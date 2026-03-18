Μουσικά Νέα 18.03.2026

Η Demi Lovato συγκινεί στο The Tonight Show

Η Demi Lovato ερμηνεύει το «Ghost» και αποκαλύπτει προσωπικές στιγμές από τον γάμο της σε μια εξομολογητική τηλεοπτική εμφάνιση
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη και αποκαλυπτική εμφάνιση πραγματοποίησε η Demi Lovato στην εκπομπή «The Tonight Show», συνδυάζοντας τη μουσική της παρουσία με προσωπικές εξομολογήσεις για τη ζωή και την καριέρα της. Η Demi Lovato παρουσίασε ζωντανά τη μπαλάντα «Ghost» από το άλμπουμ «It’s Not That Deep», χαρίζοντας μια συναισθηματική ερμηνεία που ανέδειξε την ωριμότητα και τη φωνητική της δύναμη. Η εμφάνιση συνοδεύτηκε από πιάνο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα έντονης συγκίνησης στο στούντιο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον Jimmy Fallon, η Demi Lovato αναφέρθηκε και στον γάμο της με τον Jordan Lutes, μιλώντας με τρυφερότητα για τη σχέση τους. Όπως δήλωσε, «είχαμε έναν υπέροχο γάμο. Είναι ολόκληρος ο κόσμος μου. Τον αγαπώ τόσο πολύ».

Η τραγουδίστρια περιέγραψε με ενθουσιασμό και μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, όταν ο John Rzeznik από τους Goo Goo Dolls ερμήνευσε το «Iris» για τον πρώτο χορό του ζευγαριού. «Ήμασταν απίστευτα ευγνώμονες που τραγούδησε για εμάς. Ήταν αυτονόητο ότι θέλαμε αυτό το τραγούδι και το απογείωσε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι καλεσμένοι τραγουδούσαν μαζί σε μια «πολύ γλυκιά και όμορφη στιγμή» που έκανε τη βραδιά «τέλεια».

Ακόμη, η Demi Lovato αποκάλυψε ότι η Paris Hilton ανέλαβε τον ρόλο της DJ στη δεξίωση, δημιουργώντας μια «εκρηκτική» ατμόσφαιρα.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε παλαιότερες συνεργασίες, με την Demi Lovato να θυμάται την εμφάνισή της με τους Jonas Brothers σε συναυλία επετειακής περιοδείας, όπου ερμήνευσαν μαζί τα «This Is Me» και «Wouldn’t Change a Thing». Όπως σημείωσε, «ήταν πραγματικά διασκεδαστικό και πολύ νοσταλγικό. Περάσαμε υπέροχα, αν και ήταν αρκετά αγχωτικό να βγω μπροστά σε τόσο μεγάλο κοινό».

Παράλληλα, η Demi Lovato αναφέρθηκε στο νέο της βιβλίο μαγειρικής «One Plate At a Time», αλλά και στην επικείμενη περιοδεία της, η οποία θα ξεκινήσει στις 13 Απριλίου με πρώτη στάση στο Orlando. Η ίδια εξήγησε ότι οι πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα έγιναν «για να προστατεύσω την υγεία μου», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ισορροπίας στη ζωή της.

Η παρουσία της Demi Lovato στην εκπομπή ανέδειξε όχι μόνο τη μουσική της πορεία, αλλά και τη νέα φάση της προσωπικής της ζωής, επιβεβαιώνοντας την καλλιτεχνική και συναισθηματική της εξέλιξη.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχεται η νέα συμμαχία στις streaming υπηρεσίες

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχεται η νέα συμμαχία στις streaming υπηρεσίες

Προχωρημένες συζητήσεις Βαρδινογιάννη- Μαρινάκη- Κυριακού για κοινή πλατφόρμα streaming

Προχωρημένες συζητήσεις Βαρδινογιάννη- Μαρινάκη- Κυριακού για κοινή πλατφόρμα streaming

Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

«Βαλλιστικός πύραυλος» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

«Βαλλιστικός πύραυλος» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

Οριστικό δικαστικό «όχι» στα εκτός κανόνων παιχνιδάκια της ΑΑΔΕ

Οριστικό δικαστικό «όχι» στα εκτός κανόνων παιχνιδάκια της ΑΑΔΕ