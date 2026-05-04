Το Παρίσι όπως δεν το έχουμε ξαναδεί: Η οικογένεια Τσιμτσιλή σε στιγμές που έγιναν viral

Μια μικρή «ανάσα» από την καθημερινότητα επέλεξαν να πάρουν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο σύζυγός της, Θέμης Σοφός, εκμεταλλευόμενοι το τριήμερο της Πρωτομαγιάς για ένα οικογενειακό ταξίδι στο Παρίσι. Το ζευγάρι ταξίδεψε μαζί με τα τρία παιδιά του, δημιουργώντας ένα όμορφο σκηνικό χαλάρωσης και οικογενειακής θαλπωρής στη γαλλική πρωτεύουσα. Οι στιγμές που μοιράστηκαν ήταν γεμάτες απλότητα, βόλτες και κοινές εμπειρίες μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Το απόγευμα της Κυριακής 3 Μαΐου, η παρουσιάστρια του Alpha δημοσίευσε στα social media ένα φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή «γεύση» από την απόδραση. Οι εικόνες αποτυπώνουν οικογενειακές στιγμές σε χαρακτηριστικά σημεία του Παρισιού, με χαλαρές βόλτες και στιγμές ξεκούρασης σε ένα από τα πιο ρομαντικά και αγαπημένα ευρωπαϊκά city breaks. Το ταξίδι λειτούργησε ως ευκαιρία αποφόρτισης και επανασύνδεσης για όλη την οικογένεια.

Ξεχωριστή θέση στο άλμπουμ είχε η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, η οποία γιόρτασε τα 13α γενέθλιά της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Οι γονείς της είχαν ετοιμάσει μια τρυφερή έκπληξη, οργανώνοντας μια οικογενειακή στιγμή με το σβήσιμο της τούρτας. Το στιγμιότυπο αυτό ξεχώρισε για τη ζεστασιά του και την απλότητα που το συνόδευε.

Το ταξίδι συνδύασε χαλάρωση, βόλτες και μια ιδιαίτερη οικογενειακή γιορτή γενεθλίων. Μακριά από την τηλεοπτική και επαγγελματική ένταση, το ζευγάρι απόλαυσε ένα τρυφερό και γεμάτο στιγμές τριήμερο στην καρδιά της Ευρώπης.

Δείτε παρακάτω τα στιγμιότυπα από το ταξίδι:

