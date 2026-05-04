Πώς η Μαρινέλλα «έσωσε» τη φωνή της Πέγκυς Ζήνα με ένα τηλεφώνημα

Η Πέγκυ Ζήνα βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μέσα από μια αποκαλυπτική και ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη που παραχώρησε στο Κοσμοράδιο 95,1 και στον Τάσο Ριζόπουλο. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 και έφερε στο φως άγνωστες πτυχές τόσο της καριέρας όσο και της προσωπικής της ζωής. Η γνωστή ερμηνεύτρια μίλησε με ειλικρίνεια για σημαντικές στιγμές της πορείας της, ανθρώπους που τη σημάδεψαν αλλά και ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Πέγκυ Ζήνα αναφέρθηκε εκτενώς στη σχέση της με τη Μαρινέλλα, αποκαλύπτοντας μια βαθιά συγκινητική ιστορία που αφορά τη φωνή της και την επαγγελματική της αποκατάσταση. Όπως εξήγησε, μετά τη δεύτερη επέμβαση στις φωνητικές της χορδές, βίωσε ένα έντονο ψυχολογικό σοκ, το οποίο την εμπόδιζε να τραγουδήσει όπως παλαιότερα, παρά το γεγονός ότι η ιατρική επέμβαση είχε πετύχει απόλυτα.

Η ίδια αποκάλυψε ότι σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο, η Μαρινέλλα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή της στη σκηνή. Ένα τηλεφώνημα διάρκειας περίπου μιάμισης ώρας αποδείχθηκε, όπως είπε, καθοριστικό για την καριέρα της. Η αείμνηστη ερμηνεύτρια, που έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου, τη στήριξε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, συνδυάζοντας αυστηρότητα και τρυφερότητα.

«Της χρωστάω τη φωνή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά η Πέγκυ Ζήνα, περιγράφοντας με συγκίνηση τη συζήτηση που είχε μαζί της. Όπως είπε, η Μαρινέλλα της μίλησε έντονα αλλά ταυτόχρονα με αγάπη, κάνοντάς την να συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ήταν κυρίως ψυχολογικό. Της τόνισε ότι πρέπει να σέβεται το ταλέντο της και το «δώρο» που έχει στη φωνή της, γεγονός που λειτούργησε καθοριστικά για εκείνη.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε πως κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος ένιωθε έντονη συναισθηματική φόρτιση, καθώς έκλαιγε και γελούσε ταυτόχρονα. Μετά από αυτή τη συζήτηση, όπως είπε, όλα άλλαξαν μαγικά: ξαναβρήκε τη φωνή της και από την επόμενη κιόλας ημέρα ανέβηκε στη σκηνή για συναυλία χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς αστάθεια, χωρίς «κοκοράκι» και χωρίς καμία διακοπή στη φωνή της.

Πέρα από τη συγκινητική αυτή αναφορά, η Πέγκυ Ζήνα μίλησε και για άλλα σημαντικά θέματα, όπως το φαινόμενο της Άννας Βίσση, τον Νότη Σφακιανάκη και τις μεγάλες συνεργασίες της στον χώρο της μουσικής. Αναφέρθηκε επίσης στη Eurovision, στην trap μουσική και στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που όπως είπε έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καλλιτεχνική της διαδρομή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην κόρη της, Ηλέκτρα, αλλά και στο ζήτημα της χρήσης των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών, εκφράζοντας τις απόψεις της για την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων στον ψηφιακό κόσμο.

Η συνέντευξη της Πέγκυς Ζήνα ανέδειξε όχι μόνο την καλλιτεχνική της πορεία, αλλά και τις ανθρώπινες στιγμές που τη διαμόρφωσαν, με τη σχέση της με τη Μαρινέλλα να ξεχωρίζει ως μία από τις πιο δυνατές και συγκινητικές αναφορές της.

Συνολικά, πρόκειται για μια εξομολόγηση γεμάτη συναίσθημα, μνήμες και βαθιά ευγνωμοσύνη, που δείχνει πόσο καθοριστικές μπορεί να είναι οι ανθρώπινες σχέσεις στην πορεία ενός καλλιτέχνη και πόσο σημαντική είναι η ψυχολογική δύναμη πίσω από το ταλέντο.

