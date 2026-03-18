Fashion 18.03.2026

Slouchy sneakers: Το απόλυτο chic παπούτσι της άνοιξης 2026

Τα slouchy sneakers είναι το απόλυτο chic και ευέλικτο παπούτσι για την άνοιξη του 2026, ιδανικά για κάθε εμφάνιση
Μαρία Χατζηγιάννη

Φέτος την άνοιξη, ένα νέο στιλιστικό staple κερδίζει την προσοχή των fashionistas: τα slouchy sneakers. Πολύ μαλακά, με ελαφρώς «ζαρωμένη» όψη και μια γραμμή που ισορροπεί ανάμεσα στη θηλυκότητα των μπαλαρινών και την άνεση των sneakers, αποτελούν την τέλεια εναλλακτική στα παραδοσιακά, κλασικά σχέδια.

Η δύναμή τους βρίσκεται στην ευελιξία τους: ταιριάζουν εξίσου καλά με τζιν, παντελόνια, μίντι φούστες ή ακόμη και μακριά φορέματα. Η χαλαρή, «ζαρωμένη» σιλουέτα τους προσθέτει μια διακριτική ρομαντική πινελιά σε κάθε σύνολο, καθιστώντας τα ιδανικά για εμφανίσεις που συνδυάζουν κομψότητα και καθημερινή άνεση. Από casual street style μέχρι πιο refined looks, τα slouchy sneakers μπορούν να φορεθούν είτε ως παραδοσιακά sneakers είτε σαν slippers, αφήνοντας τη φτέρνα ακάλυπτη για ένα πιο χαλαρό αποτέλεσμα.

Στην πασαρέλα Resort 2026, ο οίκος Gucci παρουσίασε το μοντέλο Shift, το οποίο θεωρείται πλέον το trendsetter των slouchy sneakers. Με μαλακό πάνω μέρος και φαρδιά σιλουέτα, τα sneakers αυτά φοριούνται με κλασικά παντελόνια σατέν, δαντελένια πουκάμισα αλλά και με casual τζιν, ενώ διατίθενται σε αποχρώσεις που κυμαίνονται από λευκό και καφέ μέχρι λιλά και lime green. Υπάρχουν επίσης εκδοχές σε σουέντ και με το εμβληματικό ύφασμα GG του οίκου, προσφέροντας επιλογές για κάθε στυλ και περίσταση.

Τα slouchy sneakers έχουν ήδη κερδίσει την πρώτη θέση στο street style, όπου φοριούνται με τζιν και παλτό, αλλά και σε πιο κομψά looks τύπου «librarian chic». Οι fashionistas τα συνδυάζουν με κάλτσες για ένα sporty-chic αποτέλεσμα ή με ίσια παντελόνια για μια διακριτική ballet-core εμφάνιση. Η ευελιξία τους επιτρέπει να γίνουν το κεντρικό κομμάτι κάθε εμφάνισης, αναβαθμίζοντας ακόμα και τα πιο απλά σύνολα.

Η τάση δεν περιορίζεται μόνο στον Gucci. Οίκοι όπως Chloé, Acne Studios και Saint Laurent προσφέρουν τις δικές τους εκδοχές, σε κλασικά ασπρόμαυρα χρώματα αλλά και σε πιο τολμηρές αποχρώσεις όπως πράσινο, μοβ ή μπορντό, ενώ τα υλικά ποικίλουν από δέρμα και σουέντ μέχρι denim. Την άνοιξη, φοριούνται με μίνι φορέματα και τζιν, ενώ τον χειμώνα συνδυάζονται με jackets και μάξι παλτό, προσθέτοντας μια αίσθηση ρομαντικής θηλυκότητας σε κάθε εμφάνιση.

Με τα slouchy sneakers, η άνεση συναντά την κομψότητα, δημιουργώντας το super-chic sneaker που κάθε fashionista θέλει στην γκαρνταρόμπα της για την άνοιξη του 2026.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχεται η νέα συμμαχία στις streaming υπηρεσίες

Προχωρημένες συζητήσεις Βαρδινογιάννη- Μαρινάκη- Κυριακού για κοινή πλατφόρμα streaming

Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

«Βαλλιστικός πύραυλος» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

Οριστικό δικαστικό «όχι» στα εκτός κανόνων παιχνιδάκια της ΑΑΔΕ