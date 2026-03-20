Μουσικά Νέα 20.03.2026

Πέγκυ Ζήνα – «Άμυνα»: Η επιστροφή της με δυναμικό τραγούδι και εντυπωσιακό video

Η Πέγκυ Ζήνα επιστρέφει με το νέο της single «Άμυνα», ένα δυναμικό pop-balkan τραγούδι σε συνεργασία με τον Γιώργο Σαμπάνη και την Ελεάνα Βραχάλη
Η Πέγκυ Ζήνα συνεχίζει τη σπουδαία δισκογραφική της διαδρομή με την «Άμυνα», ένα δυναμικό pop-balkan τραγούδι που μπαίνει αμέσως στη λίστα των μεγάλων επιτυχιών της.

Στην «Άμυνα» η αγαπημένη ερμηνεύτρια συμπράττει ξανά με τον Γιώργο Σαμπάνη και την Ελεάνα Βραχάλη 17 χρόνια μετά την πρώτη τους επιτυχημένη συνεργασία και χαρίζουν μια συναρπαστική μουσική στιγμή.

Η «Άμυνα», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, συνοδεύεται από ένα «φρέσκο» και εντυπωσιακό music video, με την πάντα λαμπερή Πέγκυ Ζήνα να πρωταγωνιστεί, ενώ ταυτόχρονα η χορογραφία και το χρώμα εντείνουν τον δυναμισμό του τραγουδιού. . Τη σκηνοθεσία έκανε ο Βαγγέλης Τσαουσόπουλος.

Την ίδια ώρα, η Πέγκυ Ζήνα συνεχίζει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τις άκρως επιτυχημένες εμφανίσεις της στο «Mezzo Athens Party Stage», που θα ολοκληρωθούν στις 4 Απριλίου μετά από σχεδόν 7 μήνες διαδοχικών sold outs. Από τις 17 Απριλίου θα «μαγέψει» και τη Θεσσαλονίκη, ανεβαίνοντας στη σκηνή του «ΜonaΛisa» κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Βρείτε την «Άμυνα» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/amyna

