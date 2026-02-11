Angelina Jolie: Η πιο nude εμφάνιση της στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας

Η Angelina Jolie μαγνήτισε τα βλέμματα στην πρεμιέρα της ταινίας Couture στο Παρίσι, με ένα τολμηρό Givenchy φόρεμα

Η Angelina Jolie απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ξέρει πώς να τραβά όλα τα βλέμματα επάνω της. Στην πρεμιέρα της ταινίας Couture στο Παρίσι, η διάσημη ηθοποιός επέλεξε ένα τολμηρό αλλά κομψό nude-style φόρεμα του οίκου Givenchy. Η ημιδιάφανη δημιουργία άφηνε διακριτικά να φανεί λίγο το δέρμα της μέσα από ασημένια φλοράλ κεντήματα, ενώ τα ασύμμετρα τελειώματα και τα κρόσσια στα μανίκια και τη φούστα έδιναν κίνηση και θεατρικότητα σε κάθε της βήμα.

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με κοσμήματα Garatti κατά παραγγελία: ένα δαχτυλίδι με πράσινο fancy διαμάντι 15 καρατίων και ασορτί σκουλαρίκια. Αργότερα, κατά την αποχώρησή της από την πρεμιέρα, η ηθοποιός άλλαξε σε ένα κομψό μαύρο κοστούμι.

Η νέα της ταινία, Couture, παρουσιάζει την 50χρονη Jolie στον ρόλο της Maxine Walker, μιας σκηνοθέτιδας που διαγνώσκεται με καρκίνο του μαστού ενώ εργάζεται για έναν μεγάλο οίκο κατά τη διάρκεια της Paris Fashion Week. Παράλληλα, η ταινία παρακολουθεί την ιστορία ενός μοντέλου και μιας make-up artist που προσπαθούν να ξεχωρίσουν στον κόσμο της μόδας.

Το τρέιλερ υπογραμμίζει τις εντυπωσιακές πασαρέλες και την iconic σκάλα στο σαλόνι της Chanel στη Rue Cambon, που οδηγεί στο ιδιωτικό διαμέρισμα της Coco Chanel. Η σκηνοθέτιδα Alice Winocour απέκτησε πλήρη πρόσβαση στα ατελιέ και τα εργαστήρια της Chanel για τις ανάγκες της ταινίας, ενώ η ενδυματολόγος Pascaline Chavanne δημιούργησε εμφανίσεις εμπνευσμένες από τις συλλογές του οίκου.

Η Angelina Jolie, μέσα από το στιλ και την ερμηνεία της, συνδέει την υψηλή ραπτική με τη δύναμη της σύγχρονης γυναίκας, κάνοντας το κόκκινο χαλί ακόμη πιο ακαταμάχητο.

