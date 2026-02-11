Η Demi Lovato με Celia Kritharioti Haute Couture στο Afterparty των Grammy

Λίγες μόλις ημέρες μετά τον θρίαμβο της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι, όπου ο Οίκος συμμετείχε ως προσκεκλημένο μέλος της Fédération de la Haute Couture et de la Mode, η ελληνική υψηλή ραπτική «ταξίδεψε» στο Hollywood για τη μεγαλύτερη βραδιά της μουσικής.
Η παγκόσμια superstar Demi Lovato επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας για την εμφάνισή της στο πλέον exclusive event της βραδιάς των Grammys.
Το party που συνδιοργανώθηκε από το W Magazine, τη Charli XCX και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Saint Laurent, Anthony Vaccarello, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στο θρυλικό Chateau Marmont. Η Demi Lovato αποτέλεσε μία από τις πιο καλοντυμένες παρουσίες της βραδιάς, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση του οίκου με την παγκόσμια elite. Η Αμερικανίδα star επέλεξε ένα custom-made σύνολο που αποτελούνταν από έναν κορσέ από φίνα δαντέλα που αναδείκνυε τη σιλουέτα της και μια μακριά, αέρινη μαύρη φούστα με το χαρακτηριστικό ντραπάρισμα, σήμα κατατεθέν της διεθνούς σχεδιάστριας.
Η εμφάνιση αυτή πραγματοποιήθηκε σε μια εμβληματική χρονική στιγμή για τον οίκο Celia Kritharioti, καθώς ακολούθησε αμέσως μετά την παρουσίαση της νέας συλλογής στο Pavillon Cambon στο Παρίσι. Η απόσταση μεταξύ της παριζιάνικης πασαρέλας και των λόφων του Hollywood «εκμηδενίστηκε», με την Demi Lovato να φέρνει τον αέρα της ελληνικής υψηλής ραπτικής στην καρδιά των βραβείων Grammy.
