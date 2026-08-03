Life 03.08.2026

Met Gala 2027: Ο John Galliano γίνεται ο πρωταγωνιστής της νέας έκθεσης του Costume Institute

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το Met Gala 2027 θα είναι αφιερωμένο στον John Galliano, έναν από τους πιο δημιουργικούς σχεδιαστές όλων των εποχών
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Met Gala 2027 θα είναι αφιερωμένο στον σχεδιαστή John Galliano με έκθεση «John Galliano: Horizons».
  • Η έκθεση θα εξετάσει τη δημιουργική πορεία και την επιρροή του Galliano στη σύγχρονη μόδα.
  • Ο Galliano, γνωστός για τη φαντασία και τη δραματικότητα, έχει συνεργαστεί με οίκους όπως Dior και Maison Margiela.
  • Η έκθεση τιμά έναν σχεδιαστή που συνδύασε τέχνη, μόδα και storytelling, αλλάζοντας την αντίληψη για την υψηλή ραπτική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Met Gala 2027 μπορεί να απέχει ακόμη χρονικά, όμως το Costume Institute του The Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη αποκάλυψε ήδη το θέμα της επόμενης μεγάλης έκθεσής του. Η νέα έκθεση με τίτλο «John Galliano: Horizons» θα είναι αφιερωμένη στον διάσημο σχεδιαστή μόδας, έναν δημιουργό που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία της υψηλής ραπτικής. Με μια καριέρα γεμάτη εμβληματικές στιγμές, θεατρικές δημιουργίες και ανατρεπτικές ιδέες, ο John Galliano αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο ενός από τα σημαντικότερα fashion events στον κόσμο. Η έκθεση θα εξετάσει τη δημιουργική του πορεία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε τη σύγχρονη μόδα.

https://www.instagram.com/thecitizensposte/
https://www.instagram.com/thecitizensposte/

Ο John Galliano θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους αλλά και πολυσυζητημένους σχεδιαστές των τελευταίων δεκαετιών. Γεννήθηκε στο Γιβραλτάρ το 1960 και μεγάλωσε στο Λονδίνο, όπου ξεκίνησε να διαμορφώνει το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό του ύφος. Μετά την αποφοίτησή του από τη διάσημη σχολή Central Saint Martins, έγινε γνωστός για τη φαντασία, τη δραματικότητα και την ικανότητά του να μετατρέπει κάθε συλλογή σε μια πραγματική ιστορία. Οι δημιουργίες του συχνά ξεπερνούσαν τα όρια της μόδας και έμοιαζαν περισσότερο με θεατρικές παραστάσεις.

Διάβασε επίσης: Πώς η κόρη τη Beyonce έγινε θέμα συζήτησης στα social media μετά το Met Gala 2026

Η έκθεση «John Galliano: Horizons» αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές στιγμές από την πολυετή καριέρα του σχεδιαστή, φωτίζοντας τη συμβολή του στη μόδα και την επιρροή του σε ολόκληρη τη βιομηχανία. Ο Galliano έχει συνδέσει το όνομά του με κορυφαίους οίκους μόδας, όπως οι Givenchy, Dior και Maison Margiela, όπου δημιούργησε συλλογές που συζητήθηκαν παγκοσμίως.

https://www.instagram.com/thecitizensposte/
https://www.instagram.com/thecitizensposte/

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, ο σχεδιαστής έγινε γνωστός για την αγάπη του στην ιστορία, τον πολιτισμό και τις διαφορετικές εποχές, στοιχεία που ενσωμάτωνε με μοναδικό τρόπο στις δημιουργίες του. Από εντυπωσιακές σιλουέτες μέχρι πρωτοποριακές παρουσιάσεις μόδας, ο Galliano κατάφερε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται την υψηλή ραπτική.

https://www.instagram.com/thecitizensposte/
https://www.instagram.com/thecitizensposte/

Το Met Gala 2027 αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μία μεγάλη γιορτή της μόδας, με celebrities και κορυφαίες προσωπικότητες να εμπνέονται από το έργο του John Galliano. Η επιλογή του σχεδιαστή για τη νέα έκθεση του Costume Institute επιβεβαιώνει τη διαχρονική επιρροή του στον χώρο της μόδας και δημιουργεί ήδη μεγάλο ενδιαφέρον για τις εμφανίσεις που θα δούμε στο κόκκινο χαλί.

https://www.instagram.com/thecitizensposte/
https://www.instagram.com/thecitizensposte/

Με το «John Galliano: Horizons», το Costume Institute τιμά έναν δημιουργό που κατάφερε να συνδυάσει την τέχνη, τη μόδα και το storytelling όσο λίγοι. Η έκθεση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα fashion γεγονότα της χρονιάς και να δώσει στους επισκέπτες μια μοναδική ματιά στον κόσμο ενός σχεδιαστή που άλλαξε τους κανόνες της δημιουργικότητας.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

John Galliano Met Gala 2027
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το απρόοπτο από τη συναυλία του Harry Styles που κάνει το γύρο του διαδικτύου

Το απρόοπτο από τη συναυλία του Harry Styles που κάνει το γύρο του διαδικτύου

03.08.2026
Επόμενο
Bye-bye, leopard! Το zebra print είναι ο νέος πρωταγωνιστής για το καλοκαίρι

Bye-bye, leopard! Το zebra print είναι ο νέος πρωταγωνιστής για το καλοκαίρι

03.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το viral παγωτοσάντουιτς που έχει κατακτήσει το καλοκαίρι – Το πιο εύκολο γλυκό με 4 υλικά
Food

Το viral παγωτοσάντουιτς που έχει κατακτήσει το καλοκαίρι – Το πιο εύκολο γλυκό με 4 υλικά

03.08.2026
Bye-bye, leopard! Το zebra print είναι ο νέος πρωταγωνιστής για το καλοκαίρι
Fashion

Bye-bye, leopard! Το zebra print είναι ο νέος πρωταγωνιστής για το καλοκαίρι

03.08.2026
Πώς να κρατήσεις το μαύρισμά σου για εβδομάδες μετά τις διακοπές
Beauty

Πώς να κρατήσεις το μαύρισμά σου για εβδομάδες μετά τις διακοπές

03.08.2026
Ποια 4 χρώματα θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου αυτό το καλοκαίρι με μία μόνο πινελιά;
Life

Ποια 4 χρώματα θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου αυτό το καλοκαίρι με μία μόνο πινελιά;

03.08.2026
POV: Έφτασε το καλοκαίρι και ξαφνικά όλοι αναρωτιούνται το ίδιο πράγμα – Single ή σχέση;
Life

POV: Έφτασε το καλοκαίρι και ξαφνικά όλοι αναρωτιούνται το ίδιο πράγμα – Single ή σχέση;

03.08.2026
Πες «αντίο» στα panda eyes: 4 αδιάβροχες mascara που αξίζει να βάλεις στο νεσεσέρ σου
Beauty

Πες «αντίο» στα panda eyes: 4 αδιάβροχες mascara που αξίζει να βάλεις στο νεσεσέρ σου

03.08.2026
Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»
Life

Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»

03.08.2026
Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος
Fashion

Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

03.08.2026
Αν το «Παράλληλη αγάπη» είχε άλλο όνομα…θα ήταν ένα από αυτά τα 3 ζώδια
Life

Αν το «Παράλληλη αγάπη» είχε άλλο όνομα…θα ήταν ένα από αυτά τα 3 ζώδια

03.08.2026
Η συναυλιακή ταινία της Billie Eilish έρχεται τον Αύγουστο στο Paramount+

Η συναυλιακή ταινία της Billie Eilish έρχεται τον Αύγουστο στο Paramount+

Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

Πες «αντίο» στα panda eyes: 4 αδιάβροχες mascara που αξίζει να βάλεις στο νεσεσέρ σου

Πες «αντίο» στα panda eyes: 4 αδιάβροχες mascara που αξίζει να βάλεις στο νεσεσέρ σου

Αν το «Παράλληλη αγάπη» είχε άλλο όνομα…θα ήταν ένα από αυτά τα 3 ζώδια

Αν το «Παράλληλη αγάπη» είχε άλλο όνομα…θα ήταν ένα από αυτά τα 3 ζώδια

Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»

Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»

Spider-Man: Ο Tom Holland αποκαλύπτει ποιος θα ήθελε να είναι ο διαδοχός του

Spider-Man: Ο Tom Holland αποκαλύπτει ποιος θα ήθελε να είναι ο διαδοχός του

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας