Η Demi Lovato με Celia Kritharioti Haute Couture στο Afterparty των Grammy

Η Demi Lovato επέλεξε δημιουργία της Celia Kritharioti για το Afterparty των Grammy, φέρνοντας την ελληνική υψηλή ραπτική στο Hollywood

Λίγες μόλις ημέρες μετά τον θρίαμβο της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι, όπου ο Οίκος συμμετείχε ως προσκεκλημένο μέλος της Fédération de la Haute Couture et de la Mode, η ελληνική υψηλή ραπτική «ταξίδεψε» στο Hollywood για τη μεγαλύτερη βραδιά της μουσικής.

Η παγκόσμια superstar Demi Lovato επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας για την εμφάνισή της στο πλέον exclusive event της βραδιάς των Grammys.

Διάβασε επίσης: Celia Kritharioti SS26: Kινηματογραφική ωδή στο Old Hollywood

Το party που συνδιοργανώθηκε από το W Magazine, τη Charli XCX και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Saint Laurent, Anthony Vaccarello, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στο θρυλικό Chateau Marmont. Η Demi Lovato αποτέλεσε μία από τις πιο καλοντυμένες παρουσίες της βραδιάς, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση του οίκου με την παγκόσμια elite. Η Αμερικανίδα star επέλεξε ένα custom-made σύνολο που αποτελούνταν από έναν κορσέ από φίνα δαντέλα που αναδείκνυε τη σιλουέτα της και μια μακριά, αέρινη μαύρη φούστα με το χαρακτηριστικό ντραπάρισμα, σήμα κατατεθέν της διεθνούς σχεδιάστριας.

Η εμφάνιση αυτή πραγματοποιήθηκε σε μια εμβληματική χρονική στιγμή για τον οίκο Celia Kritharioti, καθώς ακολούθησε αμέσως μετά την παρουσίαση της νέας συλλογής στο Pavillon Cambon στο Παρίσι. Η απόσταση μεταξύ της παριζιάνικης πασαρέλας και των λόφων του Hollywood «εκμηδενίστηκε», με την Demi Lovato να φέρνει τον αέρα της ελληνικής υψηλής ραπτικής στην καρδιά των βραβείων Grammy.

Διάβασε επίσης: It’s Not That Deep: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο album της Demi Lovato

