Celeb News 08.05.2026

Πώς η κόρη τη Beyonce έγινε θέμα συζήτησης στα social media μετά το Met Gala 2026

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η 14χρονη κόρη της Beyoncé και του Jay-Z ξεχώρισε στην πρώτη της εμφάνιση στο Met Gala, προκαλώντας συζητήσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Η πρώτη εμφάνιση της Blue Ivy Carter στο Met Gala 2026 ήταν αναμφίβολα μία από τις στιγμές που συζητήθηκαν περισσότερο στα social media. Η 14χρονη κόρη της Beyoncé και του Jay-Z έκανε το ντεμπούτο της στη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας, αποδεικνύοντας πως έχει ήδη αποκτήσει τη δική της παρουσία μπροστά στις κάμερες. Παρότι η εμφάνισή της έδειχνε απόλυτα προσεγμένη και effortless, ένα στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε μετά το event αποκάλυψε πως πίσω από τις κάμερες υπήρξε μια μικρή οικογενειακή… διαφωνία.

https://www.instagram.com/metgalaofficial_/
https://www.instagram.com/metgalaofficial_/

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από διεθνή μέσα, η Blue Ivy εμφανίζεται να ανεβαίνει τα διάσημα σκαλιά του Met Gala φορώντας μια αέρινη cream δημιουργία του Balenciaga, συνδυασμένη με bomber jacket και cat-eye γυαλιά ηλίου. Ωστόσο, φαίνεται πως η επιλογή των γυαλιών δεν ενθουσίασε ιδιαίτερα την ομάδα της Beyoncé. Η επί χρόνια δημοσιογράφος και publicist της τραγουδίστριας, Yvette Noel-Schure, πλησίασε αρκετές φορές τη νεαρή προσπαθώντας διακριτικά να της δείξει πως θα ήταν καλύτερο να τα αφαιρέσει για τις φωτογραφίες.

Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη

Λίγο αργότερα, στο ίδιο στιγμιότυπο φαίνεται να εμπλέκονται τόσο ο stylist Ty Hunter όσο και ο ίδιος ο Jay-Z, ο οποίος προσπάθησε να μιλήσει στην κόρη του μέσα στον θόρυβο του κόκκινου χαλιού. Η Blue Ivy, όμως, έδειξε απόλυτα αποφασισμένη να κρατήσει το look της ακριβώς όπως το είχε φανταστεί. Παρέμεινε με τα γυαλιά throughout την εμφάνισή της, αγνοώντας ευγενικά τις παραινέσεις γύρω της, και κάπως έτσι η στιγμή μετατράπηκε σε ένα από τα πιο viral backstage περιστατικά της βραδιάς.

;img_index=1

Το fashion debut μιας νέας generation star

Πέρα από το μικρό παρασκήνιο, η Blue Ivy κατάφερε να σταθεί με αυτοπεποίθηση σε ένα από τα πιο απαιτητικά red carpets παγκοσμίως. Η επιλογή του monochrome συνόλου με τις ασημί λεπτομέρειες και τη relaxed γραμμή έδινε έναν συνδυασμό νεανικής ανεπιτήδευτης κομψότητας και high-fashion αισθητικής.

Το ενδιαφέρον είναι πως η παρουσία της στο Met Gala θεωρήθηκε εξαρχής ιδιαίτερη, καθώς ο θεσμός παραδοσιακά απευθύνεται σε ενήλικες καλεσμένους. Τα τελευταία χρόνια, οι διοργανωτές έχουν ξεκαθαρίσει πως η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, ωστόσο φαίνεται πως μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις όταν πρόκειται για συνοδεία γονέων.

blue ivy___

Και φυσικά, η Blue Ivy δεν εμφανίστηκε απλώς ως «κόρη διάσημων γονιών». Τα τελευταία χρόνια έχει χτίσει σταδιακά τη δική της εικόνα, συμμετέχοντας σε περιοδείες της Beyoncé, κερδίζοντας μουσικά βραβεία και εξελισσόμενη σε ένα από τα πιο προβεβλημένα celebrity kids της νέας γενιάς.

«Μου λείψατε» – Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει και επίσημα στο Super Katerina

«Ναι» στον έρωτα μετά από 3 χρόνια – Ο Sam Smith και ο Christian Cowan ετοιμάζονται για γάμο

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Beyonce Blue Ivy Jay Z Met Gala 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«23 χρόνια πριν»: Μία σπάνια εμφάνιση της Σταματίνας Τσιμτσιλή στo Mad TV

«23 χρόνια πριν»: Μία σπάνια εμφάνιση της Σταματίνας Τσιμτσιλή στo Mad TV

08.05.2026
Επόμενο
Shakira: Η «βασίλισσα του Μουντιάλ» επιστρέφει με νέο ύμνο για το World Cup 2026

Shakira: Η «βασίλισσα του Μουντιάλ» επιστρέφει με νέο ύμνο για το World Cup 2026

08.05.2026

Δες επίσης

«23 χρόνια πριν»: Μία σπάνια εμφάνιση της Σταματίνας Τσιμτσιλή στo Mad TV
Celeb News

«23 χρόνια πριν»: Μία σπάνια εμφάνιση της Σταματίνας Τσιμτσιλή στo Mad TV

08.05.2026
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η αποκάλυψη για την αναβολή του γάμου της
Celeb News

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η αποκάλυψη για την αναβολή του γάμου της

08.05.2026
«Να κυνηγάς το φως» – Το «ευχαριστώ» της Δανάης Μπάρκα στο κοινό της
Celeb News

«Να κυνηγάς το φως» – Το «ευχαριστώ» της Δανάης Μπάρκα στο κοινό της

08.05.2026
«Για ‘μένα δεν ήταν ποτέ ταμπού όλα αυτά τα θέματα» – Η Demy ανοίγει τη συζήτηση για το OCD και τη δύναμη της αποδοχής
Celeb News

«Για ‘μένα δεν ήταν ποτέ ταμπού όλα αυτά τα θέματα» – Η Demy ανοίγει τη συζήτηση για το OCD και τη δύναμη της αποδοχής

08.05.2026
«Είμαι μόνη μου» -Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή
Celeb News

«Είμαι μόνη μου» -Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή

08.05.2026
«Ο τελευταίος χορός» – Η Σία Κοσιώνη «αποχαιρετά» τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας
Celeb News

«Ο τελευταίος χορός» – Η Σία Κοσιώνη «αποχαιρετά» τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας

08.05.2026
«Μου λείψατε» – Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει και επίσημα στο Super Katerina
Celeb News

«Μου λείψατε» – Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει και επίσημα στο Super Katerina

08.05.2026
«Ναι» στον έρωτα μετά από 3 χρόνια – Ο Sam Smith και ο Christian Cowan ετοιμάζονται για γάμο
Celeb News

«Ναι» στον έρωτα μετά από 3 χρόνια – Ο Sam Smith και ο Christian Cowan ετοιμάζονται για γάμο

08.05.2026
Μητέρα για πρώτη φορά η Γιώτα Τσιμπρικίδου – Τα ευχάριστα νέα από το μαιευτήριο
Celeb News

Μητέρα για πρώτη φορά η Γιώτα Τσιμπρικίδου – Τα ευχάριστα νέα από το μαιευτήριο

08.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο