την αντίστροφη μέτρηση για τον 7ο κύκλο και τα πρώτα ονόματα.

Τα τηλεοπτικά shows που συνδέονται με φιλανθρωπικούς σκοπούς αποδεικνύουν ότι η ψυχαγωγία μπορεί να αποκτήσει ουσιαστικό κοινωνικό ρόλο. Μέσα από διαγωνισμούς, μουσικές εμφανίσεις και συμμετοχή celebrities, αυτά τα προγράμματα καταφέρνουν να κινητοποιήσουν το κοινό, να ευαισθητοποιήσουν για σημαντικά ζητήματα και να συγκεντρώσουν πόρους για ανθρώπους και οργανισμούς που έχουν ανάγκη. Έτσι, η τηλεόραση δεν λειτουργεί μόνο ως μέσο διασκέδασης, αλλά και ως γέφυρα προσφοράς και συλλογικής δράσης.

YFSF: Ποιος είναι ο Biased Beast που εντυπώσιασε και βγήκε πρώτος

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

DANCING WITH THE STARS JUST THE 2 OF US Your Face Sounds Familiar ΕΚΠΟΜΠΕΣ φιλανθρωπία
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

02.05.2026
Επόμενο
Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στο Mad Radio 106,2: «Θα ήθελα να είχα πάρει συνέντευξη από τον Αριστοτέλη Ωνάση και τον Στέλιο Καζαντζίδη»

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στο Mad Radio 106,2: «Θα ήθελα να είχα πάρει συνέντευξη από τον Αριστοτέλη Ωνάση και τον Στέλιο Καζαντζίδη»

03.05.2026

Δες επίσης

«Your Face Sounds Familiar»: Όλα όσα θα δούμε στο επεισόδιο της Κυριακής, 03 Μαΐου
TV

«Your Face Sounds Familiar»: Όλα όσα θα δούμε στο επεισόδιο της Κυριακής, 03 Μαΐου

30.04.2026
Grand Hotel: Έρωτες, ψέματα και ένα τηλεγράφημα που αλλάζει τα πάντα
TV

Grand Hotel: Έρωτες, ψέματα και ένα τηλεγράφημα που αλλάζει τα πάντα

30.04.2026
Από τα 90s στα 2000s: Οι 10 παρουσιαστές που καθόρισαν την «χρυσή εποχή» της ελληνικής τηλεόρασης
TV

Από τα 90s στα 2000s: Οι 10 παρουσιαστές που καθόρισαν την «χρυσή εποχή» της ελληνικής τηλεόρασης

30.04.2026
MAD REWIND & MAD VIBES: Δύο νέα κανάλια από τον Όμιλο Mad, που αλλάζουν τον τρόπο που ακούς μουσική
TV

MAD REWIND & MAD VIBES: Δύο νέα κανάλια από τον Όμιλο Mad, που αλλάζουν τον τρόπο που ακούς μουσική

29.04.2026
Grand Hotel: Πανικός μετά την εξαφάνιση του μικρού Γεώργιου
TV

Grand Hotel: Πανικός μετά την εξαφάνιση του μικρού Γεώργιου

28.04.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο πήχης ανεβαίνει και οι σχέσεις δοκιμάζονται στο επεισόδιο της Τρίτης 28/4
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο πήχης ανεβαίνει και οι σχέσεις δοκιμάζονται στο επεισόδιο της Τρίτης 28/4

28.04.2026
Ο Κρατερός Κατσούλης εκτός εκπομπής – Τι συνέβη στο «Νωρίς – Νωρίς»
TV

Ο Κρατερός Κατσούλης εκτός εκπομπής – Τι συνέβη στο «Νωρίς – Νωρίς»

28.04.2026
Οι μεγαλύτερες τηλεοπτικές μεταγραφές της νέας σεζόν – Όλα τα ονόματα
TV

Οι μεγαλύτερες τηλεοπτικές μεταγραφές της νέας σεζόν – Όλα τα ονόματα

28.04.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η Ελένη διευθύνει το νηπιαγωγείο με τον Δημήτρη στο πλευρό της
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η Ελένη διευθύνει το νηπιαγωγείο με τον Δημήτρη στο πλευρό της

27.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αντεπίθεση με παροχές που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ετοιμάζει ο Μητσοτάκης

Αντεπίθεση με παροχές που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ετοιμάζει ο Μητσοτάκης

Πρωτομαγιά με χειμωνιάτικο σκηνικό: Πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι

Πρωτομαγιά με χειμωνιάτικο σκηνικό: Πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου