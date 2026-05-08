«23 χρόνια πριν»: Μία σπάνια εμφάνιση της Σταματίνας Τσιμτσιλή στo Mad TV

Πριν τη γνωρίσεις ως τη σταθερή παρουσία των πρωινών καλημερών στον Alpha, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε ήδη χτίσει μια δυναμική και πολυσχιδή τηλεοπτική διαδρομή που ξεκίνησε μέσα από τη μουσική τηλεόραση και εξελίχθηκε σταδιακά σε mainstream ψυχαγωγία. Η πορεία της δεν ήταν απότομη, αλλά γεμάτη βήματα, εμπειρίες και τηλεοπτικές «μεταβάσεις» που την οδήγησαν στο σήμερα.

Η τηλεοπτική της διαδρομή ξεκινά ουσιαστικά από το MAD TV, όπου εργάστηκε από το 2002 έως το 2005. Εκεί, η Σταματίνα Τσιμτσιλή δεν ήταν απλώς μια παρουσιάστρια, αλλά μέρος μιας ολόκληρης γενιάς που ανέδειξε τη μουσική τηλεόραση στην Ελλάδα. Στα MAD συμμετείχε σε μουσικές εκπομπές και talk shows, αποκτώντας άμεση επαφή με καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και το νεανικό κοινό της εποχής. Το κανάλι εκείνα τα χρόνια αποτελούσε σημείο αναφοράς για την ποπ κουλτούρα, και η ίδια έμαθε να κινείται με άνεση σε live ρυθμούς, backstage στιγμές και συνεντεύξεις με πρόσωπα της μουσικής σκηνής.

Μία από τις χαρακτηριστικές στιγμές εκείνης της περιόδου ήταν η ειδική εκπομπή για την Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 31 Δεκεμβρίου 2003, η οποία κυκλοφόρησε ξανά αυτές τις ημέρες στα social media ως ένα μοναδικό flashback. Σε αυτή την εορταστική εκπομπή, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε αναλάβει ρόλο παρουσιάστριας και πήρε συνέντευξη από τον Νότη Χριστοδούλου, τον πρώτο νικητή του Fame Story το 2001. Η συνάντηση αυτή αποτύπωνε από τότε το ύφος της εποχής: μουσική τηλεόραση, reality stars που είχαν μόλις αρχίσει να διαμορφώνουν τη νέα ελληνική pop κουλτούρα και μια τηλεόραση που έδινε έμφαση στο live συναίσθημα και την αμεσότητα.

@v_for_viral_ VINTAGE TiVi | Πολλά χρόνια πριν τις πρωινές καλημέρες μεσά από την συχνότητα του ALPHA, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε τα πρώτα της τηλεοπτικά βήματα ως παρουσιάστρια στο MAD TV παρουσιάζοντας μουσικές εκπομπές και talk shows. (Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο MAD | MAD TV | 31/12/2003)

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας της στο MAD, το 2006, ξεκινά ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα της, αυτή τη φορά στο Alter. Εκεί η Σταματίνα Τσιμτσιλή συνεχίζει να εξελίσσεται τηλεοπτικά, αποκτώντας μεγαλύτερη εμπειρία σε ζωντανές εκπομπές, θεματολογία ψυχαγωγίας και τηλεοπτική παρουσία με πιο ολοκληρωμένο ρόλο. Η περίοδος αυτή θεωρείται καθοριστική, καθώς την οδηγεί σταδιακά σε πιο κεντρικές θέσεις στην τηλεόραση και την εδραιώνει ως πρόσωπο της ελληνικής ψυχαγωγίας.

Το 2011 και 2012 συνέχισε την πορεία της στο Star, όπου πέρασε σε πιο ευρύ τηλεοπτικό περιβάλλον, αποκτώντας εμπειρία σε ψυχαγωγικές εκπομπές και μεγαλύτερης απήχησης projects. Το Star αποτέλεσε ένα σημαντικό μεταβατικό στάδιο, καθώς εκεί η τηλεοπτική της εικόνα άρχισε να αποκτά πιο ευρεία αναγνωρισιμότητα, πέρα από το νεανικό κοινό της μουσικής τηλεόρασης.

Μετά από αυτή τη διαδρομή, η Σταματίνα Τσιμτσιλή περνά σε ένα νέο κεφάλαιο που τη φέρνει στον Alpha, όπου τα τελευταία περίπου 13 χρόνια έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της πρωινής ζώνης, στο Happy Day στο Alpha. Οι καθημερινές της «καλημέρες» δεν είναι απλώς τηλεοπτική συνήθεια, αλλά αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας που ξεκίνησε από τη μουσική τηλεόραση και εξελίχθηκε μέσα από διαφορετικά τηλεοπτικά περιβάλλοντα, στα οποία απέκτησε εμπειρία, ευελιξία και τηλεοπτική ταυτότητα.

