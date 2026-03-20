Πες «αντίο» στα τζιν παντελόνια και υποδέξου τις cargo βερμούδες

Οι cargo βερμούδες έχουν αναδειχθεί σε ένα από τα βασικά κομμάτια της μεταβατικής γκαρνταρόμπας, κατακτώντας τη θέση τους δίπλα στα διαχρονικά denim shorts. Η χρηστικότητά τους και οι ευέλικτες γραμμές τους τα έχουν μετατρέψει σε αγαπημένο item των σχεδιαστών, με πολυάριθμες ερμηνείες στις πασαρέλες της σεζόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026 και Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026-2027.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται o οίκος Fendi, η οποία, για πρώτη φορά υπό τη νέα σχεδιάστρια Maria Grazia Chiuri, προτείνει τις cargo βερμούδες σε κρεμ απόχρωση, συνδυάζοντάς τα με μια κομψή σιλουέτα μακριά από τις αρχικές streetwear γραμμές τους. Το look ολοκληρώνεται με ένα κοντό σακάκι και ψηλοτάκουνα σανδάλια, δίνοντας μια σοφιστικέ προσέγγιση στο casual κομμάτι. Παρόμοια προσέγγιση βλέπουμε και στον JW Anderson, ο οποίος τα συνδυάζει με bomber jacket και σανδάλια σε έντονες αποχρώσεις.

Έχουν ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις και ανάμεσα στις celebrities. Στην πρώτη σειρά του σόου Dior για το Φθινόπωρο-Χειμώνα 2026-2027, η τραγουδίστρια Miki και το μοντέλο Mona Tougaard εμφανίστηκαν με κομμάτια από την προηγούμενη συλλογή του Jonathan Anderson για το γαλλικό οίκο. Συνδυασμένα με sneakers, τα cargo shorts αποκτούν στοιχεία skatewear, ενώ η αρχική τους σχεδίαση για ανδρική γκαρνταρόμπα δεν εμποδίζει πολλές γυναίκες να τα υιοθετήσουν, δημιουργώντας ένα look tomboy γεμάτο nonchalance και σέξι διάθεση.

Σε συνέχεια αυτής της τάσης, ο Jonathan Anderson παρουσίασε στο σόου Dior Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026 και jacket-skirt για τη γυναικεία γκαρνταρόμπα, δείχνοντας πώς ένα πρακτικό κομμάτι μπορεί να μεταμορφωθεί σε statement item. Είτε συνδυασμένα με sneakers κατά τη διάρκεια της μέρας είτε με ψηλοτάκουνα το βράδυ, είναι έτοιμα να αντικαταστήσουν τα denim shorts αυτή την άνοιξη, φέρνοντας έναν αέρα φρέσκου στυλ στην γκαρνταρόμπα μας.

