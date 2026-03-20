Fashion 20.03.2026

Πες «αντίο» στα τζιν παντελόνια και υποδέξου τις cargo βερμούδες

Οι cargo βερμούδες μετατρέπονται στο must-have κομμάτι της μεταβατικής γκαρνταρόμπας, συνδυάζοντας άνεση και στιλ
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι cargo βερμούδες έχουν αναδειχθεί σε ένα από τα βασικά κομμάτια της μεταβατικής γκαρνταρόμπας, κατακτώντας τη θέση τους δίπλα στα διαχρονικά denim shorts. Η χρηστικότητά τους και οι ευέλικτες γραμμές τους τα έχουν μετατρέψει σε αγαπημένο item των σχεδιαστών, με πολυάριθμες ερμηνείες στις πασαρέλες της σεζόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026 και Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026-2027.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται o οίκος Fendi, η οποία, για πρώτη φορά υπό τη νέα σχεδιάστρια Maria Grazia Chiuri, προτείνει τις cargo βερμούδες σε κρεμ απόχρωση, συνδυάζοντάς τα με μια κομψή σιλουέτα μακριά από τις αρχικές streetwear γραμμές τους. Το look ολοκληρώνεται με ένα κοντό σακάκι και ψηλοτάκουνα σανδάλια, δίνοντας μια σοφιστικέ προσέγγιση στο casual κομμάτι. Παρόμοια προσέγγιση βλέπουμε και στον JW Anderson, ο οποίος τα συνδυάζει με bomber jacket και σανδάλια σε έντονες αποχρώσεις.

https://www.fendi.com/

Διάβασε επίσης: 5 outfits για να παραμείνεις κομψή στις πασχαλινές διακοπές στο χωριό

Έχουν ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις και ανάμεσα στις celebrities. Στην πρώτη σειρά του σόου Dior για το Φθινόπωρο-Χειμώνα 2026-2027, η τραγουδίστρια Miki και το μοντέλο Mona Tougaard εμφανίστηκαν με κομμάτια από την προηγούμενη συλλογή του Jonathan Anderson για το γαλλικό οίκο. Συνδυασμένα με sneakers, τα cargo shorts αποκτούν στοιχεία skatewear, ενώ η αρχική τους σχεδίαση για ανδρική γκαρνταρόμπα δεν εμποδίζει πολλές γυναίκες να τα υιοθετήσουν, δημιουργώντας ένα look tomboy γεμάτο nonchalance και σέξι διάθεση.

www.dior.com

Σε συνέχεια αυτής της τάσης, ο Jonathan Anderson παρουσίασε στο σόου Dior Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026 και jacket-skirt για τη γυναικεία γκαρνταρόμπα, δείχνοντας πώς ένα πρακτικό κομμάτι μπορεί να μεταμορφωθεί σε statement item. Είτε συνδυασμένα με sneakers κατά τη διάρκεια της μέρας είτε με ψηλοτάκουνα το βράδυ, είναι έτοιμα να αντικαταστήσουν τα denim shorts αυτή την άνοιξη, φέρνοντας έναν αέρα φρέσκου στυλ στην γκαρνταρόμπα μας.

Διάβασε επίσης: Τα 2 looks της Zendaya που γέμισαν το feed μας με ανοιξιάτικα vibes

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion fashion trends μόδα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Δες επίσης

Cherry Blossom Nails: Το floral μανικιούρ που κάνει θραύση φέτος την άνοιξη

Παγκόσμια ημέρα ευτυχίας: Η Φινλανδία η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου – Η θέση της Ελλάδας

Διεθνής κατακραυγή για την εκτέλεση του 19χρονου Σαλέχ Μοχαμαντί από το Ιράν

Η Zendaya φόρεσε ξανά στο κόκκινο χαλί το φόρεμα από τα πρώτα της Όσκαρ

Οι αφέλειες σε σχήμα «U» είναι το καλοκαιρινό hair trend που έχουν ήδη επιλέξει οι celebrities

7 απλοί τρόποι για να κρατήσεις το μπάνιο σου καθαρό χωρίς προσπάθεια

To date night jar είναι το trend που θα ανανεώσει τη σχέση σου

Τα 5 βήματα που θα κρατήσουν φρέσκιες τις τουλίπες στο βάζο σου

Η Cardi B λανσάρει τη δική της σειρά περιποίησης μαλλιών

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές