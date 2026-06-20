Αθηνά Οικονομάκου: 4 διακοσμητικές πινελιές που θα ανανεώσουν το σπίτι σου

Με μια ματιά Τα φυτά εσωτερικού χώρου προσθέτουν χρώμα, ζωντάνια και αίσθηση ηρεμίας.

Η άνεση επιτυγχάνεται με μαλακές υφές, όπως βελούδο και λινάρι, και γήινους τόνους.

Επιλέξτε λιτά, ποιοτικά έπιπλα με καθαρές γραμμές, ακολουθώντας τη φιλοσοφία "less is more".

Ενσωματώστε προσωπικά αντικείμενα, έργα τέχνης και φωτογραφίες για να δώσετε χαρακτήρα στον χώρο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αθηνά Οικονομάκου είναι από εκείνες τις προσωπικότητες που καταφέρνουν να κερδίζουν τις εντυπώσεις, όχι μόνο με τις επαγγελματικές της επιλογές, αλλά και με το προσωπικό της στυλ και τον τρόπο που διακοσμεί τον χώρο της. Έχοντας πάντα μια φινέτσα και μια αισθητική που αποπνέει ηρεμία και κομψότητα, η αγαπημένη μας ηθοποιός και επιχειρηματίας δίνει συχνά έμπνευση μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media. Αν ψάχνεις τρόπους να ανανεώσεις το σπίτι σου ή να δώσεις μια νέα πνοή στο προσωπικό σου στυλ, τότε σίγουρα έχεις έρθει στο σωστό μέρος. Σήμερα, θα εξερευνήσουμε 5+1 στιλιστικές και διακοσμητικές επιλογές της Αθηνάς Οικονομάκου που μπορείς να αντιγράψεις και να ενσωματώσεις στην καθημερινότητά σου.

1. Η δύναμη των φυτών στη διακόσμηση

Ένα από τα στοιχεία που παρατηρούμε συχνά στον χώρο της Αθηνάς είναι η παρουσία των φυτών. Και όχι τυχαία! Τα φυτά εσωτερικού χώρου δεν προσθέτουν απλώς χρώμα και ζωντάνια, αλλά βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα και δημιουργούν μια αίσθηση ηρεμίας και σύνδεσης με τη φύση. Η Αθηνά επιλέγει συχνά φυτά με μεγάλα, εντυπωσιακά φύλλα, που γίνονται από μόνα τους ένα διακοσμητικό στοιχείο. Σκέψου ένα εντυπωσιακό Fiddle Leaf Fig (Ficus lyrata) ή ένα Monstera Deliciosa. Αυτά τα φυτά, τοποθετημένα σε κομψές γλάστρες, μπορούν να μεταμορφώσουν ένα απλό δωμάτιο σε ένα πιο φιλόξενο και ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να έχεις πράσινο αντίχειρα για να τα απολαύσεις. Με λίγη προσοχή στις ανάγκες τους (φως, πότισμα), θα δεις τη διαφορά αμέσως. Επέλεξε ένα ή δύο φυτά-statement για να ξεκινήσεις και θα δεις πόσο θα αλλάξει η ατμόσφαιρα.

2. Cozy γωνιές και υφές που αγκαλιάζουν

Η άνεση είναι λέξη-κλειδί για την Αθηνά Οικονομάκου, και αυτό φαίνεται και στον τρόπο που διακοσμεί. Δίνει έμφαση σε μαλακές υφές, όπως βελούδο, λινάρι και πλεκτά, που προσκαλούν για χαλάρωση. Σκέψου μαξιλάρια σε διάφορα μεγέθη και υφές, άνετα ριχτάρια και μια απαλή μοκέτα. Η δημιουργία μιας «cozy γωνιάς» στο σαλόνι, με ένα άνετο πουφ ή μια πολυθρόνα, είναι κάτι που μπορείς εύκολα να αντιγράψεις. Πρόσθεσε μερικά διακοσμητικά μαξιλάρια και ένα ζεστό ριχτάρι, και έχεις δημιουργήσει τον τέλειο χώρο για να απολαύσεις τον καφέ σου ή να διαβάσεις ένα βιβλίο. Η επιλογή των χρωμάτων παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Η Αθηνά συχνά προτιμά γήινους τόνους, παστέλ ή απαλούς ουδέτερους χρωματισμούς, που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας γαλήνιας ατμόσφαιρας. Μην φοβηθείς να πειραματιστείς με διαφορετικές υφές για να προσθέσεις βάθος και ενδιαφέρον στον χώρο σου.

3. Minimalist έπιπλα με έμφαση στην ποιότητα

Το στυλ της Αθηνάς Οικονομάκου χαρακτηρίζεται από μια διαχρονική κομψότητα, κάτι που αντανακλάται και στην επιλογή των επίπλων της. Προτιμά κομμάτια με καθαρές γραμμές, λιτό σχεδιασμό και, κυρίως, άριστη ποιότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξοδέψεις μια περιουσία. Μπορείς να βρεις εξαιρετικά κομμάτια σε προσιτές τιμές, αρκεί να δώσεις προσοχή στη λεπτομέρεια και την αντοχή τους. Η επένδυση σε ένα καλό κομμάτι, όπως ένας άνετος καναπές ή ένα στιβαρό τραπέζι, αξίζει μακροπρόθεσμα. Η φιλοσοφία εδώ είναι «less is more». Αντί για πολλά μικρά διακοσμητικά, προτίμησε ένα ή δύο statement κομμάτια που θα τραβούν την προσοχή. Ένας καναπές σε ουδέτερο χρώμα, ένα ξύλινο τραπέζι με industrial στοιχεία ή μια κομψή κονσόλα μπορούν να γίνουν η βάση για έναν χώρο που αποπνέει στυλ και ηρεμία. Σκέψου πώς θα μπορούσες να αντικαταστήσεις ένα παλιό, φθαρμένο έπιπλο με ένα πιο ποιοτικό, που θα αναβαθμίσει αμέσως τον χώρο σου.

4. Αποτυπώνοντας την προσωπικότητά σου

Ένα σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος, είναι μια αντανάκλαση της προσωπικότητας των ανθρώπων που ζουν σε αυτό. Η Αθηνά Οικονομάκου ενσωματώνει στον χώρο της προσωπικά αντικείμενα, έργα τέχνης, φωτογραφίες και αναμνηστικά που έχουν ιδιαίτερη σημασία για εκείνη. Αυτό προσθέτει χαρακτήρα και ζεστασιά, κάνοντας τον χώρο μοναδικό. Μπορείς να κάνεις το ίδιο! Ένας τοίχος με φωτογραφίες από αγαπημένα σου πρόσωπα ή ταξίδια, ένα αγαπημένο σου έργο τέχνης, ή ακόμα και μια συλλογή από βιβλία μπορούν να αφηγηθούν τη δική σου ιστορία. Μην φοβηθείς να εκφράσεις τον εαυτό σου μέσα από τη διακόσμηση. Αυτές οι προσωπικές πινελιές είναι που κάνουν ένα σπίτι πραγματικά «σπίτι».