Κιτρινίζουν τα λευκά σου ρούχα το καλοκαίρι; 5 hacks για να είναι αστραφτερά

Από το σωστό πλύσιμο μέχρι το στέγνωμα στον ήλιο, μερικά απλά tricks μπορούν να κρατήσουν τα λευκά σου εκτυφλωτικά το καλοκαίρι

Με μια ματιά Πλένετε τα λευκά ρούχα ξεχωριστά από τα χρωματιστά για να διατηρήσουν τη φωτεινότητά τους.

Αποφύγετε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες στο πλύσιμο, οι 40 βαθμοί είναι συνήθως επαρκείς.

Το λευκό ξίδι στη θήκη του μαλακτικού βοηθά στην απομάκρυνση υπολειμμάτων και δίνει λάμψη.

Αντιμετωπίστε τους λεκέδες άμεσα και αφήστε τα ρούχα να στεγνώσουν στον ήλιο για φυσικό λεύκανση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι τα λευκά ρούχα έχουν την τιμητική τους. Λευκά φορέματα, λινά πουκάμισα, T-shirts και παντελόνια γίνονται η βάση σχεδόν κάθε καλοκαιρινής εμφάνισης. Όμως όσο περισσότερο τα φοράς, τόσο πιο εύκολα χάνουν τη φωτεινότητά τους, αποκτούν μια θαμπή όψη ή εμφανίζουν κιτρινίλες από τον ιδρώτα, τα αντηλιακά και τις συχνές πλύσεις.

Ευτυχώς, υπάρχουν μερικά απλά μυστικά που μπορούν να διατηρήσουν τα λευκά σου καθαρά, λαμπερά και σαν καινούργια για πολύ περισσότερο.

Γιατί τα ρούχα σου δεν μυρίζουν φρεσκάδα μετά το πλύσιμο;

1. Μην τα πλένεις ποτέ μαζί με άλλα χρώματα

Ακόμη και τα πιο ανοιχτόχρωμα ρούχα μπορούν να μεταφέρουν χρωστικές στα λευκά. Για να διατηρήσουν την καθαρότητά τους, καλό είναι να μπαίνουν μόνα τους στο πλυντήριο.

2. Απόφυγε τις υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες

Πολλοί πιστεύουν ότι όσο πιο ζεστό είναι το νερό τόσο πιο λευκά θα γίνουν τα ρούχα. Στην πραγματικότητα, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να φθείρουν τα υφάσματα και να τα κάνουν να δείχνουν πιο θαμπά με τον καιρό. Οι 40 βαθμοί είναι συνήθως αρκετοί για τα περισσότερα λευκά ρούχα.

3. Το φυσικό trick με το λευκό ξίδι

Πρόσθεσε μισό φλιτζάνι λευκό ξίδι στη θήκη του μαλακτικού. Βοηθά στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων απορρυπαντικού και χαρίζει περισσότερη φωτεινότητα στα λευκά υφάσματα.

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4. Μην αφήνεις τους λεκέδες να «κάθονται»

Ο ιδρώτας, το αντηλιακό και οι λεκέδες από τρόφιμα είναι πιο εύκολο να αφαιρεθούν όταν αντιμετωπιστούν άμεσα. Όσο περισσότερο μένουν πάνω στο ύφασμα, τόσο δυσκολότερα φεύγουν.

5. Άφησέ τα να στεγνώσουν στον ήλιο

Ο ήλιος λειτουργεί σαν φυσικό λευκαντικό. Το στέγνωμα των λευκών ρούχων σε εξωτερικό χώρο μπορεί να τα βοηθήσει να δείχνουν πιο φωτεινά και φρέσκα χωρίς τη χρήση ισχυρών χημικών προϊόντων.

Το tip που κάνουν λίγοι

Μην υπερφορτώνεις το πλυντήριο. Όταν ο κάδος είναι γεμάτος, το νερό και το απορρυπαντικό δεν κυκλοφορούν σωστά, με αποτέλεσμα τα λευκά να μην καθαρίζονται όσο αποτελεσματικά θα έπρεπε.

Με αυτά τα μικρά μυστικά, τα λευκά καλοκαιρινά σου ρούχα θα παραμείνουν λαμπερά, καθαρά και εντυπωσιακά από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα των διακοπών σου.

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