Celeb News 11.02.2026

Η Rihanna ψωνίζει σε σούπερ μάρκετ και γίνεται viral

rihanna (2)
Η Rihanna απαθανατίστηκε να σπρώχνει μόνη της καρότσι σε κατάστημα του Los Angeles και η απλότητά της αποθεώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Rihanna μπορεί να συγκαταλέγεται στις πιο επιτυχημένες επιχειρηματίες της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, ωστόσο μια πρόσφατη εμφάνισή της σε σούπερ μάρκετ του Los Angeles απέδειξε ότι διατηρεί έναν απλό, καθημερινό και προσιτό τρόπο ζωής. Η τραγουδίστρια και επιχειρηματίας εντοπίστηκε να πραγματοποιεί μόνη της αγορές, επιλέγοντας φρούτα και λαχανικά και σπρώχνοντας το καρότσι της χωρίς συνοδεία βοηθών. Σε βίντεο που έγινε γρήγορα viral, μια ηλικιωμένη πελάτισσα φαίνεται να παίρνει κατά λάθος το καρότσι της Rihanna, με την ίδια και τον άνθρωπο της ασφάλειάς της να της εξηγούν ευγενικά την παρεξήγηση. Η τραγουδίστρια αντέδρασε με χιούμορ και γέλασε μαζί της, σκηνή που προκάλεσε θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

rihanna
https://www.instagram.com/rocnation/

Διάβασε επίσης: Η viral αντίδραση του A$AP Rocky όταν τον ρώτησε παιδί αν έχει παντρευτεί τη Rihanna

Παρά την χαμηλών τόνων έξοδο, η Rihanna εμφανίστηκε με total black σύνολο υψηλής αισθητικής, η αξία του οποίου εκτιμάται ότι ξεπερνούσε τα 5.000 δολάρια. Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο την δείχνουν να περιηγείται στα ράφια, να επιλέγει προϊόντα μόνη της και να αποχωρεί κρατώντας ακόμη και μια γλάστρα.

Οι αντιδράσεις των θαυμαστών ήταν άμεσες, με πολλούς να επαινούν τη φυσικότητα και την απλότητά της. Χρήστες σχολίασαν ότι «είναι κυριολεκτικά δισεκατομμυριούχος και παρ’ όλα αυτά κάνει μόνη της τα ψώνια της», ενώ άλλοι έγραψαν ότι «είναι απίστευτο να τη βλέπεις να κινείται σαν ένας απλός άνθρωπος και να γελά με τόσο αυθορμητισμό».

Η εμφάνιση της Rihanna έρχεται σε μια περίοδο όπου το κοινό αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη νέα της μουσική δουλειά. Έχουν περάσει 10 χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου ολοκληρωμένου άλμπουμ της με τίτλο «Anti» το 2016. Τα τελευταία χρόνια η Rihanna επέστρεψε δισκογραφικά μέσα από συμμετοχές σε κινηματογραφικά πρότζεκτ όπως το «Black Panther» και το «The Smurfs», ενώ είχε δηλώσει το 2024 και το 2025 ότι εργάζεται πάνω σε νέα τραγούδια τα οποία χαρακτήρισε «τόσο καλά».

Παρά τη διεθνή της φήμη και την επιχειρηματική της επιτυχία, η εικόνα της Rihanna να κάνει απλά καθημερινά ψώνια ενίσχυσε την αίσθηση ότι παραμένει κοντά στην πραγματικότητα των θαυμαστών της, στοιχείο που συνεχίζει να τροφοδοτεί τη δημόσια εικόνα της ως μιας καλλιτέχνιδας που συνδυάζει τη λάμψη με την αμεσότητα.

Διάβασε επίσης: Pop star η Peppa τραγουδά Rihanna, BTS, Katy Perry και Kelly Clarkson

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

RIHANNA σούπερ μάρκετ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ψώνια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Demi Lovato με Celia Kritharioti Haute Couture στο Afterparty των Grammy

Η Demi Lovato με Celia Kritharioti Haute Couture στο Afterparty των Grammy

11.02.2026
Επόμενο
Angelina Jolie: Η πιο nude εμφάνιση της στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας

Angelina Jolie: Η πιο nude εμφάνιση της στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας

11.02.2026

Δες επίσης

Angelina Jolie: Η πιο nude εμφάνιση της στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας
Celeb News

Angelina Jolie: Η πιο nude εμφάνιση της στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας

11.02.2026
Η Άννα Κορακάκη έγινε μητέρα – Τα πρώτα λόγια μετά τη γέννηση της κόρης της
Celeb News

Η Άννα Κορακάκη έγινε μητέρα – Τα πρώτα λόγια μετά τη γέννηση της κόρης της

11.02.2026
Οι γαλαζοαίματες ντύνονται στο χακί – Και η βασίλισσα Máxima στον στρατό
Celeb News

Οι γαλαζοαίματες ντύνονται στο χακί – Και η βασίλισσα Máxima στον στρατό

11.02.2026
Μαρέβα Μητσοτάκη: Το πρώτο μήνυμα της μετά την περιπέτεια με την υγεία της
Celeb News

Μαρέβα Μητσοτάκη: Το πρώτο μήνυμα της μετά την περιπέτεια με την υγεία της

11.02.2026
Sydney Sweeney: Φόρεσε vintage φόρεμα 73 ετών της Marilyn Monroe
Celeb News

Sydney Sweeney: Φόρεσε vintage φόρεμα 73 ετών της Marilyn Monroe

11.02.2026
Ξανά στο νοσοκομείο η Σία Κοσιώνη
Celeb News

Ξανά στο νοσοκομείο η Σία Κοσιώνη

11.02.2026
Η Margot Robbie μιλά για το πιο αμήχανο και προσβλητικό δώρο που της έχουν κάνει
Celeb News

Η Margot Robbie μιλά για το πιο αμήχανο και προσβλητικό δώρο που της έχουν κάνει

10.02.2026
Cardi Β: Οι φήμες χωρισμού μετά το Super Bowl εντείνονται
Celeb News

Cardi Β: Οι φήμες χωρισμού μετά το Super Bowl εντείνονται

10.02.2026
Ένα βήμα πριν τον γάμο η Klavdia; Η εμφάνιση με το μονόπετρο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Celeb News

Ένα βήμα πριν τον γάμο η Klavdia; Η εμφάνιση με το μονόπετρο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

10.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)