Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Διακόσμηση 20.06.2026

Αθηνά Οικονομάκου: 4 διακοσμητικές πινελιές που θα ανανεώσουν το σπίτι σου

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
4 ιδέες διακόσμησης για να φέρεις την κομψότητα και την ηρεμία του στυλ της Αθηνάς Οικονομάκου στον δικό σου χώρο
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Τα φυτά εσωτερικού χώρου προσθέτουν χρώμα, ζωντάνια και αίσθηση ηρεμίας.
  • Η άνεση επιτυγχάνεται με μαλακές υφές, όπως βελούδο και λινάρι, και γήινους τόνους.
  • Επιλέξτε λιτά, ποιοτικά έπιπλα με καθαρές γραμμές, ακολουθώντας τη φιλοσοφία "less is more".
  • Ενσωματώστε προσωπικά αντικείμενα, έργα τέχνης και φωτογραφίες για να δώσετε χαρακτήρα στον χώρο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αθηνά Οικονομάκου είναι από εκείνες τις προσωπικότητες που καταφέρνουν να κερδίζουν τις εντυπώσεις, όχι μόνο με τις επαγγελματικές της επιλογές, αλλά και με το προσωπικό της στυλ και τον τρόπο που διακοσμεί τον χώρο της. Έχοντας πάντα μια φινέτσα και μια αισθητική που αποπνέει ηρεμία και κομψότητα, η αγαπημένη μας ηθοποιός και επιχειρηματίας δίνει συχνά έμπνευση μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media. Αν ψάχνεις τρόπους να ανανεώσεις το σπίτι σου ή να δώσεις μια νέα πνοή στο προσωπικό σου στυλ, τότε σίγουρα έχεις έρθει στο σωστό μέρος. Σήμερα, θα εξερευνήσουμε 5+1 στιλιστικές και διακοσμητικές επιλογές της Αθηνάς Οικονομάκου που μπορείς να αντιγράψεις και να ενσωματώσεις στην καθημερινότητά σου.

athina_oikonomakou
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

1. Η δύναμη των φυτών στη διακόσμηση

Ένα από τα στοιχεία που παρατηρούμε συχνά στον χώρο της Αθηνάς είναι η παρουσία των φυτών. Και όχι τυχαία! Τα φυτά εσωτερικού χώρου δεν προσθέτουν απλώς χρώμα και ζωντάνια, αλλά βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα και δημιουργούν μια αίσθηση ηρεμίας και σύνδεσης με τη φύση. Η Αθηνά επιλέγει συχνά φυτά με μεγάλα, εντυπωσιακά φύλλα, που γίνονται από μόνα τους ένα διακοσμητικό στοιχείο. Σκέψου ένα εντυπωσιακό Fiddle Leaf Fig (Ficus lyrata) ή ένα Monstera Deliciosa. Αυτά τα φυτά, τοποθετημένα σε κομψές γλάστρες, μπορούν να μεταμορφώσουν ένα απλό δωμάτιο σε ένα πιο φιλόξενο και ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να έχεις πράσινο αντίχειρα για να τα απολαύσεις. Με λίγη προσοχή στις ανάγκες τους (φως, πότισμα), θα δεις τη διαφορά αμέσως. Επέλεξε ένα ή δύο φυτά-statement για να ξεκινήσεις και θα δεις πόσο θα αλλάξει η ατμόσφαιρα.

https://www.instagram.com/athinao1konomakou/
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

2. Cozy γωνιές και υφές που αγκαλιάζουν

Η άνεση είναι λέξη-κλειδί για την Αθηνά Οικονομάκου, και αυτό φαίνεται και στον τρόπο που διακοσμεί. Δίνει έμφαση σε μαλακές υφές, όπως βελούδο, λινάρι και πλεκτά, που προσκαλούν για χαλάρωση. Σκέψου μαξιλάρια σε διάφορα μεγέθη και υφές, άνετα ριχτάρια και μια απαλή μοκέτα. Η δημιουργία μιας «cozy γωνιάς» στο σαλόνι, με ένα άνετο πουφ ή μια πολυθρόνα, είναι κάτι που μπορείς εύκολα να αντιγράψεις. Πρόσθεσε μερικά διακοσμητικά μαξιλάρια και ένα ζεστό ριχτάρι, και έχεις δημιουργήσει τον τέλειο χώρο για να απολαύσεις τον καφέ σου ή να διαβάσεις ένα βιβλίο. Η επιλογή των χρωμάτων παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Η Αθηνά συχνά προτιμά γήινους τόνους, παστέλ ή απαλούς ουδέτερους χρωματισμούς, που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας γαλήνιας ατμόσφαιρας. Μην φοβηθείς να πειραματιστείς με διαφορετικές υφές για να προσθέσεις βάθος και ενδιαφέρον στον χώρο σου.

3. Minimalist έπιπλα με έμφαση στην ποιότητα

Το στυλ της Αθηνάς Οικονομάκου χαρακτηρίζεται από μια διαχρονική κομψότητα, κάτι που αντανακλάται και στην επιλογή των επίπλων της. Προτιμά κομμάτια με καθαρές γραμμές, λιτό σχεδιασμό και, κυρίως, άριστη ποιότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξοδέψεις μια περιουσία. Μπορείς να βρεις εξαιρετικά κομμάτια σε προσιτές τιμές, αρκεί να δώσεις προσοχή στη λεπτομέρεια και την αντοχή τους. Η επένδυση σε ένα καλό κομμάτι, όπως ένας άνετος καναπές ή ένα στιβαρό τραπέζι, αξίζει μακροπρόθεσμα. Η φιλοσοφία εδώ είναι «less is more». Αντί για πολλά μικρά διακοσμητικά, προτίμησε ένα ή δύο statement κομμάτια που θα τραβούν την προσοχή. Ένας καναπές σε ουδέτερο χρώμα, ένα ξύλινο τραπέζι με industrial στοιχεία ή μια κομψή κονσόλα μπορούν να γίνουν η βάση για έναν χώρο που αποπνέει στυλ και ηρεμία. Σκέψου πώς θα μπορούσες να αντικαταστήσεις ένα παλιό, φθαρμένο έπιπλο με ένα πιο ποιοτικό, που θα αναβαθμίσει αμέσως τον χώρο σου.

athina_oikonomakou
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

4. Αποτυπώνοντας την προσωπικότητά σου

Ένα σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος, είναι μια αντανάκλαση της προσωπικότητας των ανθρώπων που ζουν σε αυτό. Η Αθηνά Οικονομάκου ενσωματώνει στον χώρο της προσωπικά αντικείμενα, έργα τέχνης, φωτογραφίες και αναμνηστικά που έχουν ιδιαίτερη σημασία για εκείνη. Αυτό προσθέτει χαρακτήρα και ζεστασιά, κάνοντας τον χώρο μοναδικό. Μπορείς να κάνεις το ίδιο! Ένας τοίχος με φωτογραφίες από αγαπημένα σου πρόσωπα ή ταξίδια, ένα αγαπημένο σου έργο τέχνης, ή ακόμα και μια συλλογή από βιβλία μπορούν να αφηγηθούν τη δική σου ιστορία. Μην φοβηθείς να εκφράσεις τον εαυτό σου μέσα από τη διακόσμηση. Αυτές οι προσωπικές πινελιές είναι που κάνουν ένα σπίτι πραγματικά «σπίτι».

athina_oikonomakou
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ διακόσμηση
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιατί η Jennifer Lopez δεν ακολουθεί τη μόδα αλλά τη δημιουργεί με κάθε της εμφάνιση

Γιατί η Jennifer Lopez δεν ακολουθεί τη μόδα αλλά τη δημιουργεί με κάθε της εμφάνιση

20.06.2026
Επόμενο
Lazy girl mode: 6 hacks για να δείχνεις κομψή σε 10 λεπτά

Lazy girl mode: 6 hacks για να δείχνεις κομψή σε 10 λεπτά

20.06.2026

Δες επίσης

Καλοκαιρινές διακοπές: Οι 4 πιο αυθόρμητοι ταξιδιώτες του ζωδιακού
Life

Καλοκαιρινές διακοπές: Οι 4 πιο αυθόρμητοι ταξιδιώτες του ζωδιακού

20.06.2026
Το chic κούρεμα της Δέσποινας Βανδή που θα σε κάνει να κλείσεις αμέσως ραντεβού στο κομμωτήριο
Beauty

Το chic κούρεμα της Δέσποινας Βανδή που θα σε κάνει να κλείσεις αμέσως ραντεβού στο κομμωτήριο

20.06.2026
Lazy girl mode: 6 hacks για να δείχνεις κομψή σε 10 λεπτά
Fashion

Lazy girl mode: 6 hacks για να δείχνεις κομψή σε 10 λεπτά

20.06.2026
Γιατί η Jennifer Lopez δεν ακολουθεί τη μόδα αλλά τη δημιουργεί με κάθε της εμφάνιση
Celeb News

Γιατί η Jennifer Lopez δεν ακολουθεί τη μόδα αλλά τη δημιουργεί με κάθε της εμφάνιση

20.06.2026
Το απόλυτο βραδινό hack χαλάρωσης – 7 αρώματα που αλλάζουν τη διάθεσή σου σε 10 λεπτά
Life

Το απόλυτο βραδινό hack χαλάρωσης – 7 αρώματα που αλλάζουν τη διάθεσή σου σε 10 λεπτά

19.06.2026
Outdoor training: Το fitness trend που μετατρέπει κάθε χώρο σε γυμναστήριο
Fitness

Outdoor training: Το fitness trend που μετατρέπει κάθε χώρο σε γυμναστήριο

19.06.2026
BOSS OPEN 2026: Όταν το τένις συναντά τη high fashion στη Στουτγκάρδη
Fashion

BOSS OPEN 2026: Όταν το τένις συναντά τη high fashion στη Στουτγκάρδη

19.06.2026
M&S 2026: Η νέα συλλογή που φέρνει το απόλυτο summer chic
Fashion

M&S 2026: Η νέα συλλογή που φέρνει το απόλυτο summer chic

19.06.2026
Coach Cherry: Το νέο άρωμα που «φοράει» την ενέργεια της Νέας Υόρκης
Beauty

Coach Cherry: Το νέο άρωμα που «φοράει» την ενέργεια της Νέας Υόρκης

19.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Κώστας Καραμανλής: Πρώτα και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες – Μήνυμα στη νέα γενιά

Κώστας Καραμανλής: Πρώτα και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες – Μήνυμα στη νέα γενιά