Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Θέλεις ο σκύλος σου να ζήσει όσο το δυνατόν περισσότερο; Ανακάλυψε 4 απλά μυστικά μακροζωίας που θα αλλάξουν την καθημερινότητά του

Ο σκύλος σου δεν είναι απλώς ένα κατοικίδιο, είναι ο κολλητός σου, ο συγκάτοικός σου και το πιο πιστό μέλος της οικογένειας. Προφανώς και θέλεις να είναι δίπλα σου για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια (ιδανικά για πάντα, αλλά η επιστήμη δουλεύει ακόμα πάνω σε αυτό).

Αν θέλεις η διάθεσή του να είναι στα ύψη και η υγεία του “top notch”, δες 4 απλά μυστικά για να του χαρίσεις μια μακρά και ευτυχισμένη ζωή.

1. Η ποιότητα στο μπολ κάνει τη διαφορά

Όπως εσύ δεν μπορείς να ζεις μόνο με junk, έτσι και ο σκύλος σου χρειάζεται μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή. Επένδυσε σε μια τροφή με ποιοτικές πρωτεΐνες και απέφυγε τα πολλά επεξεργασμένα σνακ. Το σωστό βάρος είναι το κλειδί: οι fit σκύλοι ζουν έως και 2 χρόνια περισσότερο από τους υπέρβαρους!

2. Mental Stimulation (Δεν θέλει μόνο βόλτα!)

Ένας σκύλος που βαριέται είναι ένας σκύλος με στρες. Πέρα από το περπάτημα, βάλε στο παιχνίδι puzzles για σκύλους, παιχνίδια μυρωδιάς (sniffing) ή μάθε του νέα tricks. Η πνευματική άσκηση κρατά τον εγκέφαλό του νέο και το ηθικό του ακμαίο.

3. Στοματική υγιεινή: Το μυστικό που όλοι ξεχνάμε

Ήξερες ότι η κακή στοματική υγιεινή μπορεί να επηρεάσει την καρδιά και τα νεφρά του σκύλου σου; Η περιοδοντική νόσος είναι ύπουλη. Βούρτσισμα των δοντιών (ναι, καλά διάβασες) ή ειδικά dental sticks μπορούν να προσθέσουν ποιοτικά χρόνια στη ζωή του.

4. Love & Socializing

Οι σκύλοι είναι κοινωνικά όντα. Η αγάπη, τα χάδια και η επαφή με άλλους ανθρώπους ή σκύλους μειώνουν τα επίπεδα κορτιζόλης (της ορμόνης του στρες). Ένας χαρούμενος σκύλος είναι ένας υγιής σκύλος. Μην υποτιμάς ποτέ τη δύναμη μιας καλής αγκαλιάς στον καναπέ!

Έτσι, λοιπόν, η μακροζωία του σκύλου σου δεν είναι μόνο θέμα γονιδίων, αλλά και των μικρών πραγμάτων που κάνεις κάθε μέρα. Δώσε του ποιοτικό χρόνο, πρόσεχε το χαμόγελό του και εκείνος θα σου το ανταποδώσει με άπειρα κουνήματα ουράς για πολλά, πολλά χρόνια!

