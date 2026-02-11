Η Rihanna ψωνίζει σε σούπερ μάρκετ και γίνεται viral

Η Rihanna μπορεί να συγκαταλέγεται στις πιο επιτυχημένες επιχειρηματίες της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, ωστόσο μια πρόσφατη εμφάνισή της σε σούπερ μάρκετ του Los Angeles απέδειξε ότι διατηρεί έναν απλό, καθημερινό και προσιτό τρόπο ζωής. Η τραγουδίστρια και επιχειρηματίας εντοπίστηκε να πραγματοποιεί μόνη της αγορές, επιλέγοντας φρούτα και λαχανικά και σπρώχνοντας το καρότσι της χωρίς συνοδεία βοηθών. Σε βίντεο που έγινε γρήγορα viral, μια ηλικιωμένη πελάτισσα φαίνεται να παίρνει κατά λάθος το καρότσι της Rihanna, με την ίδια και τον άνθρωπο της ασφάλειάς της να της εξηγούν ευγενικά την παρεξήγηση. Η τραγουδίστρια αντέδρασε με χιούμορ και γέλασε μαζί της, σκηνή που προκάλεσε θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά την χαμηλών τόνων έξοδο, η Rihanna εμφανίστηκε με total black σύνολο υψηλής αισθητικής, η αξία του οποίου εκτιμάται ότι ξεπερνούσε τα 5.000 δολάρια. Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο την δείχνουν να περιηγείται στα ράφια, να επιλέγει προϊόντα μόνη της και να αποχωρεί κρατώντας ακόμη και μια γλάστρα.

Οι αντιδράσεις των θαυμαστών ήταν άμεσες, με πολλούς να επαινούν τη φυσικότητα και την απλότητά της. Χρήστες σχολίασαν ότι «είναι κυριολεκτικά δισεκατομμυριούχος και παρ’ όλα αυτά κάνει μόνη της τα ψώνια της», ενώ άλλοι έγραψαν ότι «είναι απίστευτο να τη βλέπεις να κινείται σαν ένας απλός άνθρωπος και να γελά με τόσο αυθορμητισμό».

Η εμφάνιση της Rihanna έρχεται σε μια περίοδο όπου το κοινό αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη νέα της μουσική δουλειά. Έχουν περάσει 10 χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου ολοκληρωμένου άλμπουμ της με τίτλο «Anti» το 2016. Τα τελευταία χρόνια η Rihanna επέστρεψε δισκογραφικά μέσα από συμμετοχές σε κινηματογραφικά πρότζεκτ όπως το «Black Panther» και το «The Smurfs», ενώ είχε δηλώσει το 2024 και το 2025 ότι εργάζεται πάνω σε νέα τραγούδια τα οποία χαρακτήρισε «τόσο καλά».

“I literally dream about buying my own groceries. Swear to God. Because it is something that is real and normal.” -Rihanna pic.twitter.com/YimXnB0PmT — ۟ (@headnavy) February 10, 2026

Παρά τη διεθνή της φήμη και την επιχειρηματική της επιτυχία, η εικόνα της Rihanna να κάνει απλά καθημερινά ψώνια ενίσχυσε την αίσθηση ότι παραμένει κοντά στην πραγματικότητα των θαυμαστών της, στοιχείο που συνεχίζει να τροφοδοτεί τη δημόσια εικόνα της ως μιας καλλιτέχνιδας που συνδυάζει τη λάμψη με την αμεσότητα.

