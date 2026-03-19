Τα 2 looks της Zendaya που γέμισαν το feed μας με ανοιξιάτικα vibes

Η Zendaya εντυπωσιάζει στο press tour του The Drama με αέρινο maxi φόρεμα Alexander McQueen και κομψό Moschino σύνολο
Η Zendaya επιστρέφει στο προσκήνιο με στιλ και αυτοπεποίθηση, ξεκινώντας την προώθηση της νέας της κωμωδίας από την A24, The Drama, με τον Robert Pattinson. Η εμφάνισή της στο Jimmy Kimmel Live! έδωσε το έναυσμα για ένα νέο κεφάλαιο στη στιλιστική της πορεία, με δύο εμφανίσεις που δεν πέρασαν απαρατήρητες.

Στην πρώτη, η Zendaya επέλεξε ένα αέρινο maxi φόρεμα Alexander McQueen από τη συλλογή του Seán McGirr. Το διάφανο floral ύφασμα και οι ρομαντικές πιέτες στο πλάι δημιούργησαν μια εμφάνιση φτιαγμένη για την άνοιξη, που θύμιζε ρομαντική κομεντί και προετοίμαζε το κοινό για τις υπόλοιπες εμφανίσεις της στο press tour.

Αργότερα, η ηθοποιός φόρεσε ένα σύνολο Moschino από τη συλλογή Φθινόπωρο 2026, επιλέγοντας ένα κομψό, ’80s-style σακάκι συνδυασμένο με σορτς. Το λευκό πουκάμισο Oxford, ανοιχτό προκλητικά, έδινε μια δόση drama, ενώ οι βολβοί με βολάν που ξεπρόβαλαν διακριτικά ολοκλήρωναν την επιβλητική εμφάνιση.

Με αυτές τις εμφανίσεις, απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι μπορεί να συνδυάζει ρομαντισμό και business chic με έναν τρόπο μοναδικό, αποδεικνύοντας γιατί κάθε της εμφάνιση στα press tours γίνεται θέμα συζήτησης.

